Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Slavia proti trenérovi z Milionáře. Simič ho zná: Fantastický člověk, chystal nám i kvízy

Jiří Čihák
  12:00

Fotogalerie3 Premium

Valdas Dambrauskas, kouč ázerbájdžánského Sabahu Baku, během předkol o Ligu mistrů. | foto: Ludvig Thunman / Bildbyran Photo Agency / ProfimediaProfimedia.cz

Litevský kouč na lavičce ázerbájdžánského účastníka fotbalové Ligy mistrů. Už jen tohle spojení zní dost překvapivě. A když se na Valdase Dambrauskase podíváte, jak v ležérním sáčku a hranatých brýlích stojí u hřiště, možná byste ho spíš než na trenéra tipovali na učitele dějepisu někde na střední škole.

Rozhodně klame tělem.

A jeho nevšední příběh stojí za pozornost.

V úterý večer vyzve se Sabahem Baku v nejprestižnější pohárové soutěži Slavii, takže bude opět na očích.

„Fantastický trenér a ještě lepší člověk. Za všechno, co se mu právě děje, jsem hrozně rád,“ vypálí český fotbalista Stefan Simič, jenž Dambrauskase poznal při angažmá v chorvatském Splitu. Bývalý slovenský reprezentant Tomáš Malec, který má obdobou zkušenost z lotyšské Rigy, zase připojí: „Od první chvíle byl jiný než ostatní, ale jako trenéra ho řadím hodně vysoko. Nesmírně chytrý chlap.“

A jistě také inspirace.

Přiznávám, že se mi před pár lety trochu ztratil z dohledu. A najednou bum – je v Lize mistrů.

Tomáš Malec o kouči Dambrauskasovi

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Už máte předplatné? Přihlaste se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

2. kolo

Sabah Baku vs. SK Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
13.10. 18:45
  • 3.42
  • 3.87
  • 2.03
Racing Lens vs. Sporting CP Lisabon //www.idnes.cz/sport
13.10. 18:45
  • 2.53
  • 3.71
  • 2.62
Villarreal vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 2.14
  • 3.82
  • 3.17
Viking FK Stavanger vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 21.30
  • 12.30
  • 1.10
RB Lipsko vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 1.76
  • 4.59
  • 3.92
Inter Milán vs. Bruggy //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 1.25
  • 6.44
  • 10.60
Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 8.80
  • 6.79
  • 1.27
Atlético Madrid vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 1.94
  • 3.95
  • 3.66
Arsenal vs. Lille //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 1.22
  • 6.47
  • 13.00
Feyenoord Rotterdam vs. Como //www.idnes.cz/sport
14.10. 18:45
  • 3.47
  • 4.21
  • 1.93
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 1 1 0 0 6:1 3
2. Bayern MnichovBayern 1 1 0 0 5:0 3
3. FC BarcelonaBarcelona 1 1 0 0 5:1 3
4. Manchester UnitedManchester Utd. 1 1 0 0 4:0 3
5. ComoComo 1 1 0 0 4:1 3
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 1 1 0 0 3:1 3
7. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 3:1 3
8. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
9. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 3:2 3
10. Real BetisBetis 1 1 0 0 3:2 3
11. Racing LensLens 1 1 0 0 3:2 3
12. Borussia DortmundDortmund 1 1 0 0 3:2 3
13. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 2:1 3
14. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
15. ArsenalArsenal 1 1 0 0 1:0 3
16. AEK AtényAEK Atény 1 1 0 0 1:0 3
17. AS ŘímAS Řím 1 0 1 0 1:1 1
18. Šachtar DoněckŠachtar 1 0 1 0 1:1 1
19. PSV EindhovenEindhoven 1 0 1 0 1:1 1
20. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 1 0 1 0 1:1 1
21. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 2:3 0
22. BruggyBruggy 1 0 0 1 2:3 0
23. LilleLille 1 0 0 1 2:3 0
24. SK Slavia PrahaSlavia 1 0 0 1 2:3 0
25. Atlético MadridAtlético 1 0 0 1 1:2 0
26. Inter MilánInter 1 0 0 1 1:2 0
27. LASK LinzLinz 1 0 0 1 0:1 0
28. NeapolNeapol 1 0 0 1 0:1 0
29. Galatasaray IstanbulGalatasaray 1 0 0 1 1:3 0
30. Viking FK StavangerViking 1 0 0 1 1:3 0
31. FC PortoPorto 1 0 0 1 0:2 0
32. RB LipskoRB Lipsko 1 0 0 1 1:4 0
33. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 1:5 0
34. Sabah BakuSabah 1 0 0 1 0:4 0
35. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 1 0 0 1 1:6 0
36. Bodo/GlimtBodo/Glimt 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane

