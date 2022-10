Měli jsme mít víc bodů, v Evropě se ale učíme, říká manažer Slovácka

Rodák ze Severní Makedonie ještě není po operaci stoprocentně fit, týmu už je ale k ruce na lavičce, kde to má nejraději. S výpravou Slovácka ve středu odletěl do Nice, kde ve čtvrtek (od 21 hodin na Sport 1) evropský nováček rozehraje druhou část hlavní fáze Konferenční ligy.

Zápasy na střídačce hodně prožíváte. Trpěl jste při jejich sledování na dálku?

Strašně moc. Chci hráčům co nejvíce pomáhat. Hrajeme čtvrtek, neděle. Vím, co to obnáší, sám jsem to zažil. Klub mi toho hodně dal a chci mu to vrátit.

Konferenční liga je v půlce. Jak hodnotíte vaše vystoupení?

Je úspěch, že jsme došli tak daleko. Pro fanoušky je zadostiučinění za těch 20 let, kdy se tolik nedařilo. Ve skupině evropských pohárů hrajeme poprvé, všichni se učíme a všechny nás to posune, abychom to mohli třeba za pět let zopakovat.

Neříkáte si, že vzhledem k předvedeným výkonům byste si zasloužili více než bod?

Vnímám to tak. Ale jak říkám, pro hráče, pro nás ve vedení je všechno nové. Zjišťujeme, co poháry obnáší. Nemáme prakticky žádné volno. Neodpočineme si. Bod je málo.

Zaskočilo vás na evropské scéně něco?

Ne. Všechno jsme čekali. Zažil jsem ji jako hráč. Je to jiná úroveň než domácí liga. Pro fanoušky je to výborná skupina. Když se podívám na ostatní, jsme v té nejtěžší. Kvalita soupeřů je obrovská. Ale i v jiných skupinách mají týmy podobné problémy jako my. Pro náš klub je Konferenční liga veliká.

Nenapadne vás občas, že lepší by byla méně atraktivní skupina, ale hratelnější soupeři?

Když ji vylosovali, tak jsme si říkali, že Partizan, Kolín a Nice jsou pro fanoušky super. Popravdě to nejsou pro nás rovnocenní soupeři, ale je otázka, jestli bychom získali více bodů v jiné. Měli jsme šanci mít jich více. První zápas s Partizanem jsme si sami za 15 minut prohospodařili. V Kolíně (2:4) nás rozhodčí poškodil. V evropském měřítku jsme malý tým a nemají k nám takový respekt. Kolikrát ani nevědí, že nějaké Slovácko existuje. Ale dokázali jsme, že i tak malé město může hrát evropské poháry.

Stoper Hofmann po Nice řekl, že rozhodčí dávají procenta navíc soupeřům. Souhlasíte?

Bohužel při zápasech Konferenční ligy není video, na téhle úrovni to nechápu. V Kolíně jsme cítili křivdu. K velkým týmům mají větší respekt než k nám. Neznají nás.

Jak vás vůbec vnímají soupeři, šéfové klubů?

Partizan přijel bez respektu, povýšeně. Až v prvním poločase zjistili, že nejsme žádní nazdárci. Naopak musím pochválit Nice. Prezident klubu nám gratuloval, co jsme v našich podmínkách dokázali. Líbilo se mu město, chování lidí. Jejich trenér mluvil o našem týmu s obrovským respektem.

Každopádně postup do play off je asi passé, že?

Není reálný. Teoreticky ano, ale nejsme připravení, abychom hráli play off. Je škoda, že nám domácí zápas s Nice utekl o gól. Bodový rozdíl už je velký.

Filip Nguyen ze Slovácka trpí po utkání s Nice, svou chybou rozhodl o porážce.

Jaké budete mít ambice ve druhé polovině soutěže?

Do každého zápasu půjdeme s tím, že se pokusíme uspět. Hlavně ale potřebujeme zvládat domácí ligu, která nám trochu utekla.

V Nice se bude hrát bez diváků. Mrzí vás to hodně?

Hlavně kvůli našim fanouškům, kteří si koupili letenky a nejdou vrátit. Je to škoda i pro hráče, kteří mohli zažít na stadionu podobnou atmosféru jako v Kolíně.

Mimochodem, jaký trest čekáte za to, že brankáře Nice zasáhl kelímek s pivem?

Jednu pokutu (5 tisíc eur) jsme už dostali za zápas s Partizanem, takže teď to bude o hodně více. Ale věříme, že na poslední utkání s Kolínem nám nezavřou sektor. Víme, že němečtí fanoušci mají zákaz.

Už víte, kdo kelímek hodil?

Bude se to řešit. Policie ho našla. Takové věci na stadion nepatří. Ale chápu i naštvání fanoušků, které brankář Nice provokoval.

Ještě zpátky k domácí lize. Zmiňoval jste, že vám trochu utíká. Překvapuje vás, že jste až jedenáctí?

Ne. Tušili jsme, že to může přijít. Nejsme zvyklí hrát dvě pravidelné soutěže. Ale každý rok se posouváme, máme nové hráče, kteří si potřebují zvyknout na tréninkový proces. Naštěstí ztráta není veliká a je ještě před námi hodně zápasů. Je to především o hlavě, jak se na každý zápas nachystáme. Od hráčů chceme, aby byli vždycky stoprocentně připravení.

Brankář Filip Nguyen ze Slovácka zpytuje svědomí po hrubce, po níž inkasoval gól od Pépé z Nice.

Co říkáte na letní posily? Potvrzuje se, že potřebují delší čas na aklimatizaci?

To jsme věděli. Novým hráčům to trvá půl rok, někdy rok. To byl třeba případ Venci Jurečky. Rok a půl ho nebylo vidět, pak to v něm z ničeho nic bouchlo. Takže není kam spěchat.

A co trenér Martin Svědík, jemuž má vypršet v létě smlouva?

Už jsme se bavili, jednáme s jeho agentem a doufáme, že to směřuje k tomu, že zůstane.