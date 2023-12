ONLINE: Slavia - Servette, první místo na dosah. V útoku Schranz, Chytil i Jurečka

Slavia má historickou šanci: skupinu Evropské ligy dosud nikdy nevyhrála, postup z prvního místa jí navíc garantuje lepší výchozí pozici do jarních bojů, protože by byla nasazena rovnou do osmifinále.

ONLINE: Slavia – Servette Ženeva Utkání sledujeme minutu po minutě.

Trenér Trpišovský učinil proti ligovému utkání v Mladé Boleslavi (2:0) dvě změny. Do zálohy se vrací Zafeiris, v útoku pak dvojici Chytil – Jurečka doplní ještě Schranz.

Slávisté vedou tabulku o dva body před AS Řím, které v souběžně hraném utkání hostí moldavský Šeriff Tiraspol. Český tým má navíc i o čtyři góly lepší skóre.