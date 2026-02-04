Vedení nestačilo. Mládežníci Slavie padli a v Youth League končí, trenéra vyloučili

Autor: ,
  18:59aktualizováno  19:05
Fotbalisté Slavie do 19 let v úvodním vyřazovacím kole Youth League podlehli Benfice Lisabon na jejím hřišti 2:3 a z mládežnické obdoby Ligy mistrů vypadli. Pražané neuspěli navzdory tomu, že dvakrát vedli. České maximum v soutěži nadále drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.

Slavia U19 před zápasem mládežnické Ligy mistrů. | foto: ČTK

Jednobrankový náskok Slavie zařídil v obou případech Nigerijec Suleiman, domácí ale na jeho trefy pokaždé odpověděli a v 76. minutě dokonali obrat, na nějž už slávisté nedokázali zareagovat. Jejich trenér Jaroslav Machač navíc v nastavení uviděl červenou kartu.

Výběr trenéra Machače v ligové fázi soutěže nebodoval ve dvou ze šesti utkání. Po závěrečném prosincovém debaklu 1:9 na hřišti Tottenhamu musel čekat na další výsledky, aby zjistil, jestli osm bodů postačí na postup.

1:9, největší debakl Youth League. Mladí slávisté proti Tottenhamu zcela selhali

Do vyřazovací fáze Youth League postoupilo 22 celků. Youth League se v této sezoně účastnila i Ostrava. Dorostenecký český šampion vstoupil do druhé větve soutěže - mistrovské části. Mladíci Baníku se s ní rozloučili hned po prvním dvojzápase, v němž nestačili na Crvenou zvezdu Bělehrad.

Vstoupit do diskuse
Témata: SK Slavia Praha
Tipsport - partner programu
Kiel vs. StuttgartFotbal - - 4. 2. 2026:Kiel vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
4. 2. 20:45
  • 5.66
  • 4.62
  • 1.49
Manchester City vs. NewcastleFotbal - - 4. 2. 2026:Manchester City vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
4. 2. 21:00
  • 1.85
  • 4.14
  • 3.85
Valencia vs. BilbaoFotbal - - 4. 2. 2026:Valencia vs. Bilbao //www.idnes.cz/sport
4. 2. 21:00
  • 2.78
  • 3.00
  • 2.56
Alavés vs. Real SociedadFotbal - - 4. 2. 2026:Alavés vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
4. 2. 21:00
  • 2.92
  • 2.94
  • 2.48
Inter vs. TurínFotbal - - 4. 2. 2026:Inter vs. Turín //www.idnes.cz/sport
4. 2. 21:00
  • 1.27
  • 5.62
  • 9.68
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň pouští Željkoviče, Kanté zamířil do Fenerbahce

Sledujeme online
N'Golo Kanté (Chelsea) uniká s míčem Tonimu Kroosovi z Realu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Od našich zpravodajů na Kypru Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s...

Hra spojuje. Repre spustila prodej lístků na baráž s LEGEM. Před Edenem bude dres

Baráž proti Irsku se odehraje v Edenu 26. března,.

Kreativita, nápaditost, trpělivost, um a hlavně radost ze hry. Nejen to spojuje fotbal a stavebnici LEGO. Nyní půjdou ruku v ruce směrem k postupu na mistrovství světa 2026. Alespoň v prostředí české...

4. února 2026  19:08

Vedení nestačilo. Mládežníci Slavie padli a v Youth League končí, trenéra vyloučili

Slavia U19 před zápasem mládežnické Ligy mistrů.

Fotbalisté Slavie do 19 let v úvodním vyřazovacím kole Youth League podlehli Benfice Lisabon na jejím hřišti 2:3 a z mládežnické obdoby Ligy mistrů vypadli. Pražané neuspěli navzdory tomu, že dvakrát...

4. února 2026  18:59,  aktualizováno  19:05

Víc jsme nemohli chtít. Manažer Nedvěd o reprezentaci za Koubka i jeho předchůdce

Trenér Miroslav Koubek a generální manažer české reprezentace Pavel Nedvěd...

Když slyšíte, jak zaníceně mluví o novém trenérovi národního mužstva, musíte mít pocit, že březnovou baráž o postup na mistrovství světa čeští fotbalisté jistě zvládnou. „Máme skvělý pocit. A ve...