liga mistrů hokej

Žádná střela na bránu, žádná šance, tři inkasované góly a čtvrtá porážka za sebou. Čeští fotbalisté ani v Anglii nepřekvapili a na rozdíl od víkendového utkání ve Španělsku jim není ani za co...

Míč daleko od brány, komentátor křičel při šanci. ČT vysvětluje chybu v přenosu

Český záložník Alex Král s míčem před Robertem Fernandezem ze Španělska

V úvodním poločase je netěšil výkon českých fotbalistů, ale ani přenos, který ve veřejnoprávní televizi sledovali. Fanoušky v sobotu večer při utkání reprezentantů v Lize národů proti Španělsku (1:3)...

Zničující pauza: trenéři si stěžují, hráči odpadávají. Co nový nápad přinesl?

Adam Karabec padá po souboji s Lewisem Hallem.

Těžko najdete trenéra nebo odborníka, který by si v posledních dnech nestěžoval. „Nelíbí se mi nový formát,“ ucedí kouč španělských světových šampionů Luis de la Fuente. „Není vhodný pro národní týmy...

Trpišovský z Temu. Dvojníka slávistického kouče si splete i vlastní maminka

Premium
Aktuálně Malý působí v řadě funkcí, zejména vede okresní fotbalový svaz na...

Zastavují ho fanoušci v Českých Budějovicích, Barceloně i na reprezentačních výjezdech, a fotky svého syna z internetu si plete i jeho vlastní maminka. Podobu s trenérem Slavie Jindřichem Trpišovským...

Pyro, chorea a společný kotel. Jak slavil Baník v Katovicích 30 let slezské družby

Oslavy 30. let družby mezi fanoušky ostravského Baníku a Katowic.

Reprezentační pauzu využili jako příležitost k oslavám. Družba mezi fanoušky ostravského Baníku a GKS Katowice trvá od roku 1996 a třicáté výročí si užily oba tábory společně během nedělního...

Slavia proti trenérovi z Milionáře. Simič ho zná: Fantastický člověk, chystal nám i kvízy

Premium
Valdas Dambrauskas, kouč ázerbájdžánského Sabahu Baku, během předkol o Ligu...

Litevský kouč na lavičce ázerbájdžánského účastníka fotbalové Ligy mistrů. Už jen tohle spojení zní dost překvapivě. A když se na Valdase Dambrauskase podíváte, jak v ležérním sáčku a hranatých...

12. října 2026

46 střel za zápas. Frťala: Těší nás, že to je zábava. A odchod Radosty? Kéž by

Olomoucký záložník Abdoulaye Sylla se snaží získat míč od Matěje Radosty.

Ani dlouhá přesilovka fotbalistů Teplic nevedla k výhře nad Olomoucí, fanoušci jim přesto domácí ztrátu po remíze 1:1 odpustili. Ofenzivní zápas s celkově 46 střelami na branku strhnul diváky, kteří...

12. října 2026  10:38

Řeší se, jestli má být ve Spartě jedničkou. Surovčíkova odpověď? Třetí nula v řadě

Sparťanský brankář Jakub Surovčík vyráží centr ze standardní situace v utkání...

Po pěti minutách to vypadalo na pohodičku. Nezdálo se, že by fotbalové Spartě cokoli mělo ztížit cestu za povinnými třemi body. Ale měla by je nakonec, nebýt tmavovlasého chlapíka v modrém dresu s...

12. října 2026  10:15

Priske po výhře káral: Nezvládli jsme reagovat na soupeře. Brunes bude lepší

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání proti Pardubicím

Přestože jeho svěřenci zvládli po nezvykle dlouhé reprezentační pauze zvítězit i s čistým kontem, hodnocení začal kriticky. „První půle byla strašná. Zápas jsme nechali příliš dlouho otevřený a...

