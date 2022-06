Slavia do Severního Irska, či na Gibraltar, Spartu čeká Viking Stavanger

Úvodní zápasy 2. předkola Konferenční ligy se hrají ve čtvrtek 21. července, odvety o týden později.

Sparta od úterního večera věděla, že ji nečeká snadný soupeř. Na výběr byla Čenstochová, druhý tým polské ligy a vítěz poháru s kapitánem Tomášem Petráškem, i AIK Stockholm. Papírově slabší byla lotyšská Valmiera a vítěz moldavsko-litevského duelu Milsami Orsei - Panevežys.

Nakonec je to velmi silný Viking Stavanger, elitní norský klub.

Tým z přístavního města z jihozápadu Norska v současné ligové sezoně, která se hraje systémem jaro - podzim, je po třetině soutěže třetí s tříbodovou ztrátou na Lilleström, na druhé Molde mu chybí bod. Například Bodö/Glimt, objev uplynulé pohárové sezony je až osmé.

Český los v Konferenční lize termíny: 21. července a 28. července Larne/St. Joseph´s - Slavia Sparta - Viking Stavanger

V minulém ročníku norské ligy, která se hrála v kalendářním roce 2021, skončil Viking Stavanger na třetím místě s tříbodovou ztrátou na druhé Molde. Mistrovské Bodö/Glimt mělo ještě o tři body víc.

To Slavia zase tušila, že ji na úvod pohárové kvalifikace pošle los do cesty outsidera. A k tomu dostala ještě příjemnou destinaci. Hrozily jí totiž lety na Island či Faerské ostrovy. Papírově nejtěžší by byl dánský Viborg se vlastním odchovancem Janem Žambůrkem.

Nakonec narazí na Larne, nebo St Joseph’s.

Larne je pátý tým severoirské ligy, který v závěru sezony zvládl play off o postup do kvalifikace Konferenční ligy. Tu zažil už loni, kdy vyřadil soupeře z Walesu či favorizovaný dánský Aarhus, ale ve třetím předkole padl s portugalským Pacosem Ferreira.

St Joseph’s skončil v ligové soutěži v Gibraltaru třetí. V minulosti se do pohárových předkol probojoval třikrát: v roce 2019 vyřadil kosovskou Prištinu, ale následně prohrál v kvalifikaci Evropské ligy 0:4 a 0:6 se skotskými Rangers. Předloni vypadl s faerským Tórshavnem a loni s estonskou Levadií.

Slavia má po Basileji vůbec nejvyšší klubový koeficient ze všech mužstev, která se ve druhém předkole představí. Ve druhé i případné třetí fázi kvalifikace je mezi nasazenými rovněž Sparta.

Oba týmy musí na cestě do základní skupiny překonat tři soupeře, přičemž nebudou mít žádnou možnost na reparát.

I proto dva ekonomicky nejsilnější kluby v Česku čeká nervózní léto. Buď, anebo. Není kam uhnout.

Slavia startuje v předkole Konferenční ligy jako druhý tým domácí soutěže. Na jaře v evropském poháru číslo tři sahala po postupu mezi nejlepší čtyřku, ale ve čtvrtfinále narazila proti nizozemskému Feyenoordu.

I Sparta si uplynulý premiérový ročník Konferenční ligy vyzkoušela, byť po propadu z Evropské ligy vypadla hned v prvním kole vyřazovací fáze s Partizanem Bělehrad. Do Evropy míří jako třetí tým ligy, šanci na lepší výchozí pozici přenechala po prohře ve finále národního poháru Slovácku.

Moravský klub vstoupí do evropských předkol jako poslední z českých zástupců až na začátku srpna. Startovat navíc bude ve třetím předkole Evropské ligy, z nějž se v případě neúspěchu propadne do play off o základní skupinu Konferenční ligy.

Ve srovnání se Slavií i Spartou je tak už nyní o dva kroky dál.