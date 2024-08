Slavia před Unionem: pozor na bráchu Stancia. Holeš v trestu, nastoupí Zima

Slavia před vstupem do evropské kvalifikace řeší hned několik zásadních otázek. Scházet jí kvůli trestu za červenou kartu v březnovém osmifinále Evropské ligy s AC Milán bude Tomáš Holeš, mimo nejspíš zůstane také David Douděra.

„U Tomáše jsme zvažovali odvolání, protože si všichni pamatujeme, za co červenou kartu dostal,“ připomněl Trpišovský přísné vyloučení od švédského rozhodčího Nyberga. „Bylo nám ale řečeno, že to nejde. Tak aspoň, že trest platí jen na jedno utkání,“ pokrčil rameny.

Příští úterý v bruselské odvetě už proto bude klíčový slávistický stoper opět k dispozici. Nejdřív ale červenobílí potřebují zvládnout domácí šichtu, již v Edenu zahájí ve středu v 19 hodin.

„Souhlasím, že šance na postup jsou dost vyrovnané,“ řekl Trpišovský na tiskové konferenci. „Síla klubů je podobná, byť typologicky proti sobě nastoupí trochu jiné týmy. Velkou předností Unionu je technická vybavenost a rychlost.“

Slavia – Royale Union SG ve středu od 19:00 ONLINE

Což je výzva pro Slavii, která se pokusí belgickou senzaci posledních let zastavit.

„Nerad bych soupeře k někomu přirovnával, to se nesluší, ale co jsme na videu zatím viděli, tak obrovskou kvalitu mají především uprostřed hřiště. Nastupují i v docela zajímavém rozestavení,“ všiml si záložník Lukáš Provod. „Ale myslím si, že evropské zápasy, které jsou jiné než v české lize, nám sedí. Věřím, že budeme úspěšní.“

Slávistický záložník Lukáš Provod před úvodním zápasem třetího předkola Ligy mistrů proti belgickému týmu Royale Union SG.

Slavia loni na podzim vyhrála skupinu Evropské ligy i před favorizovaným AS Řím. Účast v evropské soutěži číslo dvě má díky vysokému koeficientu v kapse i nyní, takže v kvalifikaci nemá co ztratit. Naopak: pokud vyřadí soka z Belgie, o postup do hlavní fáze Champions League se utká s tureckým Fenerbahce, či francouzským Lille.

„Mít a nemít jistotu je velký rozdíl. Když si vybavím, jak jsme před dvěma lety museli zvládnout tři dvojzápasy, abychom hráli Konferenční ligu, a vyfasovali jsme Panathinaikos a Čenstochovou, bylo to hodně náročné. Na druhou stranu bych určitě nemluvil o uvolněné atmosféře. Spíš o soustředěné a koncentrované, protože Liga mistrů je něco, po čem všichni společně toužíme,“ ujistil Trpišovský.

Slavia hrála nejprestižnější pohárovou soutěž naposledy v roce 2019. Potom v kvalifikaci dvakrát narazila proti dánskému Midtjyllandu a maďarskému Ferencvárosi.

Belgický Royale Union, jenž skončil v posledních třech sezonách dvakrát druhý a jednou třetí, protože vždy zpackal nadstavbovou část, v Evropě před dvěma lety dokráčel až do čtvrtfinále Evropské ligy, což je jeho novodobé maximum. Loni si zase ve skupině vyšlápl na Liverpool a o Ligu mistrů hraje pod novými anglickými majiteli, kteří jsou v klubu od roku 2018, podruhé.

„Když se podívám na hráče, které mají, jsou vážně skvělí. Hlavně v záloze, kde se mi líbí Sadiki nebo Puertas, což je takový brácha Nika Stancia. Strašně chytrý fotbalista s podobným řešením situací,“ ocenil slávistický kouč. „Pohybuje se ve správných prostorech a sbírá body, takže si na něj budeme muset dávat velký pozor.“

A dál?

Trenérem je nově bývalý belgický reprezentant Sébastien Pocognoli, jenž nahradil Alexandera Blessina, který zamířil do německého St. Pauli. Časté změny na lavičce i v kádru však v Unionu nejsou výjimkou.

Švýcarsko-španělský záložník Cameron Puertas z belgického týmu Royale Union SG, před kterým varoval slávistický kouč Jindřich Trpišovský. Prý mu připomíná Nicolaeho Stancia.

„Naopak je obdivuhodné, že dlouhodobě dovedou držet vysokou kvalitu,“ uznal slávista Provod a trenér ho s ohledem na zápasový plán doplnil: „Dlouhodobě jsme měli v hlavě, že do takového utkání budeme potřebovat hlavně rychlost, což je ostatně důvod, proč vsadíme právě na Davida Zimu.“

V úvodu sezony jen střídal a předtím nehrál ani na mistrovství Evropy, kde byl s českou reprezentací.

„Ale směrem k prvnímu pohárovému utkání měl speciální tréninkový plán,“ vysvětlil trenér. „Je stoprocentně připravený,“ věří.

Bude celá Slavia připravená s ním?