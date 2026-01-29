Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Dominik Duffek
Štěpán Ťalský
,
  1:05
Od našich zpravodajů na Kypru - Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s omluvou prostřednictvím oficiálních kanálů. „Takto se Slavia nemůže prezentovat, obzvlášť v Lize mistrů,“ napsali Pražané.
Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem. | foto: Reuters

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.
Fanoušci podporují Slavii v zápase s Pafosem.
Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie vidí žlutou kartu v utkání s Pafosem.
Jan Bořil ze Slavie opouští v utkání s Pafosem hřiště po červené kartě.
28 fotografií

Byla to pátá porážka v soutěži. Na tradiční děkovačku odcházeli slávisté pomalu, skleslí a s hlavami dole.

Místo spravení si chuti na závěr a bolestného v podobě první slávistické výhry v Lize mistrů od roku 2007 přišel tvrdý finiš. S pouhými třemi body v tabulce za tři remízy.

„Je to málo, představovali jsme si víc. Doufali jsme ve výhru, víc vstřelených gólů,“ hlesl Štěpán Chaloupek, jediný hostující střelec ve středečním zápase.

Srovnal chvíli před koncem první půle, ve které Slavia prohrávala po nádherně ráně Dragomira. Ve druhém poločase znovu inkasovala, navíc přišla o vyloučeného Bořila a dostala ještě další dva góly.

„Dostáváme hloupé góly a neproměňujeme šance. Kdyby to bylo 2:0 do půle, tak je Pafos zlomený a bavili bychom se tu úplně jinak. Konfrontace nejenom tady, ale i v předchozích zápasech pro nás byly dobré. Ukázali jsme, že sem patříme a jsme schopní ty zápasy odehrát dobře. Ale fotbal se hraje na góly a výsledky, ty jsme nedoručili,“ řekl záložník Lukáš Provod.

„Chtěli jsme mít víc bodů, vítězství, ale ukázalo nám to, že musíme být lepší, to si musíme přiznat,“ zdůraznil trenér Jindřich Trpišovský. „V některých zápasech to od nás bylo málo.“

Bořilova hořká rozlučka s Ligou mistrů: střídal a viděl červenou v rekordním čase

Což platí i pro ten na Pafosu. I proto klub tak rychle reagoval.

„Děkujeme, že jste s námi i v těchto chvílích,“ vzkázal fanouškům na sociálních sítích. „Uděláme vše pro to, abychom vám na jaře vrátili radost z našeho fotbalu.“

„Škoda, že jsme nedali další gól, abychom poděkovali fanouškům, kteří nás sem přijeli podpořit a celý zápas nám fandili,“ mrzelo Trpišovského.

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Jako útěchu dostanou vrácené vstupné. Do podlouhlého sektoru hostů za bránu přicestovalo téměř šest set slávistů, cena vstupenky byla 565 korun. Klub fanouškům tedy za nepovedený zápas zaplatí přes 300 tisíc.

Slavia v Lize mistrů nepostoupila do vyřazovací fáze, postupně remizovala s Bodö/Glimt 2:2, prohrála 0:3 na Interu, remizovala 0:0 na Atalantě, s Bilbaem, doma s Arsenalem padla 0:3, stejným výsledkem podlehla i Tottenhamu, poté nestačila na Barcelonou (2:4) a naposledy na Pafos (1:4).

Liga je zpět! Vstupenky do Edenu na zápas Slavia - Mladá Boleslav

„Máme mladý tým, každý zápas pro nás znamená obrovskou spoustu zkušeností pro všechny. Každý si z toho bere maximum. Srovnáváme se se světovými hráči a každá minutka je pro nás strašně cenná,“ uzavřel Chaloupek.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 8 0 0 23:4 24
2. Bayern MnichovBayern 8 7 0 1 22:8 21
3. LiverpoolLiverpool 8 6 0 2 20:8 18
4. TottenhamTottenham 8 5 2 1 17:7 17
5. FC BarcelonaBarcelona 8 5 1 2 22:14 16
6. ChelseaChelsea 8 5 1 2 17:10 16
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 8 5 1 2 17:11 16
8. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 15:9 16
9. Real MadridReal Madrid 8 5 0 3 21:12 15
10. Inter MilánInter 8 5 0 3 15:7 15
11. Paris Saint-GermainPSG 8 4 2 2 21:11 14
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 4 2 2 17:7 14
13. Juventus FCJuventus 8 3 4 1 14:10 13
14. Atlético MadridAtlético 8 4 1 3 17:15 13
15. Atalanta BergamoBergamo 8 4 1 3 10:10 13
16. LeverkusenLeverkusen 8 3 3 2 13:14 12
17. Borussia DortmundDortmund 8 3 2 3 19:17 11
18. Olympiakos PireusPireus 8 3 2 3 10:14 11
19. BruggyBruggy 8 3 1 4 15:17 10
20. Galatasaray IstanbulGalatasaray 8 3 1 4 9:11 10
21. AS MonacoMonaco 8 2 4 2 8:14 10
22. FK KarabachKarabach 8 3 1 4 13:21 10
23. Bodo/GlimtBodo/Glimt 8 2 3 3 14:15 9
24. Benfica LisabonBenfica 8 3 0 5 10:12 9
25. Olympique MarseilleMarseille 8 3 0 5 11:14 9
26. Pafos FCPafos 8 2 3 3 8:11 9
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 9
28. PSV EindhovenEindhoven 8 2 2 4 16:16 8
29. Athletic BilbaoBilbao 8 2 2 4 9:14 8
30. NeapolNeapol 8 2 2 4 9:15 8
31. FC KodaňKodaň 8 2 2 4 12:21 8
32. Ajax AmsterdamAjax 8 2 0 6 8:21 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 8 1 1 6 10:21 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 8 0 3 5 5:19 3
35. VillarrealVillarreal 8 0 1 7 5:18 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 8 0 1 7 7:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

