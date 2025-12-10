Trpišovský chválil i po prohře: Není nula tři jako nula tři. Soupeř z nás měl respekt

Jiří Čihák
  8:59
Od našeho zpravodaje v Anglii - Zdržení v ucpaných ulicích na předzápasové cestě ke stadionu ho z míry nevyvedlo. „Když jsme hráli v dorostu v Ostravě a vyjížděli z Prahy ve čtyři ráno, občas jsme dorazili až v čekačce a šli rovnou na hřiště,“ vzpomínal slávistický trenér Jindřich Trpišovský po úterní porážce 0:3 v Lize mistrů na Tottenhamu. „Někdy se takové věci stanou, nehledal bych v tom problém. Je to jen trochu větší kvapík,“ pokračoval.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský děkuje fanouškům za podporu po zápase s...

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský děkuje fanouškům za podporu po zápase s Tottenhamem. | foto: Reuters

Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie udílí pokyny v zápase s Tottenhamem.
Český brankář Antonín Kinský sedí na lavičce Tottenhamu během utkání Ligy...
Slávističtí hráči děkují fanouškům za podporu po zápase s Tottenhamem.
Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie udílí pokyny v zápase s Tottenhamem.
19 fotografií

Ostatně kvapík to pak pro českého šampiona byl i na hřišti.

„Výsledek mě mrzí, protože kluci pracovali na maximum,“ přemítal Trpišovský. „Jindra Staněk v bráně nás držel, ale my si nakonec dáme vlastňák a soupeři darujeme dvě penalty,“ krčil rameny.

Slavia anglickému favoritovi herně stačila jen v prvním poločase. V tom druhém už méně.

„Obrovská zkušenost pro celé mužstvo. Všichni v televizi sledujeme zápasy anglických týmů, ale porovnání naživo je nepřenositelné. Když vidím soupeřovu rychlost, akceleraci, ovládání míče, musím ocenit všechny naše kluky, protože byly pasáže, v nichž jsme se Tottenhamu vyrovnali,“ tvrdil slávistický kouč.

„Myslím, že z nás měli i respekt. Škoda, že jsme zase nedali gól. Pro nás i pro lidi, kteří nám fantasticky fandili. Situací jsme měli před soupeřovou bránou dost.“

Ale znovu jste v Lize mistrů prohráli 0:3. Už potřetí v sezoně.
Není nula tři jako nula tři. Když srovnám zápas na Tottenhamu s tím na Interu, výkon byl diametrálně odlišný. Kluci sbírají zkušenosti, poučí se, další získají sebevědomí. Viděl jsem spoustu dobrých individuálních výkonů, hráče, kteří jsou na dobré cestě. Ale rozdílovost ve finální třetině je bohužel pořád vidět.

Sólo pro Kinského. Slávisté připravili dvě děkovačky. Kouč: Běhal mi mráz po zádech

Právě. V Lize mistrů na vstřelenou branku čekáte pátý zápas.
Dát gól je ve fotbale ta nejtěžší věc. My si musíme do hlav vtloukat, že je nejdůležitější, abychom se do šancí dál dostávali. To je jediná cesta. Tým udělal v ofenzivní fázi maximum, v první půli měl dobré šance Sadílek, to samé další. Ale pokud tady chcete uspět, musíte něco proměnit. Nemůžu klukům nic vyčíst, někdy rozhodují i malé detaily.

Proč jste nasadil do základní sestavě čtyři čistokrevné stopery? A proč Chaloupek, jeden z nich, nastoupil v záloze?
Občas vycházíte z věcí, které lidi navenek nevidí. Někteří hráči nejsou zcela zdraví, nemohou jít stoprocentně do zápasu. My navíc máme všechny stopery v dobré formě a naším záměrem bylo přepínat z vysokého presinku rychle do bloku. Chaloupek hrál takový hybrid, nabíral si středového hráče, který chodil za obranu, a zároveň zajišťoval Ogbua v soubojích s Richarlisonem.

