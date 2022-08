AIK Stockholm by nám mohl vyhovovat víc, doufají ve Slovácku

„Fenerbahce je obrovský tým se spoustou kvalitních hráčů. Ale netvrdil bych, že AIK bude schůdnější soupeř. Je to play off, každý chce postoupit. Ale tentokrát to bude hlavně o nás, jak se k tomu postavíme, jestli dokážeme odehrát oba zápasy na sto procent,“ pronesl sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski.

V Uherském Hradišti čekali na jméno protivníka pro závěrečné předkolo až do pozdních nočních hodin. Ve hře byla ještě makedonská Škendija Tetovo, po dvou remízách 1:1 uspěl švédský celek v penaltovém rozstřelu.

„Závěr utkání jsem sledoval v přenosu na internetu,“ poznamenal Šumulikoski, jemuž tak AIK překazilo návrat do rodné vlasti. „Na to jsem nemyslel. Hlavně jsem přemýšlel nad tím, že jsme v evropských pohárech ještě nepostoupili.“

Loni vypadlo Slovácko ve 2. předkole Konferenční ligy s bulharským Lokomotivem Plovdiv v penaltové loterii, Fenerbahce bylo nad jeho možnosti.

Možného příštího soka stejně jako Šumulikoski bezprostředně po utkání neřešil.

„Náš cíl je probojovat se do skupiny. Takové zápasy jako proti Fenerbahce jsou pro náš tým velkým přínosem a zdrojem zkušeností. Ale já si soupeře nevybírám, v play off nebudou slabé celky,“ podotkl Svědík.

AIK je ve Švédsku stejně jako Fenerbahce v Turecku nejpopulárnějším fotbalovým klubem své země. V tamní nejvyšší soutěži Allsvenskan se drží jako jediné od jejího založení v roce 1924, titul získalo šestkrát, naposledy před čtyřmi lety.

„Skandinávci jsou bojovníci. Ale mohli by nám vyhovovat více než Fenerbahce,“ míní Šumulikoski. Informace o soupeři bude čerpat také z Makedonie. „Zavolám trenérovi Škendije,“ plánuje.

Slovácku už pomůže Ondřej Mihálik, čerstvá ofenzivní posila z Plzně.

„Už po přípravě jsem říkal, že ho potřebujeme. Myslím, že tady měl být trošku dřív, ale jsem rád, že přišel,“ prohodil Svědík, který by při absenci Havlíka přivítal také středního záložníka. Jeho příchod ale není na pořadu dne.