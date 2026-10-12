Rozhodně klame tělem.
A jeho nevšední příběh stojí za pozornost.
V úterý večer vyzve se Sabahem Baku v nejprestižnější pohárové soutěži Slavii, takže bude opět na očích.
„Fantastický trenér a ještě lepší člověk. Za všechno, co se mu právě děje, jsem hrozně rád,“ vypálí český fotbalista Stefan Simič, jenž Dambrauskase poznal při angažmá v chorvatském Splitu. Bývalý slovenský reprezentant Tomáš Malec, který má obdobou zkušenost z lotyšské Rigy, zase připojí: „Od první chvíle byl jiný než ostatní, ale jako trenéra ho řadím hodně vysoko. Nesmírně chytrý chlap.“
A jistě také inspirace.
Přiznávám, že se mi před pár lety trochu ztratil z dohledu. A najednou bum – je v Lize mistrů.