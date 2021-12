Po roce do Německa. Pro remízu? Slávisté tuší: Pomoct nám může i stadion

Zatímco loni měli před výjezdem do Leverkusenu v Evropské lize jistý postup a hájili první místo ve skupině, teď jim jde o to, aby do jarních pohárových bojů vůbec prošli.

Union Berlín - Slavia ve čtvrtek od 21.00 ONLINE

Zásadní duel Konferenční ligy má výkop ve čtvrtek v 21 hodin na berlínském Olympiastadionu a slávisté do Německa tradičně vyrazili s dvoudenním předstihem.

Jen místo cesty letadlem zvolili tentokrát asi čtyřhodinovou jízdu vlakem. Ze stanice přímo u Edenu vyrazili v úterý brzy odpoledne.

„Nemusíme se dopravovat na letiště, odbavovat se. Vlak nám zastaví minutu od stadionu, v Berlíně už na nás bude čekat autobus. Bude to pro nás všechny pohodlnější,“ těšil se asistent Zdeněk Houštecký.

Slavii na německé půdě rozhodně nečeká nic jednoduchého.

Hraje se bez jediného dne rok poté, co ji v závěrečném kole Evropské ligy vyprášil bundesligový Leverkusen 4:0. Zápas, který českému šampionovi může posloužit jako memento.

„Myslel jsem, že se předvedeme lépe, ale nebylo nic, v čem bychom se soupeři vyrovnali, natož ho předčili,“ říkal tehdy trenér Jindřich Trpišovský. A jeho asistent Houštecký po dvanácti měsících pro klubovou televizi nabádá: „Žádný zápas se nedá hrát na remízu. Tentokrát chceme zvítězit, i když tušíme, že to bude velmi náročné.“

Union možná nemá takový zvuk jako Leverkusen. „Ale kvalitou je nejen v Německu schopný konkurovat špičce,“ varuje Houštecký.

V bundeslize je šestý v tabulce, jen s dvoubodovou ztrátou na čtvrté místo. Navíc v posledním duelu porazil 2:1 Lipsko, účastníka Champions League.

„Mají fyzicky nadupaný tým. Běhavý, důrazný, precizní v obraně a nebezpečný při brejkových situacích,“ vědí slávisté. A přece před zápasem vnímají jednu důležitou výhodu.

Kvůli nevyhovujícímu stadionu, na kterém výrazně převažují místa na stání nad sedačkami, musí Union hrát všechny pohárové zápasy na Olympiastadionu, tedy na druhé straně města a v domově konkurenční Herty.

„To by mohlo jejich domácí výhodu přece jen smazat. Navíc kvůli aktuálním opatřením přijde jen pět tisíc diváků,“ připomíná Houštecký. „Když jsme viděli, co jejich fanoušci předvedli u nás, jakou podporu Union v Praze měl, prostředí, kde je i atletická dráha, může hrát s námi.“

A co ještě?

Určitě pozice v tabulce, byť spoléhat na remízu by bylo ošidné.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Feyenoord Rotterdam 5 3 2 0 9:5 11 2. Slavia Praha 5 2 1 2 7:6 7 3. Union Berlín 5 2 0 3 7:8 6 4. Maccabi Haifa 5 1 1 3 1:5 4

„Snad zopakujeme výkon z domácího zápasu, který jsme tři jedna vyhráli,“ připomněl Alexander Bah.

Mimochodem, právě jeho start je před čtvrtek nejistý, byť slávisté doufají, že ho poprvé od duelu proti Feyenoordu (2:2), který kvůli zranění hlavy nedohrál, uschopní.

Scházet jim však bude vykartovaný střelec Jan Kuchta. Žlutou dostal ve stejném utkání za nafilmovaný pád.

„Není to jen o jeho gólech, které nám budou chybět,“ vysvětluje Houštecký. „Když je správně nastavený, strašně dobře pracuje pro mužstvo, skvěle napadá. Poradit si holt musíme bez něj.“

Nic jiného ani červenobílým nezbývá. Vždyť oni sami nejlépe vědí, že kdyby si evropské jaro v Berlíně neuhráli, byl by to výrazný neúspěch.