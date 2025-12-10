Ostatně kvapík to pak pro českého šampiona byl i na hřišti.
„Výsledek mě mrzí, protože kluci pracovali na maximum,“ přemítal Trpišovský. „Jindra Staněk v bráně nás držel, ale my si nakonec dáme vlastňák a soupeři darujeme dvě penalty,“ krčil rameny.
Slavia anglickému favoritovi herně stačila jen v prvním poločase. V tom druhém už méně.
„Obrovská zkušenost pro celé mužstvo. Všichni v televizi sledujeme zápasy anglických týmů, ale porovnání naživo je nepřenositelné. Když vidím soupeřovu rychlost, akceleraci, ovládání míče, musím ocenit všechny naše kluky, protože byly pasáže, v nichž jsme se Tottenhamu vyrovnali,“ tvrdil slávistický kouč.
„Myslím, že z nás měli i respekt. Škoda, že jsme zase nedali gól. Pro nás i pro lidi, kteří nám fantasticky fandili. Situací jsme měli před soupeřovou bránou dost.“
Ale znovu jste v Lize mistrů prohráli 0:3. Už potřetí v sezoně.
Není nula tři jako nula tři. Když srovnám zápas na Tottenhamu s tím na Interu, výkon byl diametrálně odlišný. Kluci sbírají zkušenosti, poučí se, další získají sebevědomí. Viděl jsem spoustu dobrých individuálních výkonů, hráče, kteří jsou na dobré cestě. Ale rozdílovost ve finální třetině je bohužel pořád vidět.
|
Sólo pro Kinského. Slávisté připravili dvě děkovačky. Kouč: Běhal mi mráz po zádech
Právě. V Lize mistrů na vstřelenou branku čekáte pátý zápas.
Dát gól je ve fotbale ta nejtěžší věc. My si musíme do hlav vtloukat, že je nejdůležitější, abychom se do šancí dál dostávali. To je jediná cesta. Tým udělal v ofenzivní fázi maximum, v první půli měl dobré šance Sadílek, to samé další. Ale pokud tady chcete uspět, musíte něco proměnit. Nemůžu klukům nic vyčíst, někdy rozhodují i malé detaily.
Proč jste nasadil do základní sestavě čtyři čistokrevné stopery? A proč Chaloupek, jeden z nich, nastoupil v záloze?
Občas vycházíte z věcí, které lidi navenek nevidí. Někteří hráči nejsou zcela zdraví, nemohou jít stoprocentně do zápasu. My navíc máme všechny stopery v dobré formě a naším záměrem bylo přepínat z vysokého presinku rychle do bloku. Chaloupek hrál takový hybrid, nabíral si středového hráče, který chodil za obranu, a zároveň zajišťoval Ogbua v soubojích s Richarlisonem.
Líbil se vám?
Hodně pomohl se zbytkovou obranou. Díky němu jsme odpoutali krajní hráče, kteří chodili rychleji dopředu. Zároveň jsme jeho sílu chtěli využít i při standardkách, které má Tottenham společně Arsenalem nejlepší v Premier League. Bránili jsme je dobře, ale paradoxně jsme si vstřelili vlastní gól.
Po pauze vás položila brzká penalta a zbytečný faul Sanyanga, který přitom jinak odehrál slušný zápas. Souhlasíte?
Jednoznačně. Neměl to jednoduché. Tohle jsou zápasy v absolutní rychlosti proti soupeřům, kteří mají neskutečnou akceleraci. Není snadné si zodpovědně plnit obranné úkoly, navíc bez zajištění. Sany má ovšem obrovský běžecký fond.
Co dál?
Z defenzivy je schopný rychle chodit nahoru a získat prostor, proto mu evropské zápasy svědčí. Ovšem když zmiňuju zkušenosti, které musíme nabrat, mluvím právě o těchto hráčích. Sany je teprve druhý rok mezi dospělými, je mu dvacet, má za sebou nějakých pětadvacet zápasů a tohle je Liga mistrů. Navíc venku s týmem, který na jaře vyhrál Evropskou ligu. Jasně, že při penaltovém faulu udělal chybu, kterou vidět nechceme. Zbytečně šel na zem, což už nikdy neudělá. Podobně, jako se to v minulosti přihodilo Malicku Dioufovi, si musí projít určitým vývojem. A ještě jedna věc.
|
Staněk: Postup jsme chtěli, ale buďme realisti. Dohnala nás nezkušenost
Ano?
Je možná divné hráče chválit po porážce, ale někteří by si měli uvědomit, proti komu vlastně stáli. I Sany to zvládl. Věřím, že mu pomůže zimní příprava, aby byl ještě lepší. Podobné zápasy jsou pro něj jako dělané, jen musí ještě trochu přidat na kvalitě.
Jak se můžete vlastně srovnat s rychlostí zápasu, o níž jste mluvil, když na podobné soupeře narážíte jen párkrát do roka?
Přiživím lehce téma čistého času. Jestli se chceme v Česku na podobnou úroveň blížit, musíme ho u nás v lize zvýšit. Jedna věc je rychlost, druhá intenzita, kterou můžete rozvíjet pouze v zápasech, jako byl ten na Tottenhamu. Když jsme v Evropě před sedmi lety začínali, stavěli jsme tým hlavně do rychlosti, jenže to se postupem času rozvinulo všude.
Co tím chcete říct?
Když vidím rychlost a bleskový přechod u některých mužstev, je unikát, že my Češi jsme vůbec schopní s nimi zápasy v tomhle stylu odehrát. Všechno souvisí i s kvalitou terénu, rychlost hrací plochy je tady neskutečná. I proto opakovaně hovořím o zkušenostech. Musíme je získávat, zvykat si. Jinde než v podobných zápasech to nelze.
Podle generálního ředitele Martina Říhy rozpočet klubu počítal s tím, že v Lize mistrů uhrajete minimálně pět bodů. Po šesti zápasech máte tři a zbývají vám ještě dva lednové zápasy s Barcelonou a Pafosem. Splníte cíl?
Doufám, že jo, když hrajeme ještě o šest bodů. Ale znáte mě: cíle se dávaly při Závodě míru, ve fotbale je to složité. Mám rád spíš slova jako tužby a sny, cíle už tolik ne. V téhle soutěži musíte být precizní, každý bod pro český tým v Lize mistrů je velký úspěch, někdy možná až sportovní zázrak. My v něj budeme dál věřit. Hodně nás ovlivnilo první kolo s Bodö/Glimt, kde nám vítězství těsně uniklo. Ale pokud budeme hrát podobně jako na Tottenhamu a sejde se nám to, může se to povést.