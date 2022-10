Šance pro Slovácko? Individuality si nemusí sednout, říká Svědík před duelem s Nice

„Je to jednoznačně nejsilnější soupeř naší skupiny,“ říká záložník Slovácka Milan Petržela, který v Plzni zažil onačí bitvy v Lize mistrů – proti Barceloně nebo Bayernu.

Pro Slovácko je ale účast ve skupinové fázi Evropské konferenční ligy svátkem a střetnutí proti účastníkovi Ligue 1 tím tuplem.

„Anglická nebo německá liga jsou mi bližší, ale Nice má ze všech soupeřů ve skupině největší individuální kvalitu. Hráči mají zkušenosti z jiných evropských lig nebo reprezentací,“ říká trenér Slovácka Martin Svědík při pohledu na nabitý kádr mužstva z Azurového pobřeží.

Nice patří do bohatého sportovního portfolia globální chemické korporace Ineos a jenom v letošním přestupovém období utratilo za posily 39 milionů eur.

V kabině je i mladší syn francouzského mistra světa Liliana Thurama Khépren, trenérem zase Lucien Favre, jenž koučoval například Borussii Dortmund.

Švýcarský elegán, který vedl Nice už v letech 2016 až 2018, to má ale nahnuté. Ve francouzské lize vyhrál jeho celek jen dva duely a krčí se na 13. místě, na evropské scéně, kam se vrátil po roční přestávce, remizoval doma s Kolínem i na Partizanu. Favre ladí nový tým za pochodu. V Hradišti by se určitě nezlobili, kdyby dostal po vzájemném zápase padáka, jako se to stalo kouči AIK Stockholm Bartoszi Grzelakovi bezprostředně po srpnovém debaklu 0:3 na Slovácku.

„Individuality si nemusí vždy sednout. Ale je to zrádné. Mají sílu v prvním dotyku, ve hře jeden na jednoho i v zakončení. Nemusí mít výsledky v domácí lize, ale evropská soutěž je něco jiného,“ poznamenal Svědík.

Proti hvězdám Nice vytasí Slovácko svoje zbraně – týmové pojetí a domácí prostředí.

„Samozřejmě mají kvalitnější mančaft než my. Ale porveme se s tím a budeme se snažit jim aspoň trochu konkurovat,“ slibuje Petržela. Hosté nastoupí k zápasu pět dnů poté, co těsně prohráli 1:2 ligový zápas s boháči z PSG, ve kterém Schmeichela překonali fotbalové kapacity z největších – Messi s Mbappém.

„Nedíval jsem se, to nebyl zápas pro nás. My asi nebudeme držet osmdesát procent času balon. Čerpali jsme z jiných utkání,“ pousmál se Svědík.

Trénuje Slovácko Francouz?

Pro Nice, které v sezoně 2020/21 prohrálo dvakrát v Evropské lize se Slavií Praha, je Slovácko velkou neznámou. V kvízu, ve kterém hradišťský celek na svých webových stránkách představovalo, mohli fanoušci vybírat z bizarních možností, zda Slovácko hraje domácí zápasy v Brně, nebo má francouzského trenéra, případně jestli leží ve Slovinsku.

„Jsem zvědavý, s jakou sem přijedou formou, náladou,“ prohodil Petržela, jeden ze tří úspěšných střelců Slovácka v Konferenční lize. „Každý gól v evropských pohárech je super. Vlívá krev do žil celému mančaftu. A dát ho Schmeichelovi by bylo speciální.“

Slovácko se ve dvou zápasech trefilo pětkrát. Jenže mu to stačilo jen na bod v domácím utkání s Partizanem (3:3), z Kolína nad Rýnem odjelo s porážkou 2:4 a po dvou kolech uzavírá tabulku skupiny.

„S Partizanem to byl velmi rozporuplný zápas. Když soupeř hraje v deseti, nemůžete dostat tři góly, jakkoli je kvalitní. Trápila nás defenziva, stejně jako v Kolíně, kde jsme dostali dva góly ze standardek. Možná je to i na úkor toho, že chceme hrát útočně. Po ztrátě míče se musíme chovat zodpovědněji,“ uvědomuje si Svědík.

Pak by Slovácko mohlo favorita zaskočit.