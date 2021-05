Výhled soupeřů pro Slavii: v kvalifikaci o Ligu mistrů číhají i Midtjylland a Rangers

Zatím je jasné jen to, že v každém z předkol, do kterého nastoupí, budou slávisté nasazení. Důležitou jistotu si vykopali svými výkony v posledních sezonách evropských pohárů. A dál?

Je pravděpodobné, že Slavia se z druhého předkola Champions League posune rovnou do třetího. Jinými slovy: do skupiny povede cesta přes dva soupeře.

Stačí, aby letošní ročník Ligy mistrů vyhrálo mužstvo, které si postup do milionářské soutěže zároveň zajistí i z domácí ligy. Ze čtyř semifinalistů takovou podmínku už nyní splňují Real Madrid a Manchester City, blízko je Paris St. Germain a směřuje k ní i londýnská Chelsea.

Pro Slavii by to znamenalo podzimní pohárovou jistotu, byť jen v nově vzniklé Konferenční lize, evropské soutěži číslo tři. A to by bylo pro červenobílé málo.

„Rádi bychom si znovu zahráli skupinu Ligy mistrů,“ řekl jednoznačně kapitán červenobílých Jan Bořil.

Podobně jako v posledních dvou letech budou slávisté hrát v mistrovské větvi kvalifikace, kde mají po Salcburku a Dinamu Záhřeb, které míří k domácím titulům v Rakousku, respektive Chorvatsku, nejvyšší klubový koeficient.

Pokud opravdu nastoupí ve třetím předkole kvalifikace, mohli by narazit například na kyperského šampiona (Omonia, či Apollon), polskou Legii Varšava, švédské Malmö, norské Bodö/Glimt, kazašské Almaty, či izraelské týmy Maccabi Haifa, nebo Maccabi Tel Aviv, které proti sobě bojují o tamní titul.

V úvahu přicházejí i další mistři ze zemí druhého až třetího sledu: třeba maďarský Ferencváros, bulharský Ludogorec nebo soupeř z Rumunska, kde se o první místo v závěru sezony přetahují FCSB, Kluž i Craiova, či z Ázerbájdžánu (Karabach, nebo Neftči Baku).

Všechna zmíněná mužstva však musejí v kvalifikaci projít ze druhého, či dokonce z prvního předkola.

Slavia ví, že by se ve třetím předkole vyhnula vedle zmíněných Salcburku a Dinama Záhřeb také řeckému Olympiakosu, pokud postoupí.

Termíny 2. předkolo LM

los 16. července

první zápasy 20 a 21. července, odvety 27. a 28. července Slavia bude ve 2. předkole startovat pouze v případě, že si vítěz aktuálního ročníku LM nezajistí postup do LM i z domácí soutěže. Jinak bude český mistr nasazen rovnou do 3. předkola

3. předkolo LM los 19. července

první zápasy 3. a 4. srpna, odvety 10. srpna play off LM los 2. srpna

první zápasy 17. a 18. srpna, odvety 24. a 25. srpna

Díky vysokému koeficientu nemůže zprvu narazit ani na Rangers, Young Boys Bern či Crvenou zvezdu Bělehrad, v případném play off – posledním předkole Champions League – by to už však platit nemuselo.

Záleží, které týmy do poslední fáze kvalifikace projdou.

Opakovat se může i loňské měření s dánským Midtjyllandem, jenž má na dosah domácí titul. Dánský mistr začne kvalifikaci až v posledním předkole.

Kdyby Slavia ve třetím předkole neuspěla, propadla by se do kvalifikace o Evropskou ligu a v případě dalšího neúspěchu by se sesunula dál až do Konferenční ligy.

Pokud ovšem postoupí z třetího předkola Champions League do play off, bude mít účast minimálně v základní skupině Evropské ligy zajištěnou.

Mimochodem, pořád existuje i varianta, že by slávisté museli cestu do Evropy zahájit už ve druhém předkole, které startuje ještě v červenci. K jistotě pohárového podzimu minimálně v Konferenční lize by pak potřebovali alespoň jednoho soka vyřadit.