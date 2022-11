Slavia na hraně: Postup? Jen s pomocí soupeře. Tohle mě nenapadlo, říká kouč

„Upřímně? Před začátkem skupiny, ale ani po prvních dvou zápasech, ze kterých jsme měli čtyři body, by mě nenapadlo, že bychom situaci neměli před posledním zápasem ve vlastní moci,“ připustí trenér Jindřich Trpišovský.

I pokud jeho tým doma porazí turecký Sivasspor, sezona v Evropě pro něj může skončit.

Rozhodovat se nebude pouze v Edenu, ale hlavně v tisíc kilometrů vzdálené Kluži. Jestliže tam domácí CFR porazí kosovské Ballkani, které už na postup nedosáhne, se Slavií bude amen; při shodě bodů totiž rozhoduje minitabulka ze vzájemných zápasů.

Tabulka skupina G:

1. Sivasspor 5 3 1 1 10:6 10 2. Kluž 5 2 1 2 4:5 7 3. Slavia 5 2 1 2 5:6 7 4. Ballkani 5 1 1 3 8:10 4

„Nepostup bych považoval za obrovské selhání klubu. Snad se to nestane,“ říkal šéf Jaroslav Tvrdík v klubovém podcastu Hovory z Edenu v době, kdy měla Slavia čtyři body ze dvou zápasů. A ve stejné větě použil ještě mnohem ostřejší výraz.

Pak dodal: „Skupinu musíme vyhrát a uvidíme, co se nám podaří v jarní části.“ Opravdu?

„Třeba se to ještě povede a postoupíme s deseti body,“ zadoufal na středeční předzápasové tiskovce Trpišovský. „Věřím, že svůj duel zvládneme a vyhrajeme. A Ballkani v Kluži? Budu jim fandit, ale zápasy téhle skupiny se těžko predikují, je to padesát na padesát.“

Slavia v jeho éře nepostoupila do jara evropských pohárů jen jednou, ale to předtím čelila v Lize mistrů Barceloně, Interu Milán a Dortmundu.

Také minulý rok či před čtyřmi lety se slávisté o postup bili do posledního zápasu – třeba loni na Unionu Berlín. Ještě nikdy se však pod současným vedením v Evropě nedostali do pozice, kdy by kromě vlastního výsledku potřebovali ještě pomoc odjinud. Až teď.

„Paradox, když jsme za sebou v předchozích letech nechávali za sebou týmy z bundesligy, z Francie nebo třeba dánského mistra,“ připomněl kouč.

„Postupu věřím tak na osmdesát pět procent,“ přesvědčuje univerzál Lukáš Masopust. „Ballkani je výborný tým, sami jsme se o tom přesvědčili, věřím, že v Rumunsku něco uhrajou.“

Přitom po zdlouhavé a vyčerpávající letní kvalifikaci, v níž Slavia odvalila z cesty i řecký Panathinaikos a polský Raków Čenstochová, které nyní vévodí domácím soutěžím s šestibodovým, respektive sedmibodovým náskokem, se zdálo, že dostala skupinu za odměnu. Ne snad atraktivní, ale určitě hratelnou.

Kosovský nováček Ballkani sice ve svém středu má plno zajímavých hráčů, leč zcela bez evropských zkušeností.

Turecký Sivasspor naopak spoléhá spíš na postarší borce bez větší perspektivy. Coby úřadující vítěz domácího poháru navíc na ligové scéně balancuje nad sestupovým propadlištěm.

A konečně Kluž, starý známý soupeř z bojů o Ligu mistrů.

V Rumunsku nejúspěšnější tým poslední pětiletky, ale v Evropě mužstvo, které s vysokým věkovým průměrem dlouho nic velkého neuhrálo. V minulé sezoně skončilo ve skupině Konferenční ligy dokonce za Jabloncem, v létě vyhučelo hned v úvodním předkole Champions League s arménským Pjunikem Jerevan, přesto teď v rukou drží karty, kterými může Slavii poslat ze hry.

Znamenalo by to třeba konec smělého snu o domácím finále, protože Konferenční liga příští rok v červnu vyvrcholí právě v Edenu.

V budoucnu pak mohou chybět i body do koeficientu či prémie, na nichž Slavia letos vydělala zatím asi 130 milionů korun, což je ve srovnání s předchozími lety suverénně nejméně.

Na druhou stranu by volné jaro pomohlo Slavii v honbě za ligovým titulem, který zůstává cílem číslo jedna. To je ale aktuálně chabý argument.

„Moudřejší budeme ve čtvrtek večer. Ballkani má sílu na to, aby Kluž potrápilo,“ cítí Trpišovský. Snažit se ale musí především Slavia.