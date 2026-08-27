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Slavia v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

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  19:20

Kapitán Slavie Lukáš Provod v obležení hráčů Arsenalu. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Fotbalisté Slavie si podruhé za sebou zahrají ligovou fázi Ligy mistrů a čekají je mimořádně atraktivní zápasy. Doma přivítají Arsenal, Aston Villu, Villarreal a Lens. Venku se představí na stadionech Bayernu, Porta, Fenerbahçe a Sabahu Baku. V našem přehledu najdete program Slavie, výsledky, termíny jednotlivých kol i pohled do historie.

Soupeři Slavie Lize mistrů 2026/27:

  • Doma: Arsenal, Aston Villa, Villarreal, Lens.
  • Venku: Bayern Mnichov, FC Porto, Fenerbahçe, Sabah Baku.

Termíny ligové fáze Ligy mistrů 2026/27

KoloTermín
1. kolo8.–10. září 2026
2. kolo13.–14. října 2026
3. kolo20.–21. října 2026
4. kolo3.–4. listopadu 2026
5. kolo24.–25. listopadu 2026
6. kolo8.–9. prosince 2026
7. kolo19.–20. ledna 2027
8. kolo27. ledna 2027

Slavia momentálně ví s kým a kde se utká, přesný rozpis ale UEFA zveřejní až v následujících dnech.

Rozpis zápasů Slavie v Lize mistrů (bude doplněno)
KoloZápasDatum
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo

Termíny vyřazovací fáze Ligy mistrů 2026/27

FázeTermín
Play-off o OF16.-17. a 23.-24. února 2027
Osmifinále9. -10. a 16.-17. března 2027
Čtvrtfinále6.-7. a 13.-14. dubna 2027
Semifinále27.-28. dubna a 4.-5. května 2027
Finále5. června 2027

Kde sledovat Slavii v Lize mistrů 2025/26?

V České republice mají vysílací práva na Ligu mistrů včetně předkol pro sezonu 2025/26 kanály Nova Sport 3, Nova Sport 4, Nova Sport 5 a Nova Sport 6.

Stanice naladíte u těchto poskytovatelů:
Skylink
Telly
Vodafone TV
Oneplay
Magenta TV

Formát Ligy mistrů UEFA 2026/27

Potřetí se Champions League uskuteční v novém formátu v tzv. švýcarském modelu.

FázeFormát a postup
Ligová fáze36 týmů v jedné společné tabulce. Každý odehraje 8 zápasů (4 doma, 4 venku).
Postup1.–8. místo: přímý postup do osmifinále • 9.–24. místo: play-off o osmifinále • 25.–36. místo: vyřazení
Vyřazovací fázePlay-off, osmifinále, čtvrtfinále a semifinále se hrají na dva zápasy (doma a venku).
Finále5. června 2027, Estadio Metropolitano, Madrid

Účasti Slavie v ligové fázi/základní skupině LM

Historie Slavie v Lize mistrů je plná neúspěšných bojů o postup, ale zahrnuje i tři účastí v hlavní soutěži. Poprvé se do ní probojovala v sezoně 2007/08, podruhé v ročníku 2019/20 a naposledy v sezoně 2025/26, kdy už se hrála novým systémem ligové fáze.

2025/26 – návrat po šesti letech

Slavia se do hlavní fáze Ligy mistrů vrátila po šesti letech. Jako český mistr měla tentokrát účast v ligové fázi jistou a nemusela absolvovat kvalifikaci. V novém formátu odehrála osm zápasů proti Bodø/Glimt, Interu Milán, Atalantě, Arsenalu, Athleticu Bilbao, Tottenhamu, Barceloně a Pafosu a ani jednou nevyhrála. Se třemi body za remízy s Bodø/Glimt, Atalantou a Athleticem Bilbao skončila v ligové tabulce na 34. místě.

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Výsledky Slavie v Lize mistrů 2025/26
1. koloSlavia – Bodö/Glimt 2:2středa 17. září
2. koloInter Milán – Slavia 3:0úterý 30. září
3. koloAtalanta Bergamo – Slavia 0:0středa 22. října
4. koloSlavia – Arsenal 0:3úterý 4. listopadu
5. koloSlavia – Athletic Bilbao 0:0úterý 25. listopadu
6. koloTottenham Hotspur – Slavia 3:0úterý 9. prosince
7. koloSlavia – Barcelona 2:4středa 21. ledna
8. koloPafos – Slavia 4:1středa 28. ledna

2019/20 – proti absolutní elitě

Druhou účast ve skupinové fázi si Slavia zajistila přes Kluž, kterou v play off dvakrát porazila 1:0. Los jí následně přisoudil Barcelonu, Inter Milán a Borussii Dortmund. Český mistr zaujal aktivním fotbalem, proti evropské špičce však doplatil na nezkušenost a slabší koncovku.

Ve skupině F skončil poslední se dvěma body za remízy 0:0 v Barceloně a 1:1 v Miláně proti Interu.

PROTI PŘESILE. Slávističtí stopeři Michal Frydrych (vlevo) s Ondřejem Kúdelou dobře zdvojili barcelonského Lionela Messiho.

Výsledky Slavie v Lize mistrů 2019/20
FázeZápasVýsledek
4. předkoloKluž – Slavia0:1
4. předkoloSlavia – Kluž1:0
skupina FInter Milán – Slavia1:1
skupina FSlavia – Borussia Dortmund0:2
skupina FSlavia – FC Barcelona1:2
skupina FFC Barcelona – Slavia0:0
skupina FSlavia – Inter Milán1:3
skupina FBorussia Dortmund – Slavia2:1

2007/08 – sláva s Ajaxem, poprvé ve skupině

Slavia začínala ve 2. předkole, kde po dvou bezbrankových remízách vyřadila na penalty Žilinu. Následoval slavný souboj s Ajaxem Amsterdam. Slavia šokovala výhrou 1:0 v Amsterdamu, v domácí odvetě pak před vyprodaným Strahovem díky dvěma gólům Stanislava Vlčka zvítězila 2:1 a poprvé v historii postoupila do Ligy mistrů.

Ve skupině H čekaly Slavii Sevilla, Arsenal a Steaua Bukurešť. Se ziskem pěti bodů skončila třetí.

Vítězstvím 2:1 nad Ajaxem si Slavia zajistila historický postup do Ligy mistrů. (29. srpna 2007)

Výsledky Slavie v Lize mistrů 2007/08
FázeZápasVýsledek
2. předkoloŽilina – Slavia0:0
2. předkoloSlavia – Žilina0:0 (4:3 na pen.)
3. předkoloAjax – Slavia0:1
3. předkoloSlavia – Ajax2:1
skupina HSlavia – Steaua Bukurešť2:1
skupina HSevilla – Slavia4:2
skupina HArsenal – Slavia7:0
skupina HSlavia – Arsenal0:0
skupina HSteaua Bukurešť – Slavia1:1
skupina HSlavia – Sevilla0:3

Další české týmy v evropských pohárech 2026/27:

  • Sparta (Evropská liga – účastník ligové fáze)
  • Plzeň: (Evropská liga – play off o ligovou fázi)
  • Hradec Králové: (Konferenční liga – play off o ligovou fázi)
  • Jablonec (Konferenční liga – play off o ligovou fázi)
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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