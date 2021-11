Vstříc jaru v evropských pohárech? Slavia má Feyenoordu co vracet

„Feyenoord hrál před dvěma měsíci výborně,“ uznal zkušený Lukáš Masopust. „Ale my hrajeme doma a máme mu co vracet.“

Slávisté se navíc v předposledním utkání skupiny můžou uklidnit postupem. V případě, že zvítězí a Maccabi Haifa zároveň remizuje s Unionem Berlín, zajistí si minimálně druhé místo.

Vítězové skupin postoupí do osmifinále, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s celky na třetích místech v Evropské lize.

Slavia Praha - Feyenoord Rotterdam čtvrtek 18:45, sudí Gestranius (Finsko) Předpokládané sestavy

Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Kačaraba, Oscar - Holeš - Masopust, Stanciu, Lingr, Olayinka - Kuchta. Feyenoord: Marciano - Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia - Aursnes, Kökcü - Toornstra, Til, Sinisterra - Linssen.

„Feyenoord je první, my druzí. Hrajeme doma, takže určitě budeme chtít uspět a předvést takovou hru, kterou se prezentujeme na domácí scéně. Bude to těžký zápas, ale nic, co bychom neměli zvládnout,“ řekl klubové televizi útočník Michael Krmenčík.

Slavia se ve čtvrtek večer bude chtít znovu opřít o sílu domácího prostředí. V Edenu totiž jen tak neprohrává.

V lize ta série trvá 57 utkání od srpna 2018 a nezdaru 0:2 s Jabloncem. V kombinaci s ostatními soutěžemi červenobílí od dubnové porážky 0:4 s Arsenalem ve čtvrtfinále Evropské ligy šestnáctkrát za sebou na vlastním stadionu nikomu nepodlehli.

V posledních devíti případech zvítězili. Minule 5:0 nad Jabloncem, dřív také dvakrát v Konferenční lize nad Maccabi i Unionem Berlín, na jehož hřišti pohárový podzim uzavřou.

Ale pozor, i Feyenoord má obdivuhodnou fazonu. V generálce rozdrtil Zwolle 4:0 a zvítězil dokonce šestkrát po sobě. V deseti zápasech této pohárové sezony, do jejíž prestižní fáze se probojoval přes tři předkola, utrpěl jen jednu porážku.

Ke stvrzení první příčky a tím pádem místenky v osmifinále stačí nizozemskému celku z Edenu bod.

Do Prahy dorazil aktuálně třetí tým Eredivisie (s dvoubodovou ztrátou na vedoucí duo Ajax, PSV a zápasem k dobru) ve čtvrtek odpoledne bez gólmanské jedničky Justina Bijlowa, jenž měl pozitivní test na koronavirus, jinak je v plné síle.

Slavii se do sestavy možná vrátí Petr Ševčík, start jednoho nejmenovaného fotbalisty, který proti Jablonci byl v základní sestavě, je kvůli nachlazení nejistý. Kromě dlouhodobých marodů typu Kúdely či Hovorky má slávistický trenér Jindřich Trpišovský k dispozici kompletní kádr.