Jaký otec, takový syn. Weiss mladší po vyřazení nakopl soupeře a seřval sudího

Slovan smazal jednobrankové manko po půlhodině hry, když se trefil Mak, jenže další branky už nepadly, a tak musel rozhodnout až penaltový rozstřel. V něm sice slovenský celek po první sérii vedl, když se zaskvěl brankář Takáč, jenže kazachstánský tým se už pak nemýlil a naopak domácí střelci při čtvrté a páté penaltě selhali.
Když portugalský záložník Jorginho proměnil přesnou střelou k tyči rozhodující penaltu, hráči Kajratu se hromadně seběhli u branky a začali oslavovat postup do play off.
Domácí fanoušci je vmžiku zasypali kelímky s pivem, u toho však nezůstalo. Z poloviny hřiště se přiřítil běsnící Weiss mladší, jednoho z hráčů nakopl, a pak po něm dokonce hodil chránič. Následně seřval rozhodčího, jenž si ho přivolal k sobě, aby mu udělil červenou kartu. Spoluhráči měli co dělat, aby ho udrželi a on se nepustil i do něj.
„Nebudu se k tomu vyjadřovat, protože jsem to neviděl. Nemůžu zaujmout postoj, který by vás asi uspokojil. Ale musí se ovládat. Jako kapitán je tváří týmu a za tohle musí být zodpovědný,“ hodnotil pak na tiskové konferenci asistent trenéra Boris Kitka, který na lavičce zastoupil Weisse staršího.
Ten během prvního zápasu mimo jiné na sudí křičel: „Bu*eranti holandský.“
„Určitě je mu to líto, já jsem ten první, kdo mu rozumí,“ zastal se ho před týdnem syn. Sám pak v odvetě nejprve obdržel žlutou kartu, následně byl vystřídán, ale ani to mu nezabránilo, aby se nechal vyloučit.
Pro pětatřicetiletého Weisse mladšího to mimochodem byla druhá červená za posledních pět měsíců, což znamená, že má za zmíněné období více vyloučení než gólů či asistencí. Od prosince, kdy se vrátil po dočasném ukončení kariéry, má bilanci jedné branky, jedné asistence, šesti žlutých a dvou červených...
A fanoušci i fotbalová veřejnost se ptají, zda je ještě pro tým přínosem.
„Vlado i jiní zkušení hráči už mají svůj věk, ale velké zápasy si bez nich neumím představit,“ oponoval Kitka. „V úterý to nebylo jenom o Vladovi. Nároky na lídry jsou vždycky větší, ale nemyslím si, že by týmu nechtěl pomoct.“
Pak ale o poznání kritičtěji dodal: „Uvidíme, jaké to pro něj bude mít následky. Sám jsem taky párkrát nebyl spokojený s výroky rozhodčích, ale musí to mít nějakou úroveň. Takhle negativní signály zkrátka směrem ven nemůžeme vysílat.“
Slovan se bez něj bude muset obejít minimálně v úvodním zápase play off Evropské ligy, kam po vyřazení z Champions League spadl, s Young Boys. A je dost možné, že Weiss dostane větší flastr, po kterém by týmu chyběl ještě déle.
Proti Young Boys bude chtít Slovan částečně zachránit podzim a zahrát si alespoň druhou nejprestižnější evropskou pohárovou soutěž. Už teď je však jisté, že loňskou senzační účast v Lize mistrů nezopakuje.
„Bude to znít hloupě, ale to je prostě fotbal. V loňské sezoně jsme slavili jedny z nejlepších momentů v klubové historii, teď jsme pro změnu smutní a zklamaní,“ pravil záložník Marko Tolič.
„Těžko se to vstřebává. Věřili jsme, že to zvládneme, že se přes ně dá postoupit. Proto jsme nasadili ofenzivní sestavu,“ vysvětloval autor jediné branky Mak. „Na začátku druhé půle jsem pak trefil tyčku, bohužel. Penalty už jsou loterie a soupeř je zvládl lépe.“
Ačkoli hráči i asistent trenéra Kitka hovořili o chybějícím štěstí, statistiky jsou vůči Slovanu neúprosné: za celý dvojzápas si připsal pouhé tři střely na bránu. Na druhou stranu, soupeř nevstřelil žádný gól ze hry, jelikož v závěru prvního duelu se teprve šestnáctiletý Satpajev prosadil z penalty.
Kajratu to však nakonec stačilo a proti skotskému Celtiku zabojuje o účast v hlavní fázi Ligy mistrů.
