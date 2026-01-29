|
Slavia v Lize mistrů: od Mbodjiho jízdy po debakl. Připomeňte si cestu základní fází
8. kolo
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ArsenalArsenal
|8
|8
|0
|0
|23:4
|24
|2.
|Bayern MnichovBayern
|8
|7
|0
|1
|22:8
|21
|3.
|LiverpoolLiverpool
|8
|6
|0
|2
|20:8
|18
|4.
|TottenhamTottenham
|8
|5
|2
|1
|17:7
|17
|5.
|FC BarcelonaBarcelona
|8
|5
|1
|2
|22:14
|16
|6.
|ChelseaChelsea
|8
|5
|1
|2
|17:10
|16
|7.
|Sporting CP LisabonSporting Lisabon
|8
|5
|1
|2
|17:11
|16
|8.
|Manchester CityManchester City
|8
|5
|1
|2
|15:9
|16
|9.
|Real MadridReal Madrid
|8
|5
|0
|3
|21:12
|15
|10.
|Inter MilánInter
|8
|5
|0
|3
|15:7
|15
|11.
|Paris Saint-GermainPSG
|8
|4
|2
|2
|21:11
|14
|12.
|Newcastle UnitedNewcastle
|8
|4
|2
|2
|17:7
|14
|13.
|Juventus FCJuventus
|8
|3
|4
|1
|14:10
|13
|14.
|Atlético MadridAtlético
|8
|4
|1
|3
|17:15
|13
|15.
|Atalanta BergamoBergamo
|8
|4
|1
|3
|10:10
|13
|16.
|LeverkusenLeverkusen
|8
|3
|3
|2
|13:14
|12
|17.
|Borussia DortmundDortmund
|8
|3
|2
|3
|19:17
|11
|18.
|Olympiakos PireusPireus
|8
|3
|2
|3
|10:14
|11
|19.
|BruggyBruggy
|8
|3
|1
|4
|15:17
|10
|20.
|Galatasaray IstanbulGalatasaray
|8
|3
|1
|4
|9:11
|10
|21.
|AS MonacoMonaco
|8
|2
|4
|2
|8:14
|10
|22.
|FK KarabachKarabach
|8
|3
|1
|4
|13:21
|10
|23.
|Bodo/GlimtBodo/Glimt
|8
|2
|3
|3
|14:15
|9
|24.
|Benfica LisabonBenfica
|8
|3
|0
|5
|10:12
|9
|25.
|Olympique MarseilleMarseille
|8
|3
|0
|5
|11:14
|9
|26.
|Pafos FCPafos
|8
|2
|3
|3
|8:11
|9
|27.
|Saint-GilloiseSaint-Gilloise
|8
|3
|0
|5
|8:17
|9
|28.
|PSV EindhovenEindhoven
|8
|2
|2
|4
|16:16
|8
|29.
|Athletic BilbaoBilbao
|8
|2
|2
|4
|9:14
|8
|30.
|NeapolNeapol
|8
|2
|2
|4
|9:15
|8
|31.
|FC KodaňKodaň
|8
|2
|2
|4
|12:21
|8
|32.
|Ajax AmsterdamAjax
|8
|2
|0
|6
|8:21
|6
|33.
|Eintracht FrankfurtFrankfurt
|8
|1
|1
|6
|10:21
|4
|34.
|SK Slavia PrahaSlavia
|8
|0
|3
|5
|5:19
|3
|35.
|VillarrealVillarreal
|8
|0
|1
|7
|5:18
|1
|36.
|FC Kajrat AlmatyKajrat
|8
|0
|1
|7
|7:22
|1
1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále
Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen
Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...
Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!
Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....
Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili
Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...
Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát
Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...
Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu
Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...
Odchovanci? Už budeme jiní. Olomouc s milionovými nákupy mění strategii
Pětipatrový autobus naplněný k prasknutí. Z něho vyčuhující postavičky v dresech fotbalové Sigmy. Možná jste si na sociálních sítích také všimli virálního obrázku, který paroduje situaci v olomouckém...
Slavii chybí stopeři, jak absence vyřeší? Mbodjiho nový post i připravený Jurásek
Pohoda umocněná sympatickým výkonem s Barcelonou je fuč. Vysoká porážka na Pafosu (1:4). Omluva fanouškům i jejich kontraprohlášení. K tomu kalamita zraněných v obraně. Přitom start ligového jara je...
Kubíčková je moderátorkou Ústí. Majitel: Konečně žádné kopačkoidní kecy
Nebude špulit rty, ukazovat výstřih ani nosit upnuté šaty. Ústecký fotbalový Viagem angažoval moderátorku z jiného ranku, uznávanou novinářku Terezu Kubíčkovou, známou z působení na Oneplay. V...
Jsem zpátky, vzkázal talent Panoš. Gól je nejlepší způsob, jak splatit důvěru, říká
Když levačkou usměrnil míč k bližší tyči a běžel se radovat, rukama ukazoval na ramena, kde měl své jméno. „Jsem zpátky,“ zdůrazňoval Jiří Panoš, ofenzivní záložník fotbalové Plzně. Poprvé od...
Z padoucha hrdinou. Karabec po zahozené penaltě poslal Lyon na první místo v EL
Fotbalisté Olympique Lyon vyhráli ligovou fázi Evropské ligy. K výhře 4:2 nad PAOK Soluň přispěl gólem a asistencí Adam Karabec, který předtím nedal penaltu. Mezi přímo postupující osmičkou je i...
Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát
Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...
Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta přivedla druhou posilu z anglické ligy
Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.
Sparta potvrdila posilu z Premier League. Sonne přichází na půlroční hostování
Fotbalová Sparta potvrdila příchod pravého obránce Olivera Sonne Christensena z anglického Burnley, rodáka z Dánska s peruánský pasem, který získal díky babičce. Pětadvacetiletý fotbalista přichází...
Slavia si i přes horší výkon vydělala v Lize mistrů více než Sparta. Na kolik si přijde?
Dva zápasy v lednu, dvě porážky, osm inkasovaných branek, pokles o jednu příčku v tabulce na 34. pozici. A tím pádem o sedm milionů korun nižší bonus za umístění, než kolik by dostala po šesti...
Vstupenky na baráž se začnou prodávat ve středu, za ceny jako před 20 lety
Fotbalová asociace ČR spustí ve středu 4. února prodej vstupenek na březnová barážová utkání národního týmu o postup na letní mistrovství světa. Výběr trenéra Miroslava Koubka se v semifinále 26....
Peníze od klubu nechceme, zní z Tribuny Sever. Nesouhlasí s „velkohubou politikou“
Za mizerný výkon a porážku 1:4 s Pafosem omluva a zdánlivě vstřícné gesto Slavie: „Všem, kteří nás přiletěli na Kypr podpořit, vrátíme vstupné.“ Jenže fandové z Tribuny Sever, nejvýraznější...
Slavia v Lize mistrů: od Mbodjiho jízdy po debakl. Připomeňte si cestu základní fází
Spokojení nejsou. Slávističtí fotbalisté zakončili základní fázi Ligy mistrů porážkou 1:4 s kyperským Pafosem, díky čemuž končí třetí od konce se ziskem pouhých tří bodů. Připomeňte si jejich...