Líbil se vám?
Hodně pomohl se zbytkovou obranou. Díky němu jsme odpoutali krajní hráče, kteří chodili rychleji dopředu. Zároveň jsme jeho sílu chtěli využít i při standardkách, které má Tottenham společně Arsenalem nejlepší v Premier League. Bránili jsme je dobře, ale paradoxně jsme si vstřelili vlastní gól.

Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie reaguje v utkání proti Tottenhamu.

Po pauze vás položila brzká penalta a zbytečný faul Sanyanga, který přitom jinak odehrál slušný zápas. Souhlasíte?
Jednoznačně. Neměl to jednoduché. Tohle jsou zápasy v absolutní rychlosti proti soupeřům, kteří mají neskutečnou akceleraci. Není snadné si zodpovědně plnit obranné úkoly, navíc bez zajištění. Sany má ovšem obrovský běžecký fond.

Co dál?
Z defenzivy je schopný rychle chodit nahoru a získat prostor, proto mu evropské zápasy svědčí. Ovšem když zmiňuju zkušenosti, které musíme nabrat, mluvím právě o těchto hráčích. Sany je teprve druhý rok mezi dospělými, je mu dvacet, má za sebou nějakých pětadvacet zápasů a tohle je Liga mistrů. Navíc venku s týmem, který na jaře vyhrál Evropskou ligu. Jasně, že při penaltovém faulu udělal chybu, kterou vidět nechceme. Zbytečně šel na zem, což už nikdy neudělá. Podobně, jako se to v minulosti přihodilo Malicku Dioufovi, si musí projít určitým vývojem. A ještě jedna věc.

Staněk: Postup jsme chtěli, ale buďme realisti. Dohnala nás nezkušenost

Ano?
Je možná divné hráče chválit po porážce, ale někteří by si měli uvědomit, proti komu vlastně stáli. I Sany to zvládl. Věřím, že mu pomůže zimní příprava, aby byl ještě lepší. Podobné zápasy jsou pro něj jako dělané, jen musí ještě trochu přidat na kvalitě.

Jak se můžete vlastně srovnat s rychlostí zápasu, o níž jste mluvil, když na podobné soupeře narážíte jen párkrát do roka?
Přiživím lehce téma čistého času. Jestli se chceme v Česku na podobnou úroveň blížit, musíme ho u nás v lize zvýšit. Jedna věc je rychlost, druhá intenzita, kterou můžete rozvíjet pouze v zápasech, jako byl ten na Tottenhamu. Když jsme v Evropě před sedmi lety začínali, stavěli jsme tým hlavně do rychlosti, jenže to se postupem času rozvinulo všude.

Co tím chcete říct?
Když vidím rychlost a bleskový přechod u některých mužstev, je unikát, že my Češi jsme vůbec schopní s nimi zápasy v tomhle stylu odehrát. Všechno souvisí i s kvalitou terénu, rychlost hrací plochy je tady neskutečná. I proto opakovaně hovořím o zkušenostech. Musíme je získávat, zvykat si. Jinde než v podobných zápasech to nelze.

Podle generálního ředitele Martina Říhy rozpočet klubu počítal s tím, že v Lize mistrů uhrajete minimálně pět bodů. Po šesti zápasech máte tři a zbývají vám ještě dva lednové zápasy s Barcelonou a Pafosem. Splníte cíl?
Doufám, že jo, když hrajeme ještě o šest bodů. Ale znáte mě: cíle se dávaly při Závodě míru, ve fotbale je to složité. Mám rád spíš slova jako tužby a sny, cíle už tolik ne. V téhle soutěži musíte být precizní, každý bod pro český tým v Lize mistrů je velký úspěch, někdy možná až sportovní zázrak. My v něj budeme dál věřit. Hodně nás ovlivnilo první kolo s Bodö/Glimt, kde nám vítězství těsně uniklo. Ale pokud budeme hrát podobně jako na Tottenhamu a sejde se nám to, může se to povést.

