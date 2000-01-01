náhledy
Spokojení nejsou. Slávističtí fotbalisté zakončili základní fázi Ligy mistrů porážkou 1:4 s kyperským Pafosem, díky čemuž končí třetí od konce se ziskem pouhých tří bodů. Připomeňte si jejich premiérovou osmizápasovou cestu novým formátem milionářské soutěže.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
17. září 2025. Slavia - Bodö/Glimt 2:2. Těžko si mohli vysnít lepší rozjezd premiérového zápasu v Lize mistrů po šesti letech. Čtvrt hodiny před koncem vedli slávisté 2:0 a zdálo se, že míří za vytouženou výhrou. „Vedli jsme o dva góly, byli jsme chvíli od vítězství,“ věděl moc dobře trenér Jindřich Trpišovský.
Slávistickým hrdinou večera byl ten večer Youssoupha Mbodji, toho času ještě jedenadvacetiletý Senegalec, jenž měl na svědomí obě branky domácích. V základu tehdy přitom naskočil poprvé, předtím zvládl po příchodu z Jihlavu jen jednu minutu proti Karviné. A kromě něj samozřejmě gólman Jindřich Staněk, jenž chytil penaltu.
Jenže ani jejich výkony nakonec nestačily. Slavia totiž v poslední čtvrthodině dvakrát inkasovala.
30. září 2025. Inter Milán - Slavia 3:0. Na tenhle zápas chtěl co nejrychleji zapomenout především brankář Jindřich Staněk. Právě jeho minela, kdy si balon dal příliš daleko od nohy a vybídl ke skórování domácího Lautara Martíneze, totiž favorita poslala do vedení. „Obrovská chyba. Vím to, srazil jsem nás na kolena. Mrzí mě to strašně,“ litoval pak.
Jenže to nebylo pouze o jedné chybě. Slavia přijela na slavné San Siro ustrašená a v podstatě jen čekala na to, zda se milánský velkoklub dokáže gólově prosadit. To se mu po Staňkově chybě povedlo pak ještě dvakrát.
22. října 2025. Atalanta - Slavia 0:0. Druhá cesta do Itálie dopadla pro slávisty o poznání lépe. A opět se hojně řešil výkon brankáře, byť tentokrát v pozitivnějších souvislostech. Při své premiéře v Lize mistrů totiž zazářil Jakub Markovič. „Krásný pocit. Přiznávám, že jsem byl na hotelu trochu nervózní, ale už při rozcvičce to ze mě spadlo. Jsem rád, že jsem tým podržel. Remízu bereme,“ řekl po utkání.
Ale s trochou štěstí z toho klidně mohla být i výhra. Slavia hrála odvážněji a sama mohla také udeřit. Nejblíž byl v samotném závěru Moses, ale jeho střelu domácí gólman vyškrábl.
4. listopadu 2025. Slavia - Arsenal 0:3. Zápas proti jednomu z nejlepších týmů světa, v té době možná tomu úplně nejlepšímu. Slávisté ale zachytili úvod a slavnému soupeři průběh dost znepříjemnili. „Byl to složitý zápas,“ uznal pak hostující kouč Mikel Arteta.
Nakonec ho rozhodla smolná penalta, kterou ázerbajdžánský sudí nařídil za ruku Provoda po jednom z rohů, což je hlavní zbraň londýnského celku. „Vyskočil jsem, od Gabrielovy hlavy to šlo do mé hlavy a pak do ruky, takže jsem se jenom modlil, že to VAR nebude řešit, což se málokdy stane,“ krčil Provod rameny. Balon si na penaltový bod postavil Saka a bezpečně proměnil.
Další dvě branky přidal po změně stran Merino a utkání definitivně zlomil. I díky tomu pak do hry mohl naskočit teprve patnáctiletý Max Dowman, nejmladší hráč, jenž kdy zasáhl do zápasu Ligy mistrů. Slávisté sice byli svědky historického okamžiku, po půlce soutěže však zůstávali na dvou bodech a navíc potřetí v řadě nedali branku.
25. listopadu 2025. Slavia - Bilbao 0:0. Když se o sezonu dříve oba celky střetly v Evropské lize ve Španělsku, byl to zápas plný vzájemného respektu. Jenže tentokrát si hráči nic nedarovali. Možná i proto, že naposledy Slavia mohla snadno vyhrát, jenže padla 0:1. A to chtěla změnit.
