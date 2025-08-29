Slavia – Tottenham 0:1
Slávistický brankář Michal Vorel si natáhl tříslo a ještě v prvním poločase se nechal střídat, což vtipně glosovaly anglické deníky.
„Skácel se k zemi, aniž by ho kdokoli atakoval. Patrně ho zasáhla nuda,“ psal například The Times.
O tom, jak (ne)záživný byl duel na Strahově, to vypovídá mnoho. O výhře anglického celku rozhodl gól mladíčka Jermaine Jenase. Byla to první branka Tottenhamu v Evropě po patnácti letech.
Hrálo se 14. září 2006; Pohár UEFA
Střelec: 37. Jenas
Slavia: Vorel (27. Kozáčik) - Švec, Latka, Suchý, Hubáček - Janda (72. Nečas), L. Jarolím, Hrdlička, Švento - Vlček, Gaúcho (62. Fořt). Trenér Jarolím.
Tottenham: Robinson - Chimbonda, Dawson, King, Assou-Ekotto - Jenas, Huddlestone (71. Davids), Zokora, Tainio - Defoe (79. Keane), Mido