Vstoupit do diskuse (78 příspěvků)
Tipsport - partner programu

6. kolo

Villarreal vs. FC Kodaň //www.idnes.cz/sport
10.12. 18:45
  • 1.46
  • 4.91
  • 6.92
FK Karabach vs. Ajax Amsterdam //www.idnes.cz/sport
10.12. 18:45
  • 2.15
  • 3.86
  • 3.28
Real Madrid vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
10.12. 21:00
  • 2.74
  • 4.03
  • 2.41
Leverkusen vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
10.12. 21:00
  • 3.04
  • 3.71
  • 2.33
Juventus FC vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
10.12. 21:00
  • 1.17
  • 8.02
  • 18.30
Borussia Dortmund vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
10.12. 21:00
  • 1.27
  • 6.56
  • 10.70
Bruggy vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
10.12. 21:00
  • 7.82
  • 5.26
  • 1.40
Benfica Lisabon vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
10.12. 21:00
  • 2.55
  • 3.26
  • 3.06
Athletic Bilbao vs. Paris Saint-Germain //www.idnes.cz/sport
10.12. 21:00
  • 5.00
  • 4.08
  • 1.71

7. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

6. kolo

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 5 5 0 0 14:1 15
2. Bayern MnichovBayern 6 5 0 1 18:7 15
3. Atalanta BergamoBergamo 6 4 1 1 8:6 13
4. Paris Saint-GermainPSG 5 4 0 1 19:8 12
5. Inter MilánInter 6 4 0 2 12:4 12
6. Real MadridReal Madrid 5 4 0 1 12:5 12
7. Atlético MadridAtlético 6 4 0 2 15:12 12
8. LiverpoolLiverpool 6 4 0 2 11:8 12
9. TottenhamTottenham 6 3 2 1 13:7 11
10. Borussia DortmundDortmund 5 3 1 1 17:11 10
11. ChelseaChelsea 6 3 1 2 13:8 10
12. Manchester CityManchester City 5 3 1 1 10:5 10
13. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 6 3 1 2 12:8 10
14. FC BarcelonaBarcelona 6 3 1 2 14:11 10
15. Newcastle UnitedNewcastle 5 3 0 2 11:4 9
16. Olympique MarseilleMarseille 6 3 0 3 11:8 9
17. Galatasaray IstanbulGalatasaray 6 3 0 3 8:8 9
18. AS MonacoMonaco 6 2 3 1 7:8 9
19. PSV EindhovenEindhoven 6 2 2 2 15:11 8
20. LeverkusenLeverkusen 5 2 2 1 8:10 8
21. FK KarabachKarabach 5 2 1 2 8:9 7
22. NeapolNeapol 5 2 1 2 6:9 7
23. Juventus FCJuventus 5 1 3 1 10:10 6
24. Pafos FCPafos 5 1 3 1 4:7 6
25. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 6 2 0 4 7:15 6
26. Olympiakos PireusPireus 6 1 2 3 6:13 5
27. BruggyBruggy 5 1 1 3 8:13 4
28. Athletic BilbaoBilbao 5 1 1 3 4:9 4
29. FC KodaňKodaň 5 1 1 3 7:14 4
30. Eintracht FrankfurtFrankfurt 6 1 1 4 8:16 4
31. Benfica LisabonBenfica 5 1 0 4 4:8 3
32. SK Slavia PrahaSlavia 6 0 3 3 2:11 3
33. Bodo/GlimtBodo/Glimt 5 0 2 3 7:11 2
34. VillarrealVillarreal 5 0 1 4 2:10 1
35. FC Kajrat AlmatyKajrat 6 0 1 5 4:15 1
36. Ajax AmsterdamAjax 5 0 0 5 1:16 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

Žádanému Krčíkovi věští posun. Taková je u hráčů v Karviné motivace, ví kouč Jarolím

Karvinský obránce Dávid Krčík.

Emmanuel Ayosi, Sahmkou Camara, Samuel Šigut a především Dávid Krčík. To jsou fotbalisté MFK Karviná, kteří na sebe výrazně upozornili během podzimní části první ligy. Kdo z nich by během zimy mohl...

10. prosince 2025  9:36

Trpišovský chválil i po prohře: Není nula tři jako nula tři. Soupeř z nás měl respekt

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský děkuje fanouškům za podporu po zápase s...

