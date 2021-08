Slavia v boji o Evropskou ligu narazí na Legii s Pekhartem, začne doma

Polský mistr, v jehož týmu působí bývalý útočník červenobílých Tomáš Pekhart, po úvodní remíze 1:1 prohrál v odvetě 3. předkola Ligy mistrů s Dinamem Záhřeb 0:1 a po vyřazení se o účast v základní skupině EL utká s týmem kouče Jindřicha Trpišovského.



Slavii nestačila k postupu výhra 1:0 nad Ferencvárosem Budapešť, český šampion první duel prohrál 0:2.

Slavia rozehraje vzájemný dvojzápas ve čtvrtek 19. srpna doma v Edenu. Pokud by neuspěla, přešla by do skupiny nově vzniklé Evropské konferenční ligy.



Varšavská Legia, která už dřív vyřadila Floru Tallinn nebo Bodö Glimt, si sice přivezla z prvního duelu ze Záhřebu nadějný výsledek 1:1, už po 20 minutách hry však inkasovala po pohotové střele Bartola Franjiče. Polský mistr se ve druhé části snažil vyrovnat a na hřiště přišel v 56. minutě i Pekhart. Kýženou branku, která by mu přinesla prodloužení, ale nevstřelil.

Legia odehrála zápas v sestavě: Boruc - Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki - Juranovič, Slisz, Martins (46. Josue), Luquinhas, Mladenovič - Emreli (56. Pekhart), Lopes (71. Muci).

O postup do základní skupiny @EuropaLeague se popereme s @LegiaWarszawa! První zápas odehrajeme doma ve čtvrtek 19. srpna od 19:00. Odveta nás pak čeká ve Varšavě o týden později 26. srpna od 21:00.

Sen o Lize mistrů se rozplynul i českému reprezentačnímu brankáři Tomáši Vaclíkovi: Olympiakos totiž vypadl s bulharským Ludogorcem Razgrad na pokutové kopy. Po úvodní remíze 1:1 skončila i odveta po prodloužení nerozhodně 2:2. Před Vaclíkem dostal přednost v bráně znovu osmnáctiletý Konstantinos Tzolakis, ten však v penaltovém rozstřelu nechytil ani jeden pokus soupeře. Fotbalisté řeckého týmu neproměnili dvě rány.



Dál jde naopak švýcarský celek Young Boys Bern, který mohl být v případě postupu Slavie přes Ferencváros jejím dalším protivníkem. Do odvety s rumunskou Kluží sice nevstoupil dobře a po čtyřech minutách prohrával po trefě Billela Omraniho, ještě do přestávky však dokázal duel po dvou brankách Jordana Siebatcheua a trefě Nicolase Moumiho Ngamaleua otočit a postoupit.

V boji o Ligu mistrů zůstává i Šachtar Doněck. Ukrajinský celek, který mohl narazit na pražskou Spartu, porazil v odvetě Genk stejně jako v prvním zápase 2:1. Za hosty odehrál 62 minut bývalý plzeňský záložník Patrik Hrošovský. Šachtar tak po výpadku českého vicemistra vyzve jeho přemožitele z Monaka.

Účast v prestižní soutěži si naopak nezopakuje Midtjylland, loňský přemožitel pražské Slavie. Dánský tým nezvrátil v domácím prostředí úvodní prohru 0:3 s Eindhovenem a po porážce 0:1 se také přesouvá do Evropské ligy. PSV vyzve Benfiku Lisabon, která si znovu poradila se Spartakem Moskva 2:0.



Ligu mistrů si nezahrají ani Rangers. Skotský klub vedený trenérem Stevenem Gerrardem prohrál i v domácí odvetě s Malmö 1:2. O obě branky švédského týmu se postaral chorvatský útočník Antonio-Mirko Čolak.

