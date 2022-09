Baví Evropu. V zápasech Slovácka v Konferenční lize padá nejvíce branek

Kalabiška mezi hvězdami Španělský křídelník Álex Baena z Villarealu, slovácký kat z prvního zápasu Fousseni Diabaté z Partizanu, švédský kanonýr ve službách Lechu Poznaň Mikael Ishak. A Jan Kalabiška. Kvartet nejlepších střelců Evropské konferenční ligy doplňuje hradišťský bek, všichni čtyři ve dvou úvodních kolech zaznamenali tři přesné zásahy. „Zní to hezky. Škoda, že to nepřineslo více bodů. Mohli jsme mít třeba čtyři,“ litoval Kalabiška po čtvrtečním prohraném výjezdu do Kolína nad Rýnem (2:4). Konferenční liga pětatřicetiletému čahounovi sedla. Nezapře v sobě útočníka, kterého trenér Martin Svědík v pokročilém fotbalovém věku přeškolil v levého beka moderního střihu. Však byl také svého času nejlepším kanonýrem slovenské ligy. Do šancí se umí dostat a na rozdíl od většiny spoluhráčů si v nich na evropské scéně počíná chladnokrevně. Už proti Partizanu (3:3) se trefil dvakrát. 5. minuta: po přihrávce Holzera si nachystal míč na střelu a silnější levačkou zakroutil k tyči mimo dosah brankáře. 10. minuta: hlavičku stopera Hofmann do tyče po standardce doklepl pohotově do sítě. Dva góly, vysoká úspěšnost nahrávek (75 %) a zasloužená nominace na hráče kola, kterým se nakonec stal Baena. V Kolíně pak nastartoval v 49. minutě ránou pod břevno slovácké povstání, které však hosté do bodové konce nedotáhli. Za stavu 2:2 měl přitom Kalabiška na noze obrat, jenže v sevření dvou protihráčů nedokázal pořádně zakončit a pak marně reklamoval penaltu. „Kdyby tady bylo video, byla by stoprocentně. Natřel mi celou nohu a vyzul kopačku. Nechápu, že to rozhodčí neviděl,“ zlobil se Kalabiška, který to označil za „zářez“. I třetí gól v Konferenční lize mu tak zhořkl.