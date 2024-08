Nejsmutnější pohárové vítězství. Poučí Slavii, aby se odbrzdila?

Slavia samozřejmě ví, že Ligu mistrů neztratila ve středeční odvetě proti Lille. To hrála senzačně, dřela na krev, technicky daleko vyspělejšího soupeře mačkala jako citron, ve fantastické kulise zvítězila 2:1 a na konci láteřila, že slovinský rozhodčí Vinčič za prostoje a bůhvíproč nepotrestaná zdržování nastavil pouhých pět minut. Však i kouč protivníka Bruno Génésio musel po utkání uznat: „Až takové jsme to nečekali. Trpěli jsme. Byli bychom rádi za jiný zápas, ale někdy je potřeba projít si vším.“

Čím si prošla Slavia? Určitě poznáním, které by ji mělo poučit, aby se mohla o Ligu mistrů ucházet znovu příští rok.

„Pokud takhle budeme hrát vždycky, můžeme porazit každého,“ pravil David Douděra, rozpumpovaný čertík z kraje zálohy.

V jeho větě je podstatné to první slůvko.

Pokud.

Slavia má dozajista hodně zajímavý tým, atletický a nátlakový styl, progresivní trenérský štáb, výborné fanoušky a od loňska taky výjimečně zámožného majitele, který neskrývá, že má s červenobílým klubem smělé plány. Jenže se tak nějak pořád objevují trhliny, které překážejí. Třeba takový problém, že třikrát po sobě nedokážete ovládnout českou ligu.

Letos to znamenalo, že slávisté museli v kvalifikační pasáži Ligy mistrů do takzvané nemistrovské části, kde je vysoce pravděpodobné, že v závěrečném předkole narazíte na těžší soupeře než coby vítěz ligy. Však se to také stalo, protože Lille se řadí k francouzské špičce.

Slávistický záložník Matěj Jurásek mezi fanoušky na severní tribuně.

Další malér pak je, pokud ve vás zvítězí ostych, což slávistům ublížilo v prvním duelu. Ve Francii byli bojácní a prohráli milosrdně 0:2.

Teprve když byli v těžké nouzi, ztratili veškeré zábrany a předvedli doma bravurní stíhací jízdu. Svěží, odvážnou, inspirativní. Mohli – a vlastně dokonce měli – dotáhnout odvetu alespoň do prodloužení. Pak by byl celkový dojem ještě intenzivnější.

„Měl jsem z hráčů až husí kůži, když jsem viděl, jak si za tím jdou. Někdy i po skvělém vítězství 3:0 vidíte nedostatky, nějaká okénka nebo prostě něco, co úplně nefungovalo. Ale teď mě nenapadá jediná věc, která by se proti Lille dala vylepšit. Hráči byli v absolutním laufu,“ řekl Trpišovský.

Sedmnáct střeleckých pokusů, dvě trefená břevna, nejméně pět vyložených možností, velké výkony od podsaditého Zafeirise, všudypřítomného Oscara nebo oddaného Provoda. Plus energie, kterou přinesli čerství náhradníci.

Přesto bez vysněného postupu mezi fotbalovou šlechtu.

Je na Slavii, aby tam příště mohla.

Pokud vyhraje ligu, šla by do Ligy mistrů štandopéde bez předkol.

A zase jsme u toho slovíčka pokud.

V minulé ligové sezoně Slavia vyhrála jediný ze šesti zápasů proti nejsilnějším tuzemským konkurentům Spartě a Plzni, především proto skončila druhá a následně musela hrát proti Lille. Ve středu si pak potvrdila, že i tak silného soupeře může válcovat, když se odbrzdí.

POKUD se poučí, měli byste to poznat hned za tři týdny při prvním velkém šlágru proti Plzni a pak hlavně při novém formátu Evropské ligy, do které Slavia propadla. Už v pátek se dozví svých osm soupeřů a buďte si jistí, že někteří jistě budou na úrovni jako Lille.