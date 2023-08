Další ukrajinská zkouška. Slávisté řeší absence a tuší: Soupeř přijede bránit

Slavia je proti Zorje Luhansk, třetímu týmu posledního ročníku ukrajinské ligy, která se hraje navzdory válce, obrovským favoritem.

Slavia - Zorja Luhansk ve čtvrtek od 19:00 ONLINE

„Kvalitativně bych soupeře přirovnal k Dnipru,“ připomněl Trpišovský soupeře, kterého jeho tým vvyřadil v předchozím předkole. „Rozdíl je v pojetí hry: Zorja hraje defenzivněji, v deseti lidech na půlce vlastní půlky s tím, že se pokouší o rychlé protiútoky.“

„Zřejmě budeme obléhat hluboký organizovaný blok,“ tuší i Tomáš Holeš, jeden z kapitánů v týmu.

Zorja s novým srbským koučem Lalatovičem v úvodu sezony dvakrát prohrála, má jedno vítězství a jednu bezgólovou remízu. V Evropě na startu ročníku dosud nenastoupila, má jisou minimálně účast v Konferenční lize, takže proti Slavii může jen získat.

„Pro nás je to spíš naopak. Všichni si přejeme postoupit do skupiny v Evropské lize,“ přesvědčuje Holeš a trenér Trpišovský doplňuje: „Dva roky jsme v té soutěži nebyli, předtím jsme v ní odehráli spoustu skvělých zápasů. A i když je to zatím předběžné, vidíme, jak zajímavě se rýsuje první koš. Motivace je velká.“

Slavia, která by v případě postupu s největší pravděpodobností patřila při losu do druhé výkonností skupiny, by mohla ze zmiňovaného prvního koše narazit například na Liverpool, AS Řím, Bayer Leverkusen nebo West Ham s bývalými hráči Součkem a Coufalem.

Nejdřív je tady ale ukrajinská Zorja.

„A my možná budeme muset kvůli absencím reagovat změnou rozestavení,“ připustil Trpišovský. „Ve srovnání s domácím utkáním proti Dnipru nám vypadli dva ze tří středových hráčů. Oscar je zraněný, Lingr na odchodu a zbývá nám Zafeiris, který všechno táhne od začátku sezony vlastně bez pauzy.“

Slavia na O 2 TV Stanice O 2 TV Sport odvysílá duel Slavie se Zorjou Luhansk v přímém přenose. Studio moderátora Davida Sobiška a expertů Antonína Rosy s Miroslavem Stochem startuje od 18:30 hodin.

Do tréninku se Slavii vrátil uzdravený Wallem, naopak stoper Ogbu bude kvůli pokračujícímu trestu za červenou kartu opět scházet. Přesto Trpišovský tvrdí: „Chceme předvést podobný výkon a přiblížit se takovému výsledku jako doma s Dniprem.“

Slavia doma ukrajinskéo soupeře přejela 3:0, takže i po remíze 1:1 v košické odvetě postoupila dál. Se Zorjou se slávisté příští týden utkají pro změnu v polském Lublinu.

„A víme, že jednoduché to mít nebudeme. Proto si potřebujeme doma vytvořit dobrou výchozí pozici,“ řekl Trpišovský.

Zápas v Edenu má výkop v 19 hodin.