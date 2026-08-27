Soupeři Slavie Lize mistrů 2026/27:
- Doma: Arsenal, Aston Villa, Villarreal, Lens.
- Venku: Bayern Mnichov, FC Porto, Fenerbahçe, Sabah Baku.
Termíny ligové fáze Ligy mistrů 2026/27
|Kolo
|Termín
|1. kolo
|8.–10. září 2026
|2. kolo
|13.–14. října 2026
|3. kolo
|20.–21. října 2026
|4. kolo
|3.–4. listopadu 2026
|5. kolo
|24.–25. listopadu 2026
|6. kolo
|8.–9. prosince 2026
|7. kolo
|19.–20. ledna 2027
|8. kolo
|27. ledna 2027
Slavia momentálně ví s kým a kde se utká, přesný rozpis ale UEFA zveřejní až v následujících dnech.
|Kolo
|Zápas
|Datum
|1. kolo
|2. kolo
|3. kolo
|4. kolo
|5. kolo
|6. kolo
|7. kolo
|8. kolo
Termíny vyřazovací fáze Ligy mistrů 2026/27
|Fáze
|Termín
|Play-off o OF
|16.-17. a 23.-24. února 2027
|Osmifinále
|9. -10. a 16.-17. března 2027
|Čtvrtfinále
|6.-7. a 13.-14. dubna 2027
|Semifinále
|27.-28. dubna a 4.-5. května 2027
|Finále
|5. června 2027
Kde sledovat Slavii v Lize mistrů 2025/26?
V České republice mají vysílací práva na Ligu mistrů včetně předkol pro sezonu 2025/26 kanály Nova Sport 3, Nova Sport 4, Nova Sport 5 a Nova Sport 6.
Formát Ligy mistrů UEFA 2026/27
Potřetí se Champions League uskuteční v novém formátu v tzv. švýcarském modelu.
|Fáze
|Formát a postup
|Ligová fáze
|36 týmů v jedné společné tabulce. Každý odehraje 8 zápasů (4 doma, 4 venku).
|Postup
|1.–8. místo: přímý postup do osmifinále • 9.–24. místo: play-off o osmifinále • 25.–36. místo: vyřazení
|Vyřazovací fáze
|Play-off, osmifinále, čtvrtfinále a semifinále se hrají na dva zápasy (doma a venku).
|Finále
|5. června 2027, Estadio Metropolitano, Madrid
Účasti Slavie v ligové fázi/základní skupině LM
Historie Slavie v Lize mistrů je plná neúspěšných bojů o postup, ale zahrnuje i tři účastí v hlavní soutěži. Poprvé se do ní probojovala v sezoně 2007/08, podruhé v ročníku 2019/20 a naposledy v sezoně 2025/26, kdy už se hrála novým systémem ligové fáze.
2025/26 – návrat po šesti letech
Slavia se do hlavní fáze Ligy mistrů vrátila po šesti letech. Jako český mistr měla tentokrát účast v ligové fázi jistou a nemusela absolvovat kvalifikaci. V novém formátu odehrála osm zápasů proti Bodø/Glimt, Interu Milán, Atalantě, Arsenalu, Athleticu Bilbao, Tottenhamu, Barceloně a Pafosu a ani jednou nevyhrála. Se třemi body za remízy s Bodø/Glimt, Atalantou a Athleticem Bilbao skončila v ligové tabulce na 34. místě.
|1. kolo
|Slavia – Bodö/Glimt 2:2
|středa 17. září
|2. kolo
|Inter Milán – Slavia 3:0
|úterý 30. září
|3. kolo
|Atalanta Bergamo – Slavia 0:0
|středa 22. října
|4. kolo
|Slavia – Arsenal 0:3
|úterý 4. listopadu
|5. kolo
|Slavia – Athletic Bilbao 0:0
|úterý 25. listopadu
|6. kolo
|Tottenham Hotspur – Slavia 3:0
|úterý 9. prosince
|7. kolo
|Slavia – Barcelona 2:4
|středa 21. ledna
|8. kolo
|Pafos – Slavia 4:1
|středa 28. ledna
2019/20 – proti absolutní elitě
Druhou účast ve skupinové fázi si Slavia zajistila přes Kluž, kterou v play off dvakrát porazila 1:0. Los jí následně přisoudil Barcelonu, Inter Milán a Borussii Dortmund. Český mistr zaujal aktivním fotbalem, proti evropské špičce však doplatil na nezkušenost a slabší koncovku.
Ve skupině F skončil poslední se dvěma body za remízy 0:0 v Barceloně a 1:1 v Miláně proti Interu.
|Fáze
|Zápas
|Výsledek
|4. předkolo
|Kluž – Slavia
|0:1
|4. předkolo
|Slavia – Kluž
|1:0
|skupina F
|Inter Milán – Slavia
|1:1
|skupina F
|Slavia – Borussia Dortmund
|0:2
|skupina F
|Slavia – FC Barcelona
|1:2
|skupina F
|FC Barcelona – Slavia
|0:0
|skupina F
|Slavia – Inter Milán
|1:3
|skupina F
|Borussia Dortmund – Slavia
|2:1
2007/08 – sláva s Ajaxem, poprvé ve skupině
Slavia začínala ve 2. předkole, kde po dvou bezbrankových remízách vyřadila na penalty Žilinu. Následoval slavný souboj s Ajaxem Amsterdam. Slavia šokovala výhrou 1:0 v Amsterdamu, v domácí odvetě pak před vyprodaným Strahovem díky dvěma gólům Stanislava Vlčka zvítězila 2:1 a poprvé v historii postoupila do Ligy mistrů.
Ve skupině H čekaly Slavii Sevilla, Arsenal a Steaua Bukurešť. Se ziskem pěti bodů skončila třetí.
|Fáze
|Zápas
|Výsledek
|2. předkolo
|Žilina – Slavia
|0:0
|2. předkolo
|Slavia – Žilina
|0:0 (4:3 na pen.)
|3. předkolo
|Ajax – Slavia
|0:1
|3. předkolo
|Slavia – Ajax
|2:1
|skupina H
|Slavia – Steaua Bukurešť
|2:1
|skupina H
|Sevilla – Slavia
|4:2
|skupina H
|Arsenal – Slavia
|7:0
|skupina H
|Slavia – Arsenal
|0:0
|skupina H
|Steaua Bukurešť – Slavia
|1:1
|skupina H
|Slavia – Sevilla
|0:3
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