Od našeho zpravodaje v Anglii Zdržení v ucpaných ulicích na předzápasové cestě ke stadionu ho z míry nevyvedlo. „Když jsme hráli v dorostu v Ostravě a vyjížděli z Prahy ve čtyři ráno, občas jsme dorazili až v čekačce a šli rovnou...

10. prosince 2025  8:59

Sólo pro Kinského. Slávisté připravili dvě děkovačky. Kouč: Běhal mi mráz po zádech

Český brankář Antonín Kinský sedí na lavičce Tottenhamu během utkání Ligy...

Od našeho zpravodaje v Anglii Podobně jako před šesti lety na Chelsea přinutili pořadatele ve žlutých vestách, aby poklekli. „Sit down! Sit down!“ ozývalo se ze sektorů slávistických fanoušků po další porážce ve fotbalové Lize...

10. prosince 2025  6:51

Staněk: Postup jsme chtěli, ale buďme realisti. Dohnala nás nezkušenost

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje v utkání s Tottenhamem vlastní gól...

Od našeho zpravodaje v Anglii Co měl pochytat, to pochytal. K tomu několik tutových šancí. A stejně to nestačilo na víc než na porážku 0:3. Pro Jindřicha Staňka, gólmana fotbalové Slavie, byl zápas Ligy mistrů na hřišti...

10. prosince 2025

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

9. prosince 2025  19:52,  aktualizováno  23:23

Otočky Barcelony i Bayernu, Liverpool rozhodl penaltou v závěru. Chelsea padla

Barcelonští hráči oslavují gól proti Frankfurtu.

Fotbalisté mnichovského Bayernu otočili v Lize mistrů duel se Sportingem Lisabon na výsledných 3:1 a v neúplné tabulce se vyhoupli na druhé místo. Obrat se povedl také Barceloně, která si poradila s...

9. prosince 2025  18:26,  aktualizováno  23:22

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Slávisté se radují z gólu Tomáše Holeše proti Baníku.

Slavia ve fotbalové Lize mistrů stále čeká na výhru. Český mistr má za sebou už šest duelů a čekají ho zbývající dva. Doma přivítá Barcelonu a venku nastoupí na stadionu Pafosu. Jaké jsou termíny...

9. prosince 2025

1:9, největší debakl Youth League. Mladí slávisté proti Tottenhamu zcela selhali

Slávista Jakub Kolísek (vpravo) v utkání Youth League na Tottenhamu. Český tým...

Slávističtí fotbalisté do 19 let v závěrečném 6. kole ligové fáze Youth League prohráli v Londýně s Tottenhamem 1:9. Navzdory debaklu Pražané díky dalším výsledkům postoupili do vyřazovací části. Pět...

9. prosince 2025  16:41,  aktualizováno  18:55

Messi, král fotbalové Ameriky. Jako první v MLS obhájil trofej pro hráče sezony

Lionel Messi slaví úspěch Interu Miami

Lionel Messi z mistrovského Interu Miami byl po roce opět zvolen nejužitečnějším hráčem sezony MLS. Ocenění obhájil jako první fotbalista v historii soutěže.

9. prosince 2025  17:53

Učil ve školce, ale zažil i největší fotbalový podraz. Může teď Frank změnit Tottenham?

Premium
Kouč Tottenhamu Thomas Frank po utkání proti Doncasteru.

Není jednoduché si představit, co všechno se v něm muselo odehrávat. Vztek? Zklamání? Ponížení? Minimálně navenek na sobě fotbalový kouč Thomas Frank po dramatickém konci v Bröndby Kodaň, což bylo...

9. prosince 2025

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Reportáž ze stadionu Tottenham Hotspur
9. 12.

Nešťastníci z Wolverhamptonu. Rodí se nejhorší tým v historii Premier League?

Andre (vlevo s kapitánskou páskou), Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu po prohře...

Zápas začal, ale na tribunách bylo ticho. Skalní fanoušci fotbalistů Wolverhamptonu, nešťastníků Premier League, úvodních patnáct minut pondělní dohrávky proti Manchesteru United bojkotovali. „Nebudu...

9. prosince 2025  13:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.