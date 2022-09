Vukadinovič: Slovácko má šanci. Partizan není tak silný, jako když vyřadil Spartu

„Je to druhý nejlepší klub v zemi. Vysoká kvalita, obrovská základna fanoušků s velkou podporou. Partizan bych srovnal se Spartou,“ poznamenal Vukadinovič.

Sháněl jste lístky pro známé?

Měl jsem telefonáty, dostával zprávy, jestli bych dokázal získat vstupenky. Ale tu možnost nemám. Počítám, že fanoušci Partizanu přijedou ve velkém počtu. V Praze je basketbalové Euro a jenom se přemístí. Dorazí z Rakouska, Německa, klidně bez lístků. Pokud se nedostanou na stadion, budou fandit před ním.

Jaký soupeř čeká Slovácko?

Je dvakrát tak slabší než v minulé sezoně. Měli výborný podzim, vedli o pět bodů před Crvenou zvezdou, která pět let válcuje srbskou ligu. Trenér Stanojevič, kterého považuji za jednoho z nejlepších v Srbsku, vytvořil opravdu velmi dobrý tým. Na jaře ale první místo ztratili, prohráli i finále poháru a vyhodili ho. Spolu s ním odešlo osm hráčů. Přišli noví, mladí a úplně si to nesedlo. Měli ho podržet. Trenér, který mužstvo převzal, skončil po vypadnutí z Evropské ligy. Pod novým se pomalu zvedají. V nedávném derby se Zvezdou remizovali, podali dobrý výkon, mají se od čeho odpíchnout. Ale tým, který vyřadil Spartu, to není.

Na koho si musí dát Slovácko největší pozor?

Vynikající hráče mají v ofenzívě. Zůstal útočník Ricardo, který dal v minulé sezoně přes třicet branek. Vysoký, nepříjemný, technický. Srdcem týmu je izraelský záložník Natcho. V Partizanu je asi tři roky, dává hře myšlenku, umí dát finální přihrávku, vymotá vás. Takový hráč po Česku neběhá. Výborná jsou obě křídla, rychlá. Brejky dokážou perfektně vyřešit. Minus je jejich defenzíva. Mají v ní obrovské problémy. Střídají stopery, nemůžou najít optimální dvojici, hrají mladí.

Přesto, je Partizan favoritem?

Vidím to padesát na padesát. Slovácko jsem měl možnost vidět naposledy proti Slavii a potvrdilo, že je to kvalitní tým. Svědík je výborný trenér, osu mužstva mají dlouhou pohromadě. Proti AIK doma dominovali, mohli dát klidně šest branek. Pokud je Partizan viděl, nemůže je podcenit.