PFC Ludogorec Razgrad PFC Ludogorec Razgrad : Olympiakos FC 2:2 (0:1) pen. 4:1 Góly:

49. Semedo (vla.)

57. Sotiriou Góly:

31. M'Vila

68. El Arabi Sestavy:

Kahlina – Ikoko (106. Cicinho), Plastun, Verdon, Nedjalkov (C) – Badji (88. Santana), Sá (95. Rotariu), Goncalves – Despodov, Sotiriou, Souza (106. Jankov) Sestavy:

Tzolakis – Androutsos (120. Lala), Semedo, Ba, Reabciuk – M ́Vila (91. Malong), Bouchalakis (C) (54. Sokratis), Camara – Vrousai (65. Valbuena), El Arabi (106. Koka), Masouras (88. Cissé) Náhradníci:

Padt, Ivanov – Cicinho, Manu, Rotariu, Santana, Terzijev, Tchibota, Wanderson, Jankov Náhradníci:

Vaclík – Camara, Cissé, Koka, Malong, Lala, Marković, Onyekuru, Randjelović, Sokratis, Sourlis, Valbuena Žluté karty:

27. Badji, 44. Goncalves, 66. Verdon Žluté karty:

33. Ba Červené karty:

Červené karty:

86. Ba Rozhodčí: Grinfeeld (ISR) – Hassan (ISR), Yarkoni (ISR)

Rangers FC : Malmö FF 1:2 (1:0) Góly:

18. Morelos Góly:

53. Čolak

58. Čolak Sestavy:

McGregor – Tavernier (C), Goldson, Balogun, Barišič – Davis, Aribo, Arfield (70. Hagi) – Wright (63. Sakala), Morelos, Kent Sestavy:

Dahlin – Lewicki, Ahmedhodzič, Nielsen, Moisander – Birmančevič (74. Rakip), Bonke, Christiansen (C), Rieks – Čolak (90+1. Abubakari), Berget (82. Beijmo) Náhradníci:

Hogarth, McCrorie – Bassey, Hagi, Helander, Itten, Kelly, Lundstram, Patterson, Sakala, Simpson Náhradníci:

Ellborg, Johansson – Abubakari, Beijmo, Bjorkqvist, Eile, Gwargis, Larsson, Nalič, Nanasi, Rakip Žluté karty:

33. McGregor, 51. Morelos Žluté karty:

41. Bonke, 77. Ahmedhodzič Červené karty:

Červené karty:

45+1. Bonke Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, Kovačič

Legia Varšava : GNK Dinamo Záhřeb 0:1 (0:1) Góly:

Góly:

20. Franjić Sestavy:

Boruc – Jędrzejczyk (C), Wieteska, Nawrocki – Juranović, Slisz, Martins (46. Josué), Luquinhas, Mladenović – Emreli (56. Pekhart), Lopes (71. Muçi). Sestavy:

Livaković (C) – Ristovski, Théophile-Catherine, Lauritsen (25. Perić), Franjič – Mišić, Majer (77. Gojak), Jakić (46. Moubandje) – Ivanušec (64. Menalo), Petković, Oršić. Náhradníci:

Kochalski, Tobiasz – Hołownia, Pekhart, Muçi, Skibicki, Hanna, Josué, Włodarczyk, Rose, Kostorz, Rosołek. Náhradníci:

Zagorac – Moharrami, Ademi, Gojak, Gavranović, Kastrati, Moubandje, Bulat, Perić, Menalo, Špikić, Čop. Žluté karty:

28. Wieteska, 28. Juranović, 72. Josué, 88. Juranović Žluté karty:

45+2. Perić, 76. Oršić, 76. Mišíć, 90+4. Gojak Rozhodčí: Bastien – Zakrani, Berthomie (všichni FRA)

FK Šachtar Doněck : KRC Genk 2:1 (1:0) Góly:

27. Traoré

76. Antonio Góly:

90. Dessers Sestavy:

Trubin – Dodo, Marlon, Vitao, Matvijenko – Antonio – Pedrinho (37. Sudakov) (67. Konopljanka), Tete, Maycon (84. Stěpaněnko), Alan Patrick (C) (67. Marlos), Traoré (85. Sikan). Sestavy:

Vandevoordt – Muñoz, Cuesta, Lucumi (68. Dessers), Arteaga – Thorstvedt (62. Trésor Ndayishimiye), Heynen (C), Hrošovský (62. Eiting) – Bongonda, Onuachu (82. Paintsil), Ito (82. Sadick). Náhradníci:

Pjatov – Dentinho, Ismaily, Konopljanka, Konoplja, Kornijenko, Kryvcov, Marlos, Mudryk, Sikan, Stěpaněnko, Sudakov. Náhradníci:

