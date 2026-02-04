Jednobrankový náskok Slavie zařídil v obou případech Nigerijec Suleiman, domácí ale na jeho trefy pokaždé odpověděli a v 76. minutě dokonali obrat, na nějž už slávisté nedokázali zareagovat. Jejich trenér Jaroslav Machač navíc v nastavení uviděl červenou kartu.
Výběr trenéra Machače v ligové fázi soutěže nebodoval ve dvou ze šesti utkání. Po závěrečném prosincovém debaklu 1:9 na hřišti Tottenhamu musel čekat na další výsledky, aby zjistil, jestli osm bodů postačí na postup.
|
1:9, největší debakl Youth League. Mladí slávisté proti Tottenhamu zcela selhali
Do vyřazovací fáze Youth League postoupilo 22 celků. Youth League se v této sezoně účastnila i Ostrava. Dorostenecký český šampion vstoupil do druhé větve soutěže - mistrovské části. Mladíci Baníku se s ní rozloučili hned po prvním dvojzápase, v němž nestačili na Crvenou zvezdu Bělehrad.