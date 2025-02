Chorý vyvázl, Slavia však pyká za rasismus fanoušků. UEFA jí zavře část hlediště

Může to být jeho životní týden. Ačkoli před deseti lety oslavil fotbalový titul (včetně pozoruhodného tetování na stará kolena) a mohl by vám tvrdit, že to byl vrchol všeho. Možná ano, možná ne....

Mbappé chválu pro sebe odmítal. Skvělý týmový výkon, řekl. A příště radši Atlético

Bylo jasné, že cenu pro hráče zápasu dostane on. Kdo jiný taky. „Ale jestli chcete vědět, jestli to byl nejlepší zápas za Real, tak tím ideálním člověkem, který by to vyhodnotil, nejsem,“ říkal...