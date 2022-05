Raków, hrozba pro Slavii i Spartu. Slovácko může jít na Anderlecht, či Bragu

Slavia a Sparta, druhý a třetí tým domácí nejvyšší soutěže, odstartují svou snahu o postup do základní skupiny Konferenční ligy už ve čtvrtek 21. července, kdy je na programu druhé předkolo. Los se uskuteční 15. června.

Další český klub Slovácko si středečním vítězstvím ve finále poháru nad Spartou (3:1) zajistilo účast ve 3. předkole Konferenční ligy.

Ale pokud v pátek večer vyhraje AS Řím předehrávku závěrečného kola italské ligy v Turíně, je pravděpodobné, že Evropská fotbalová unie (UEFA) v rámci přesunů napříč soutěžemi zařadí Slovácko do 3. předkola Evropské ligy, což by zvyšovalo jeho šance na postup do základní fáze pohárů.

Proč to tak je? AS Řím je ve finále současného ročníku Konferenční ligy, jeho soupeřem je Feyenoord. Vítěz třetí pohárové soutěže má zajištěn start v základní skupině Evropské ligy. Pokud si zajistí účast v pohárech i ze své domácí soutěže, tak dochází k posunům, které se mohou dotknout i českého zástupce. Feyenoord už tu jistotu má, Řím zatím ne.

Soupeři pro Slovácko Konferenční liga, 3. předkolo Luhansk, Anderlecht, Braga postupující z 2. předkola, což může být Basilej, Young Boys Bern, PAOK Soluň, Maccabi Tel Aviv, Astana, Molde, Luhansk, FCSB, Borisov, Antverpy, Suduva Marijampole, Gil Vincente týmy, pokud se vejdou mezi nasazené: Twente, Lugano, 4. tým rakouské ligy (Austria, Rapid, Wolfsberg), Rijeka/Hajduk Split

Slovácko každopádně ví, že pokud zůstane v Konferenční lize, bude při losu 18. července nenasazené.

Do kvalifikace vstoupí až 4. srpna, o dva týdny později než Slavia a Sparta.

Pokud by se dostalo do „vyšší“ pohárové soutěže, má naději na nasazení. Jedním ze soupeřů může být vítěz kyperského poháru Omónia Nikósie nebo Ethnikos Achnas. Dále v osudí budou dva vyřazení z druhého předkola Ligy mistrů nemistrovské větve - Dynamo Kyjev, druhé týmy Kypru, Dánska a Turecka.

Když Slovácko zůstane v Konferenční lize, může narazit mimo jiné na Anderlecht, Luhansk, či Bragu, které už mají jistou účast ve 3. předkole a při losu budou nasazené.

Jedním ze soupeřů může být také Twente Enshede, Lugano, čtvrtý tým rakouské ligy (Austria, Rapid, Wolfsberg), či vítěz chorvatského poháru (Rijeka, nebo Hajduk Split).

Dalšími případnými protivníky budou postupující z druhého předkola. Pokud splní roli favorita, budou to Basilej, Young Boys Bern, PAOK Soluň, Maccabi Tel Aviv, Astana, Molde, FCSB, Borisov, Antverpy, Suduva Marijampole, nebo Gil Vincente.

Soupeři pro Slavii a Spartu Konferenční liga, 2. předkolo AIK Stokcholm, Djurgarden, Elfsborg/Hammarby, Levski Sofie, Gabala, Zira (oba Ázerb.), Sepsi (Rum.), Kisvárda, Puskás Akádemia (oba Maď.), Raków Čenstochová, Kyzylzhar (Kaz.), Velež Mostar (Bos.), St. Patrick (Irsko), Noravank (Arm.) a postupující z 1. předkola.

Slavia má po Basileji druhý nejvyšší klubový koeficient ze všech dosud známých účastníků 2. a 3. předkola Konferenční ligy. Hodnota 52 000 bodů bude stačit na nasazení i v závěrečném play off.

Spartě po nepovedených letních kvalifikacích z let 2017, 2018 a 2019 koeficient klesl na 13 500 bodů. V druhém předkole i při losu třetího, které se uskuteční ještě před startem druhého, to bude na nasazení stačit. V play off už zřejmě ne.

Slavia i Sparta v první fázi bojů dostanou papírově slabší soupeře, byť určitě ne jednoduché na překonání. Okruh tvoří například AIK Stockholm, Djurgarden a vítěz Švédského poháru (Hammarby - Elfsborg).

Dále to může být Levski Sofie i další tým z Bulharska, ázerbájdžánské kluby Gabala, či Zira, rumunské Sepsi, maďarské kluby Kisvárda, Puskás Akádemia, kazašský Kyzylzhar, bosenský Velež Mostar, irský St. Patrick, či Noravank z Arménie.

Důležitá data Liga mistrů - Plzeň

los: 2. předkolo - 15. června, 3. předkolo - 18. července, 4. předkolo - 1. srpna zápasy: 2. předkolo - 19. a 20. července, odvety 26. a 27. července, 3. předkolo - 2.a 3. srpna, odvety 9. srpna, 4. předkolo - 16. a 17. srpna, odvety 23. a 24. srpna Konferenční liga (Evropská liga) - Slavia, Slovácko, Sparta

los: 2. předkolo - 15. června, 3. předkolo - 18. července, 4. předkolo - 1. srpna zápasy: 2. předkolo - 21. července, odvety 28. července, 3. předkolo - 4. srpna, odvety 10. srpna, 4. předkolo - 18. srpna, odvety 25. srpna

Další případné soupeře určí postupující z prvního předkola, což mohou být týmy z Faerských ostrovů, Malty, Moldavska, Islandu, Gibraltaru, pobaltských zemí či Kosova.

Jistě si pražská S nebudou přát polský Raków, který se jeví jako velmi silný protivník. Své ví Slavia, která loni nestačila na jiný polský klub Legii Varšava.

Za Čenstochovou nastupuje jako kapitán český reprezentant Tomáš Petrášek. Tým kráčel za titulem, ale nezvládl poslední dvě kola a mistrem se stal Lech Poznaň.

U dalších nebezpečných soupeřů se čeká, jestli se vejdou mezi nasazené, či nikoli. Pokud ne, hrozí Slavii i Spartě například norské týmy Lilleström, Stavanger, řecké kluby Panathinaikos, nebo Aris Soluň, případně třetí i čtvrtý tým dánské a turecké ligy.

Slavia a Sparta na cestě do skupiny musejí přejít přes tři soupeře. Jakékoliv klopýtnutí znamená pro oba nejbohatší české kluby konec v pohárech.

Nejlepší pozici z českých klubů v kvalifikaci má Viktoria Plzeň, jako mistr ligy začne v 2. předkole Champions League. Pokud neuspěje, „propadne“ se do 3. předkola Evropské ligy. A když ani tam, dostane ještě šanci v play off Konferenční ligy.

Aby hrála poháry i na podzim, musí vyřadit alespoň jednoho protivníka, což by stačilo na Konferenční ligu. Když zvládne dva, bude hrát Evropskou ligu. Když tři, tak vysněnou Ligu mistrů.