Tahle liga je i pro starý. Slovácko má v Evropě rekord, blíží se mu jen Plzeň

Brankář Nguyen, který za necelý měsíc oslaví třicáté narozeniny. Třiatřicetiletý Reinberk, o rok mladší Hofmann, sedmatřicetiletý Kadlec a pětatřicetiletý Kalabiška. Taky jednatřicetiletý Daníček a Petržela, kterému táhne na čtyřicet.

Nejstarší sestavy českých klubů v Evropě Slovácko - AIK 3:0

průměrný věk: 31,2

18. srpna 2022 v předkole Konferenční ligy Plzeň - FCSB 2:0

průměrný věk: 30,5

23. listopadu 2017 ve skupině Evropské ligy AS Řím - Plzeň 5:0

průměrný věk: 30,4

2. listopadu 2018 ve skupině Ligy mistrů Fenerbahce - Slovácko 3:0

průměrný věk: 30,4

4. srpna 2022 v předkole Evropské ligy Zdroj: csfotbal.cz

Pouze osmadvacetiletý navrátilec Trávník, sedmadvacetiletí Havlík s Holzerem a pětadvacetiletý Mihálik, nová posila z Plzně, vysoký věkový průměr Slovácka táhli níž. I tak se vyšplhal nad jedenatřicet let, což je evropská rarita.

„Vsadili jsme na zkušenost v počáteční sestavě, abychom dobře odstartovali. A co jsme si předsevzali, jsme od začátku plnili,“ vysvětloval trenér Martin Svědík.

Díky výhře 3:0 má Slovácko, klub z pětadvacetitisícového Uherské Hradiště, nakročeno do základní skupiny Konferenční ligy.

„Nádherný výsledek, ale musíme zůstat nohama na zemi. Pořád jsme ještě nepostoupili,“ varoval před odvetou ten nejstarší, devětatřicetiletý fantom Petržela.

Proti švédskému soupeři ve čtvrtek večer pomohl přepsat dosavadní tuzemské maximum, na kterém se kdysi sám podílel.

Když Plzeň v základní skupině Evropské ligy v listopadu 2017 porazila rumunské FCSB, Petržela byl u toho a navíc dal i gól. Od čtvrtka je dokonce druhým nejstarším střelcem v evropských pohárech.

CSFOTBAL @fotbal_cs S vyšším věkovým průměrem než včera Slovácko (31,2 let) žádný tuzemský klub v evropských pohárech UEFA nenastoupil. Dosud nejvíc Plzeň (30,5) ze zápasu proti FCSB ze sezony 2017/18. V obou zápasech si zahrál Milan Petržela... oblíbit odpovědět

I kouč Svědík po utkání smekl: „Celý tým makal, ale Milana Petrželu musím ocenit zvlášť, v devětatřiceti letech byl prostě úžasný.“

Jen Slovácko a v úvodu zmíněná Plzeň ze všech českých klubů v Evropě nastoupili se sestavou, jejíž věkový průměr přesáhl třicet let.

Nejmladší sestavy českých klubů v Evropě OFI Kréta - Slavia 1:0

průměrný věk: 23,6

29. září 1993 v 1. kole Poháru UEFA Sparta - AIK 2:0

průměrný věk: 23,7

29. září 1993 v 1. kole Ligy mistrů Marseille - Liberec 0:1

průměrný věk: 23,7

1. listopadu 2015 ve skupině Evropské ligy Vaduz - Liberec 0:1

průměrný věk: 23,7

30. července 2009 v předkole Evropské ligy Zdroj: csfotbal.cz

Viktoria tak pravidelně hrála pod trenérem Pavlem Vrbou i zápasy v Champions League, ale pozor: stejný trenér později ve Spartě na Partizanu Bělehrad postavil například i jednu z nejmladších jedenáctek českého klubu vůbec (24,1)...

Ještě níž se v Evropě dostal Liberec, jenž na podzim 2015 šokoval výhrou v Marseille navzdory sestavě s věkovým průměrem 23,7 let. Trenérem byl tehdy Jindřich Trpišovský.

Stejnou jedenáctku co do věku hráčů nasadil o šest let dřív jiný kouč Slovanu Ladislav Škorpil v předkole Evropské ligy ve Vaduzu.

Vůbec nejmladší - s průměrem 23,6 - byl tým Slavie, který v září 1993 vyběhl pod Jozefem Jarabinským k duelu prvního kola Poháru UEFA na půdě řeckého OFI Kréta.

Ve stejný den nasadila v Lize mistrů jen o chlup starší sestavu také Sparta, jež tenkrát hrála shodou okolností zrovna proti švédskému AIK.

Mimochodem, Slovácko nasadilo tým s průměrným věkem přes třicet let už do úvodního pohárového utkání sezony proti Fenerbahce. A Plzeň? V letošní kvalifikaci Champions League postavila nejstarší mužstvo hned v prvním utkání v Helsinkách (29,4), od té doby si pravidelně drží průměr pod 29 let.