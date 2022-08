Slavia odvrací malér. Po šesti letech bez pohárů? Ne, v Edenu musí hořet tráva

„Ne, podobnou myšlenkou se vůbec nezabývám,“ zdůrazní slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

„Jsem přesvědčený, že máme dostatečnou sílu, abychom zvládli postoupit. Musíme ze sebe dostat to nejlepší, chceme strhnout diváky a donutit protivníka k chybám. Věřím, že v Edenu bude hořet tráva,“ naléhal.

Slavia - Raków ve čtvrtek od 19:00 ONLINE

Klíčový zápas slávistické sezony má výkop ve čtvrtek v 19 hodin a polský Raków Čenstochová do něj vstoupí s jednogólovým náskokem z úvodního duelu. Před týdnem zvítězil 2:1.

„Uvědomujeme si, že jde fakt o hodně. Víme, že nám výsledek z prvního zápasu nehraje do karet, ale zároveň věříme, že soupeře doma dokážeme zlomit,“ přesvědčuje středopolař Tomáš Holeš.

Jestli je vzhledem k okolnostem před klíčovou odvetou nervózní? „To bývám pokaždé, protože hrát za Slavii není jen tak. Pod tlakem jste neustále, ale pak to všechno opadne.“

Slavia musí být ve čtvrtek večer maximálně sebevědomá a jistá.

„Už žádný bojácný výkon jako před týdnem v Polsku,“ apeloval na středeční tiskové konferenci univerzál Holeš. „Měli jsme špatný pohyb, předvedli statickou hru a soupeři jsme dovolili, aby nás presoval. Přístup musíme kompletně změnit a před domácími fanoušky to pořádně rozbalit.“

Bude to všechno, jen ne snadná úloha.

Slavia potřebuje v Edenu, který den před zápasem ještě nebyl zcela vyprodaný, zvrátit výsledek z prvního duelu, což se jí v Evropě podařilo naposledy v červenci 2016. Vzpomínáte?

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Fanousci, zitra Vas tym potrebuje v plnem poctu. Stale neni vyprodano, konec prazdnin prosim a povinny nastup. Rakow v Edenu 25. srpna v 19 o postup do ZS EKL ❤️ oblíbit odpovědět

U týmu ještě působil kouč Dušan Uhrin a červenobílí padli při návratu do Evropy 1:3 v Estonsku s tamní Levadií Tallin. Domácí odvetu 2. předkola Evropské ligy však následně zvládli a po gólech Škody a Van Kessela postoupili dál. Byť skupinu tenkrát ještě nehráli.

Odveta na O2 TV Odvetu play off Evropské konferenční ligy UEFA mezi Slavií Praha a Rakówem Čenstochová odvysílají živě stanice O 2 TV Sport a O 2 TV Fotbal. Studio k přímému přenosu startuje ve čtvrtek v 18:30 a mezi hosty bude například někdejší slávista David Kalivoda.

Pokazili totiž dvojzápas s Anderlechtem, kterému už v prvním utkání podlehli 0:3. Porážkou pak během dalších let vstoupili do některého z evropských dvojzápasů ještě třikrát: v Nikósii (0:2), s Chelsea (0:1) a v Budapešti s Ferencvárosem (0:2).

„Určitě by nebylo dobré, kdybychom Evropu nehráli. My i fanoušci bychom přišli o krásné zápasy a skvělé zkušenosti,“ přemítal Holeš. „Každý se na pohárové utkání dlouho chystá, jde o vystoupení z české scény, celé to má trochu jinou atmosféru. Rozhodně o něco podobného nechceme přijít, všichni pro to uděláme všechno.“

Což pochopitelně platí i o hráčích Rakówa, polského zázraku posledních let. Při loňské pohárové premiéře se ještě tým, který od třetí ligy piplá trenér Marek Papszun, do skupiny neprobojoval, na Slavii si však troufá.

A pomoct mu k úspěchu má i hořký zážitek z minulého roku: i tehdy totiž Čenstochová v závěrečném předkole Konferenční ligy zvítězila doma o gól (1:0). Při odvetě v belgickém Gentu se však sesypala, prohrála 0:3 a vypadla.

„S vědomím náskoku, který mají, jistě navážou na to, co jim v prvním utkání minulý týden fungovalo. Očekávám od nich opět úpornou defenzivu, ve velkém počtu hráčů budou zůstávat vzadu a v ofenzivě budou spoléhat na standardky a své rozdílové hráče,“ tvrdí Trpišovský. „Jsem ovšem přesvědčený, ze zápas se tentokrát bude hrát v jiném rytmu, že soupeře dokážeme rozhýbat a otevřít.“

Nic jiného ani Slavii nezbývá. Sezona bez pohárů by se pro klub jejího formátu rovnala fiasku.