Nakonec ale nedala gól ani tentokrát a mohla děkovat hlavně brankáři Staňkovi, že žádný nedostala. Jen krátce po půli vychytal hned tři vyložené šance. Jinak se nehrál moc pohledný fotbal a spíš se faulovalo a kouskovalo. Domácí se snažili soupeři zápas znepříjemnit, ale na svou produktivitu už neměli síly.
Přesto mohli slavit v úplném závěru, kdyby před osamoceným Štěpánem Chaloupkem nezasáhl obránce Boiro. Slavia vybojovala aspoň třetí bod v milionářské soutěži.
9. prosince 2025. Tottenham - Slavia 3:0. Ani tentokrát se nikdo ze slávistů neradoval. Možná jen Antonín Kinský, bývalý sešívaný brankář, který už od loňské zimy obléká dres Tottenhamu. Také mu hostující fanoušci po porážce na moderním londýnském stadionu vystrojili vlastní děkovačku jenom pro něj. Ale popořadě.
Hosté brzy prohrávali kvůli vlastnímu gólu stopera Davida Zimy, smůlu měli i chvíli po poločase, kdy nařízenou penaltu proměnil Kudus. A přestože byli aktivní a se soupeřem hlavně během první půle drželi krok, svého gólu se opět nedočkali. V závěru navíc dostali třetí facku po další penaltě, kterou si kopnul záložník Simons.
„Jsem spokojený s výkonem, soupeř z nás měl respekt. Není nula tři jako nula tři,“ chválil trenér Jindřich Trpišovský. Slavia zapsala už třetí porážku 0:3 v základní fázi.
21. ledna 2026. Slavia - Barcelona 2:4. Po vzoru poslední konfrontace z roku 2019 chtěli další strhující zápas před vlastními fanoušky. Energický výkon, který soupeře zaskočí. A v tvrdém mrazu se dočkali. Na slavného katalánského soupeře vlétli a udeřili po rohovém kopu. Ten na přední tyči přizvedl kapitán Tomáš Holeš a na zadní tyči balon ve skrumáži dokulil do brány Vasil Kušej. „Ani nevím, jak jsem ten gól dal,“ usmíval se poté.
Barcelona však zápas ještě v první půli otočila díky dvěma trefám záložníka Fermína. Jenže pak zase táhla Slavia a natěšené diváky rozjásala podruhé. Opět po rohovém kopu. Tentokrát ji pomohla hostující megastar Lewandowski, když si srazil balon do vlastní sítě. Na těch sociálních pak slávistické účty vyzývaly umělou inteligenci, aby ho převlékla do bílo-červené.
Do druhé půle i vinou zranění museli naskočit náhradníci a Barcelona, která se mezitím přizpůsobila pražským teplotám hluboko pod nulou, si zápas vzít nenechala. Nejprve nádherně pálil z dálky záložník Olmo a poté zblízka dorážel kolem brankáře Staňka polský střelec Lewandowski. Slavia v Lize mistrů skórovala poprvé po pěti zápasech.
28. ledna 2026. Pafos - Slavia 4:1. Měla to být vítězná tečka. Nakonec poslední utkání v Lize mistrů dopadlo úplně nejhůř. Slavia na Kypru schytala debakl a loučí se s pouhými třemi body. „Mísí se ve mně nejhorší pocity, ve druhé půli bylo všechno špatně,“ kroutil hlavou trenér Jindřich Trpišovský.
Tam jeho tým vybouchl. Přitom do druhého poločasu vstupoval s tím, že právě srovnal skóre díky dorážce Štěpána Chaloupka. Jenže záhy ledabyle inkasoval podruhé a nedlouho poté viděl červenou kartu střídající Jan Bořil. Ten byl přitom na hřišti pouhé tři minuty.
Zlomení hosté inkasovali ještě dvakrát a domácí Pafos, nováček v soutěži, byl v jednu chvíli jeden gól od postupu do vyřazovací fáze. „Takto se nemůžeme prezentovat,“ napsal poté klub na sociální sítě s tím, že všem fanouškům, kteří cestovali na Kypr, vrátí vstupné. Takový závěr nečekal nikdo.