4. února 2026  17:27

Zabíjejí tisíce nevinných. Pardon, ale bolí mě to. Guardiola kritizoval i konflikt v Gaze

Trenér City Pep Guardiola rozhazuje ruce.

Často během svých emotivních vyjádření zničehonic odbočí. Tentokrát Pep Guardiola, kouč fotbalistů Manchesteru City, zamířil k celospolečenským problémům. Jakmile zmínil konflikt v Gaze, válku na...

4. února 2026  15:51

Trunda o možném návratu Rusů: Nedovedu si ho představit. Dál se válčí a umírají lidé

Šéf FIFA Gianni Infantino si podává ruku se šéfem FAČR Davidem Trundou.

Ta slova začátkem týdne rozproudila vášnivé diskuse. Gianni Infantino, prezident FIFA, otevřeně podpořil návrat Ruska do mezinárodních soutěží. Šéf českého fotbalu David Trunda však oponuje: „Musíme...

4. února 2026  14:13

Vám se to povídá! Kouč Chelsea odpověděl expertům, kteří kritizovali jeho taktiku

Kouč Chelsea Liam Rosenior během utkání s Arsenalem v semifinále Ligového...

Stačí si poslechnout pár jeho rozhovorů a hned poznáte, že minimálně co se týče mediální prezentace, není Liam Rosenior úplně tradičním trenérem. Všechno do hloubky analyzuje, takže mu často trvá...

4. února 2026  13:26

Čtyři Gomesové stačí, drahoušku. Krejčí má v týmu dalšího parťáka se stejným jménem

Angel Gomes (vlevo) z Anglie a Oscar Gloukh z Izraele.

V anglické Premier League se to stalo úplně poprvé. Čtyři fotbalisté se stejným jménem? Noční můra pro komentátory! rýpla si tamní média. Wolverhampton, kde od léta působí i český reprezentační...

4. února 2026  11:28

Trojzubec, góly a trofeje i rozpaky na závěr. Jak se Birmančevič zapsal ve Spartě?

HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Je jedním z nejvýraznějších cizinců, kteří se za poslední dobu ve Spartě objevili. Ve své první sezoně patřil k oporám mužstva, které získalo double. Sám vyhrál ocenění pro nejlepšího hráče sezony...

4. února 2026  7:29

Desátý gól Schicka v sezoně. Leverkusenu pomohl do semifinále Německého poháru

Patrick Schick z Leverkusenu (vpravo) slaví svůj gól ve čtvrtfinále Německého...

Český reprezentační útočník Patrik Schick přispěl gólem k výhře fotbalistů Leverkusenu 3:0 nad St. Pauli a postupu do semifinále Německého poháru. Bayer se mezi nejlepší čtyři týmy soutěže probojoval...

3. února 2026  22:51

Rok snů. Útlum. A teď? Po odchodu ze Sparty čeká Birmančeviče ošemetná mise

Veljko Birmančevič v utkání s Čenstochovou.

Na jaře před dvěma lety to byla jeho show. Tehdy Veljko Birmančevič po hřišti létal. Všechny převyšoval. Fotbalová liga neměla lepšího hráče. V posledních šesti kolech základní části sedm gólů. Další...

3. února 2026  19:59

První česká fotbalistka v Arsenalu! Brankářka Votíková opouští Slavii

Barbora Votíková podepsala ve Slavii smlouvu na tři roky.

Brankářská jednička Slavie Barbora Votíková odchází na hostování do konce sezony do londýnského Arsenalu. Do Anglie se vrací po roce a půl, tehdy působila v Tottenhamu. Ve WSL, nejlepší lize žen v...

3. února 2026  19:01

Nudný Arsenal? Naopak, hrajeme nejzábavnější fotbal v Evropě, tvrdí Arteta

Zamyšlený kouč Arsenalu Mikel Arteta během utkání s Kajratem Almaty v Lize...

V každé soutěži jsou momentálně hlavními favority na celkový triumf. Ale přesto schytávají kritiku za svůj neatraktivní styl fotbalu, který spíš než na krásu spoléhá na efektivitu a zejména pak na...

3. února 2026  17:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.