12. října 2026  6:40

Jako správná padavka jsem odstoupil. Zelený o zranění, o gólu i o Brunesovi

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Jaroslava Zeleného (vlevo).

Po ošetření bolavého kotníku sparťanský stoper Jaroslav Zelený za postranní čárou kulhal k půlící čáře, aby se mohl vrátit zpátky do hry. Jenže místo něj už po ploše běhal Adam Ševínský. „Asi nějaký...

11. října 2026  21:28

Sparta - Pardubice 2:0, góly v úvodech poločasů, trefili se Mercado a Zelený

Sestřih zápasu
Sparťanský křídelník John Mercado oslavuje vstřelený gól se spoluhráčem...

Zápas cti sparťanští fotbalisté zvládli se ctí. Bez čtyř zraněných hráčů základní sestavy porazili v 10. kole první ligy nevyzpytatelné Pardubice 2:0, když obě branky dali v úvodech poločasů. Nejdřív...

11. října 2026  19:08,  aktualizováno  20:33

Manchester City vynuloval Liverpool na Anfieldu, Everton remizoval s Hullem

Útočník Erling Haaland z Manchesteru City se raduje z gólu.

Fotbalisté Manchesteru City nastoupili v šestém kole anglické Premier League na Anfield Road, kde v pohodě porazili domácí Liverpool 3:0. Po hodině hry byl po dvou žlutých kartách vyloučen domácí...

11. října 2026,  aktualizováno  20:07

Cítím pachuť, přiznal Hapal po remíze v Teplicích. Český fotbal se zkvalitňuje, tvrdí

Trenér Sigmy Pavel Hapal během zápasu s Teplicemi.

Před sezonou by to čekal málokdo, ale nedělní souboj mezi fotbalovými Teplicemi a Sigmou Olomouc byl doopravdy zápasem mezi pátým a čtvrtým celkem Chance Ligy. Vyrovnaná situace v tabulce se odrazila...

11. října 2026  19:39

Eduardo slaví třetí trefu v ročníku, k remíze Haagu pomohli i Šín a Žambůrek

Yannick Eduardo v tmavém dresu Haagu a Jelani Seedorf z Telstaru v souboji o míč

Český útočník Yannick Eduardo v osmém kole nizozemské fotbalové ligy vstřelil třetí gól v sezoně. Haagu, jenž hrál od 13. minuty bez vyloučeného Milana Hokkeho, tak pomohl k remíze na hřišti Telstaru...

11. října 2026  18:09

Teplice - Olomouc 1:1. Hosté vedli, po vyloučení Lurvinka srovnal Hopi

Sestřih zápasu
Tepličtí fotbalisté se radují z gólu Idrise Hopiho.

Do desátého kola fotbalové Chance Ligy vstupovali se shodným počtem bodů. A vzájemný souboj na tom příliš nezměnil, Teplice remizovaly s olomouckou Sigmou 1:1. Nejdříve se prosadil hostující Ghali,...

11. října 2026  14:45,  aktualizováno  17:27

První vítězství v sezoně. Obrovská úleva, oddechl si slovácký kapitán Trávník

Michal Trávník (padá na trávník) ze Slovácka a Lukáš Hůlka z Liberce v souboji...

Na první vítězství v tomto ligovém ročníku čekali dlouhé týdny. A dočkali se tam, kde by to předpokládal málokdo. Fotbalisté Slovácka překvapivě vyhráli na hřišti favorizovaného Liberce 2:0, přestože...

11. října 2026  17:24

Liberec - Slovácko 0:2, rána pro domácí, hosté ubránili vedení i v deseti

Sestřih zápasu
Liberecký Lukáš Mašek se snaží odstínit Jocelina Behiratcheho ze Slovácka od...

Fotbalisté Slovácka v 10. kole první ligy navzdory půlhodinovému oslabení překvapivě zvítězili v Liberci 2:0 a připsali si první vítězství v této sezoně nejvyšší soutěže. Skóre na začátku zápasu...

11. října 2026  12:50,  aktualizováno  15:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.