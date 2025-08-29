Nuda na Strahově, debakl 0:7 i Bořilovo bodlo. Slavia má v Lize mistrů staré známé

S pěti z osmi soupeřů, které jim čtvrteční los Ligy mistrů přisoudil, si slávističtí fotbalisté dají repete. Vybavíte si ještě sedmigólový debakl od Arsenalu? Slavnou remízu na San Siru s Interem? Bořilovo gólové bodlo proti Barceloně? Nebo dávné bitvy s Tottenhamem? Vzpomínky ožívají.
Slavia – Tottenham 0:1

Momentka z utkání mezi fotbalovou Slavií a Tottenhamem v roce 2006.

Slávistický brankář Michal Vorel si natáhl tříslo a ještě v prvním poločase se nechal střídat, což vtipně glosovaly anglické deníky.

„Skácel se k zemi, aniž by ho kdokoli atakoval. Patrně ho zasáhla nuda,“ psal například The Times.

O tom, jak (ne)záživný byl duel na Strahově, to vypovídá mnoho. O výhře anglického celku rozhodl gól mladíčka Jermaine Jenase. Byla to první branka Tottenhamu v Evropě po patnácti letech.

Hrálo se 14. září 2006; Pohár UEFA

Střelec: 37. Jenas

Slavia: Vorel (27. Kozáčik) - Švec, Latka, Suchý, Hubáček - Janda (72. Nečas), L. Jarolím, Hrdlička, Švento - Vlček, Gaúcho (62. Fořt). Trenér Jarolím.

Tottenham: Robinson - Chimbonda, Dawson, King, Assou-Ekotto - Jenas, Huddlestone (71. Davids), Zokora, Tainio - Defoe (79. Keane), Mido



