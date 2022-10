Wolfsburg v Edenu? Bude to svátek fotbalu, věří kouč slávistek Piták

„Doufám, že přijde co nejvíce fanoušků. Všechny bych chtěl pozvat na stadion, holky si to zaslouží. Můžu slíbit, že na hřišti necháme maximum a soupeře se pokusíme překvapit,“ říká před druhým zápasem základní skupiny trenér slávistek Karel Piták.

Slavia - Wolfsburg ve středu od 21 hodin ONLINE

Bývalý skvělý záložník a reprezentant si Champions League sám nikdy nezahrál. Ani se Slavií, ani se Salcburkem. Až s ženským týmem červenobílých, který vede od července, kdy nahradil Michala Kolomazníka, se mu to povedlo.

Do základní skupiny Ligy mistryň se jeho děvčata dostala přes povedené play off proti islandskému Valuru (1:0 a 0:0). Před týdnem na úvod skupiny prohrály na půdě AS Řím 0:1. Do Itálie si přijely aspoň pro bod a stejnou vidinu mají i s Wolfsburgem.

„Přivítáme jeden z nejlepších týmů v Evropě, pro všechny to bude svátek. Wolfsburgu se to budeme snažit co nejvíce znepříjemnit. Musíme se prezentovat kompaktně, jako se nám to dařilo v Římě,“ míní Piták.

„Když se dostaneme do šancí a zlepšíme efektivitu, mohli bychom nějaký bod urvat. Budeme ale čelit veliké kvalitě, soupeř má v kádru řadu reprezentantek.“

Velkoklub ze země letošních vicemistryň Evropy má vskutku parádní formu. V Lize mistryň vyprovodil rakouský St. Pölten výsledkem 4:0, v neděli porazil před bezmála 22 tisíci fanoušky 2:1 Bayern Mnichov. V lize, kterou vede o dva body před Frankfurtem a o pět před Bayernem, ještě neztratil ani bod.

Střelecky se daří zejména Ewě Pajorové, polské útočnici, která v posledních šesti zápasech dala šest gólů. „Na ni si budeme muset dát extra pozor,“ ví Piták.

Napilno tak bude mít slávistická obrana: tradiční stoperské duo Necidová-Bartovičová a gólmanka Olivie Lukášová, jež je vzhledem ke zranění Barbory Votíkové z Paris St. Germain zároveň i reprezentační jedničkou.

Ovšem chybět bude šikovná obránkyně Gabriela Šlajsová, která si z přípravného zápasu s Anglií (0:0) odnesla zranění a do hry nejspíš zasáhne až na jaře.

„Konec podzimu je náročný, zápasy následují v rychlém sledu. Ale my teď máme obrovskou šanci se ukázat a poměřit síly s těmi nejlepšími hráčkami na světě. V šatně byste nenašli nikoho, kdo by se bál,“ hlásí Diana Bartovičová. „Wolfsburg nemá zjevnou slabinu, které by se dalo využít. Jedinou cestou k úspěchu bude kvalitní týmový výkon.“

Možná si vzpomínáte: slávistky už se s Wolfsburgem střetly v březnu 2018. Tehdy ze čtvrtfinále Ligy mistryň odcházely s výsledky 0:5 a 1:1. V týmu kouče Pavla Medynského byly ještě Kateřina Svitková (nyní Chelsea), Barbora Votíková (PSG) či Kamila Dubcová (AC Milán).

Právě zájem evropského velkoklubu může být pro řadu slávistek motivací navíc. Tak velký zápas, za umělého osvětlení v Edenu, řada z nich ještě nehrála.

Jak to chodí v české lize? Zápasy vyhrávají vysokým rozdílem, drama nabízí jen souboje s tradičně třetím Slováckem a hlavně se Spartou. Ty rozhodují o titulu.

Pohled na aktuální tabulku je všeříkající: Slavia vede ligu s 19 body společně se Spartou. První letošní derby sezony dopadlo 2:2. Skóre po sedmi zápasech? Slavia 47:4, Sparta 31:5.

Proti Wolfsburgu tak budou slávistky v pozici, kterou dobře znají jejich ligové soupeřky. „Snad to nebude kolotoč,“ honí se jim dost možná v hlavě.

Jasněji bude od 21 hodin v Edenu.