Chambaere, Leysen – Dessers, Eiting, Geusens, McKenzie, Németh, Oyen, Paintsil, Sadick, Toma, Trésor Ndayishimiye. Žluté karty:

42. Sudakov, 71. Trubin, 90+2. Vitao Žluté karty:

45+2. Lucumi, 90+5. Muñoz Rozhodčí: Bastien (FRA) – Zakrani (FRA), Berthomieu (FRA)

BSC Young Boys : CFR Kluž 3:1 (3:1) Góly:

23. Siebatcheu

25. Ngamaleu

42. Siebatcheu Góly:

4. Omrani Sestavy:

Faivre – Hefti (82. Maceiras), M. A. Camara, Zesiger, Garcia – Fassnacht (C), C. Martins (87. Sierro), Aebischer (67. Reider), Ngamaleu – Elia (82. Mambimbi), Siebatcheu (87.- Kanga) Sestavy:

Arlauskis – Manea, Cestor, Bouhenna, Camora (C) – Sušič, Gussouma (46. Rodriguez), Sigurjósson (46. Alibec) – Deac, Omrani (77. Costache), Paun Náhradníci:

Zbinden. Laidani – Spielmann, Sierro, Kanga, Sulejmani, Jankewitz, Bürgi, Mambimbi, Maceiras, Lefort, Reider Náhradníci:

Balgradean, Hindrich – Rodriguez, Graovac, Ciobotariu, Latovlevici, Costache, Tahiri, Debeljuh, Hoban, Alibec, Itu Žluté karty:

26. Aebischer, 57. Faivre, 66. Hefti Žluté karty:

26. Sigurjónsson, 57. Paun, 90+4. Alibec Červené karty:

Červené karty:

63. Paun Rozhodčí: Čakir – Duran, Ongun

FC Šeriff Tiraspol : FK Crvena Zvezda Bělehrad 1:0 (1:0) Góly:

45+2. Arboleda Góly:

Sestavy:

Athanasiadis – Julien, Arboleda, Dulanto, Cristiano – Addo, Thill – Kolovos (67. Yansane) – Traore (85. Bizjak), Henrique, Castaneda (C) Sestavy:

Borjan (C) – Gajič, Dragovič, Degenek, Rodič – Sanogo (77. Gavrič), Ivanič – Srnič (60. Nikolič), Falco (46. El Fardou), Katai (64. Krstičič) – Diony (46. Krstovič) Náhradníci:

Celeadnič, Pascenco – Belousov, Bizjak, Costanza, Petro, Radeljič, Yansane, Zapata Náhradníci:

Gordič, Popovič – Babič, Bakayoko, El Fardou, Gavrič, Gobeljič, Krstičič, Krstovič, Nikolič, Pankov, Petrovič Žluté karty:

27. Kolovos, 28. Cristiano, 29. Julien, 29. Castaneda Žluté karty:

19. Srnič, 45+4. Sanogo, 64. Rodič, 78. Gavrič Rozhodčí: Zwayer – Foltyn, Lupp

Benfica Lisabon : FK Spartak Moskva 2:0 (0:0) Góly:

58. Mário

90+2. Jaremčuk Góly:

Sestavy:

Vlachodimos – Verissimo, Otamendi, Vertonghen (46. Morato), Grimaldo – Diogo Gonçalves (77. Gilberto), João Mário, Weigl – Pizzi (C) (64. Everton), Rafa Silva (86. Taarabt), Gonçalo Ramos (64. Jaremčuk) Sestavy:

Maksimenko – Rasskazov, Džikija (C), Gigot, Ayrton – Umjarov (65. Král), Zobnin, Lomovitskij – Bakajev (65. Mirzov), Ponce (81. Sobolev), Larsson (81. Ignatov) Náhradníci:

Leite – Gilberto, Everton, Waldschmidt, Meite, Jaremčuk, Gil Dias, Taarabt, Florentino, Gedson Fernandes, Morato, Alves Morais Náhradníci:

Akmurzin, Rebrov – Hendrix, Sobolev, Ignatov, Kutěpov, Král, Ješčenko, Gaponov, Litvinov, Mirzov Žluté karty:

16. Otamendi, 71. Weigl Žluté karty:

25. Lomovitskij, 68. Larsson Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn (všichni Anglie)