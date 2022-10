Petržela: Nice je nejsilnější tým skupiny. Dát gól Schmeichelovi by bylo speciální

„Je to jednoznačně nejsilnější soupeř naší skupiny. Ale teprve v zápase uvidíme, jaké mají kvality a čeho jsou schopní. Jsem zvědavý, s jakou sem přijedou formou, náladou,“ říká Petržela před čtvrtečním domácím duelem s pátým týmem loňské Ligue 1.

Soupiska Nice je nabitá reprezentanty. Zaujal vás někdo, těšíte se na někoho?

Netěšíme se na nikoho. (smích) Viděli jsme jejich zápasy, takže víme, kdo tam hraje. Mají dobrý mančaft. Samozřejmě kvalitnější než my. Porveme se s tím a budeme se snažit jim aspoň trochu konkurovat.

Gól dánskému brankáři Kasperu Schmeichel by potěšil, že?

Každý gól v evropských pohárech je super. Vlívá krev do žil celému mančaftu. A dát ho Schmeichelovi by bylo speciální.

Góly ale střílí hlavně obránci. Co s tím?

Tím jsme se zatím nezabývali. Hlavně že je někdo dává. Nemusí to být vždy útočník. Na trénincích vypadají ofenzivní hráči střelecky dobře. Dostávají se do zakončení a řeší ho dobře. Ale musí to přenést do zápasu. Vyřešit s chladnou hlavou.

Zápas s Nice uzavře polovinu skupinové fáze. Kalkulujete s postupovými šancemi?

Mrzí nás domácí zápas s Partizanem, který jsme prohospodařili. Už si z toho ale hlavu neděláme. Soustředíme se na příští zápas. Nehledíme, jestli jsme čtvrtí nebo třetí.

Za týden se bude hrát ve Francii bez diváků. Štve vás to hodně?

Je to škoda. Mohli jsme si to užít se vším všudy. Krásný stadion, lidi by přišli. Podpora fanoušků k fotbalu patří. Bude to smutnější, ale nedá se nic dělat.

Byla pro vás nedělní ligová výhra ve Zlíně vítanou vzpruhou?

Byla hodně důležitá. Už jsme trochu cítili frustraci, že se nám nedaří, že jsme po dekou. Potřebovali jsme zápas zvládnout, abychom se odrazili k vítězné šňůře. Je to znát, nálada je pohodová. Těšíme se na Nice.

Kapitán Michal Kadlec si pochvaloval, jak mu prospěla reprezentační pauze. Vám také pomohla?

Měli jsme čtyři dny volna a přiznám se, že jsem se po čtyřech dnech těšil do šatny na kluky, jak se pohnu na tréninku. Přestávka přišla vhod a je dobře, že jsme ji zúročili.