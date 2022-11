ONLINE: Slavia - St. Pölten 0:0. Fotbalistky bojují v Lize mistryň

Kvůli výměně trávníku v pražském Edenu se utkání hraje na stadionu v Mladé Boleslavi.

Slávistky dosud v základní skupině Ligy mistryň nezískaly ani bod. Nejprve v Itálii podlehly 0:1 AS Řím, před měsícem doma s německým Wolfsburgem padly 0:2.

Bez bodu jsou rovněž fotbalistky St. Pöltenu: s Wolfsburgem prohrály 0:4, s AS Řím 3:4. Domácí ligu ale vedou. Stejně jako Slavia, která se na duel naladila nedělní výhrou 4:1 proti Viktorii Plzeň.

„Mrzí nás, že ve skupině zatím nemáme žádný bod, i když jsme odehráli dva slušné zápasy. Věřím, že tuto bilanci zlomíme, vstřelíme nějaké góly a připíšeme si tři body,“ doufá trenér slávistek Karel Piták.

V hlavní fázi Ligy mistryň je šestnáct účastníků rozděleno do čtyř skupin, z nichž vždy první dva celky půjdou do jarního čtvrtfinále. Pražanky do skupiny postoupily přes úspěšnou baráž s islandským Valurem.

Finále Women Champions League se uskuteční v červnu v Eindhovenu. Titul obhajuje Olympique Lyon, s osmi triumfy rekordman soutěže.

Slávistky po úpravě formátu soutěže hrají skupinu jako první český tým. Liga mistryň se totiž od minulé sezony přestala hrát pouze vyřazovacím systémem. Před rokem český klub v základní fázi chyběl.