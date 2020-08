Slovan daly faerské úřady před Ligou mistrů do karantény, hrát by mohl s béčkem

Evropská fotbalová unie (UEFA) středeční duel 1. předkola KÍ Klaksvík - Slovan Bratislava odložila na pátek.

A umožnila, aby za Slovan Bratislava nastoupili i jiní hráči klubu, kteří na Faerské ostrovy zatím neodcestovali.

„Vypravíme další letadlo. Přicestují hráči, kteří se nevešli do nominace, a pokud to bude zapotřebí, tak i hráči z juniorky, abychom vyhověli protokolu UEFA a měli k zápasu připravených třináct hráčů,“ citoval klubový web generálního ředitele Ivana Kmotríka mladšího.

Slovan prožívá těžkou situaci.

„Před odletem totiž testy na koronavirus odhalily nemoc u jednoho hráče,“ napsal slovenský server sport.sk.

Klub v pondělí odletěl k zápasu na Faerských ostrovech, kde ostatní hráči a členové realizačního týmu absolvovali další vyšetření.

Výsledky všech hráčů byly v pořádku, ale podle místních médií byl pozitivní fyzioterapeut. Tamní zdravotnické orgány nařídily buď dvoutýdenní karanténu, nebo odlet do Bratislavy. „A zakázaly odehrát zápas 1. předkola Ligy mistrů,“ píše sport.sk.

Liga mistrů 2020/2021 Program a výsledky

Situaci řešila UEFA, která středeční zápas odložila a následně nabídla Slovanu možnost hrát v pátek.

„UEFA společně s námi dělá maximum, aby se zápas odehrál. Za to chci poděkovat. Do situace vstoupily místní úřady, které dělají všechno pro to, aby se nehrálo a co nejvíc nám všechno ztížily,“ řekl Kmotrík.

„Je to opravdu zvláštní, protože podle protokolu UEFA hrát můžeme, ale místní instituce se snaží zápasu všemožně zabránit,“ podotkl Kmotrík.

Slovan tvrdí, že postupuje přesně podle protokolu UEFA. Na Faerských ostrovech má osmnáct zdravých hráčů, kteří měli dvakrát za sebou negativní testy.

„Přesto se znovu pokusíme o další přetestování, aby hráči mohli ven z karantény a mohli v pátek hrát,“ zdůraznil Kmotrík. „Ale chceme být připraveni na další scénáře, proto z Bratislavy přiletí další hráči.“



Slovan tak může hrát s rezervou, případně s hráči áčka, kteří se nevešli do nominace.

Rezerva Slovanu hraje druhou ligu, úvodní tři kola nového ročníku prohrála s celkovým skóre 1:7.