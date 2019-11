Hyský nejen o Felipeho češtině. Mladí slávisté proti gigantům udivují

dnes 10:59

Porazili Dortmund, Barcelonu i Inter. Do Německa odcestují za dva týdny s nadějí na postup, který mají ve svých rukách. „Pojedeme tam vyhrát, uděláme všechno pro to, abychom to zvládli,“ říká Martin Hyský, kouč slávistických mladíků, kteří překvapují v dorostenecké Lize mistrů.

Když talentovaní slávisté ve středu po poledni doma porazili Inter 4:1, a dotáhli se tak kolo před koncem bodově na něj i na Dortmund, bylo na Hyském vidět, jak moc je na svůj tým pyšný. Felipe hattrickem zmrazil Inter Slavia vyhrála 4:1 a bude hrát o postup „Smekám klobouk, jsem hrdý,“ prohlásil. „Kluci do toho dali ten potřebný základ - odbojovali to, spoustu pohybu. Řada z nich končila v křečích a na hranici vyčerpání. To samozřejmě byla podmínka k úspěchu. A pak plnění taktiky.“

Právě strategií s pěti obránci Inter zaskočil dorostence z Česka v úvodním utkání tzv. Youth League, která kopíruje harmonogram dospělé Ligy mistrů. „V Itálii jsme byli vyjukaní, nervózní, pro každého z nás šlo o něco nového. Před dvěma měsíci nás Inter trestal, tak jsme porážku 0:4 rozebrali, připravili se a kluci to splnili,“ pochvaloval si Hyský, jak jeho svěřenci dodržovali pokyny.

Mladí fotbalisté dostali čtyřku ještě jednou, doma od Barcelony, ale vyvážili to třemi tříbodovými úspěchy. Dortmund zdolali 1:0, v Katalánsku vyhráli 3:2 a o středě byla řeč. „Každý zápas je o efektivitě a my v těchto utkáních efektivní byli,“ podotkl Hyský. „A pak tyhle duely také rozhodují individuální výkony.“

Čili velkolepé představení brazilského útočníka Joaa Felipeho. Osmnáctiletý fotbalista, který Slavii zaujal v dresu Palmeiras na letním dorosteneckém turnaji CEE Cup, trefil vítězství nad Dortmundem a proti Interu zaznamenal hattrick. „A když naskočil do zápasu v Barceloně, byl rozdílový,“ připomněl Hyský. A proti Interu? „Fantastický. Hrozně mu to přeju.“ Felipe se sžívá s novým prostředím, snaží se naučit česky, aby zapadl. „Byl bych spokojenější, kdyby mu to šlo rychleji, protože pořád moc nerozumí,“ pousmál se jeho kouč. Brazilec navíc neumí ani anglicky, takže když je nouze, pomáhá Hyskému skaut Petr Hurych, který ovládá portugalštinu. Zdá se ale, že Felipe pokyny nasává, vnímá. Je pracovitý, snaživý. Hyský ho proti Interu musel tu a tam okřiknout a gestem nasměrovat do správného defenzivního postavení, ale takhle dirigoval všechny. „Joao každopádně od začátku ukazuje, proč ho tu máme. Je jiný než naši hráči. Skvěle ovládá balon, umí se prosadit jeden na jednoho. Ta jeho živelnost je do naší hry velmi velkým přínosem.“

Nakrátko ostříhaný Brazilec si na podzim vyzkoušel i pár zápasů mezi dospělými: v áčku dal při poháru s Vyšehradem gól, za béčko odkopal šest duelů v ČFL. „Tam to pro něj není snadné, učí se,“ uvedl Hyský, který si zapojení mladíků do třetí ligy mezi „chlapy“ pochvaluje. Slavia má v soutěži, kde je po podzimu sedmá, nejmladší kádr. Často nastupovali třeba záložníci Nedžad Zinhasovič, Lukáš Červ, Vojtěch Šilhan, obránci Michal Hošek s Danielem Koskem. Zkrátka spousta fotbalistů, kteří kopají dorosteneckou Ligu mistrů, získává zkušenosti i v dospělém fotbale. „Slavia tohle udělala velmi dobře. Výkony i výsledky byly sice hodně nevyrovnané, ale ČFL klukům hodně pomáhá v zápasech proti stejně starým hráčům z celé Evropy. Dobře se to doplňuje. A na těch, kteří hrají ČFL, je vidět, že za tři měsíce udělali velký pokrok,“ líčil Hyský. I tenhle faktor sehrál roli ve slávistickém účinkování v Youth League, kde dorostenci narážejí na protivníky, kteří jsou stále z trošku jiného světa. Vždyť za sedmnáctiletého záložníka Luciena Agoumého, jenž ve středu proti Slavii střežil střed pole, poslal Inter do Sochaux skoro pět milionů eur! „V našich podmínkách nemyslitelné věci. O to větší radost mám, že se jim naši kluci vyrovnali,“ prohlásil Hyský. To bude v posledním duelu s Dortmundem znovu potřeba. Aby se slávistického dorostu týkalo jaro v Lize mistrů, musí uhrát alespoň bod.