Vorlický, Zmrzlý či Teah si Ligu mistrů za Slavii nezahrají, posily na soupisce jsou

Slavia má na soupisce pro Champions League třiadvacet hráčů. Kvůli chybějícím odchovancům, mezi které se počítají jen Tomáš Vlček a Jakub Markovič, nemohla zaplnit všech pětadvacet míst.
I proto se nedostalo na pět hráčů, kteří pro letošní ročník do kádru patří.
Přitom leví stopeři či wingbeci Fully a Zmrzlý, ofenzivní záložník Teah i středopolař Vorlický si během léta za Slavii starty v lize zapsali. Nehrál jen řecký záložník Botos, který byl zraněný.
Na soupisce jsou jen dva brankáři Jindřich Staněk s Jakubem Markovičem, nevešel se zkušený Ondřej Kolář, aby nezabíral místo pro hráče v poli. Jako trojka tak bude figurovat některý z mladíků z B-listu, který lze aktualizovat před každým zápasem.
Na B-listu mohou být hráči do 21 let, kteří ve Slavii působí minimálně dva roky v kuse nebo tři roky s ročním hostováním.
Slavia má před sebou osm zápasů, šest na podzim a dva v lednu. Ligu mistrů zahájí 17. září proti Bodö/Glimt, o třináct dnů později ji čeká venku Inter Milán.
Soupiska Slavie pro základní část Ligy mistrů
Brankáři: Jindřich Staněk, Jakub Markovič
Obránci: Štěpán Chaloupek, Tomáš Holeš, David Zima, Igoh Ogbu, Dajki Hašioka, Youssoupha Mbodji, Jan Bořil, David Douděra, Tomáš Vlček
Záložníci: Christos Zafeirs, Youssoupha Sanyang, David Moses, Lukáš Provod, Oscar Dorley, Michal Sadílek,
Útočníci: Vasil Kušej, Muhammed Cham, Mojmír Chytil, Tomáš Chorý, Erik Prekop, Ivan Schranz,