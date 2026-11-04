Slavia narazí na skálu z Arsenalu. Bielsa ho odmítl, šanci mu přihrál i záškolák

„Opakovalo se to a šlo to přímo proti našim klubovým zásadám, takže jsme se rozhodli Marcaa na čas odstavit, což nelibě nesl především jeho otec,“ vzpomínal mládežnický trenér Diogo Fernandes. „Tři měsíce jsme ho v klubu vůbec neviděli.“
A vy už nejspíš tušíte, co to znamenalo pro Gabriela.
Ten hubený a tehdy ještě dost stydlivý klučina se své šance chopil tak, že Marcaa, v současnosti hráče španělské Sevilly, do sestavy nepustil a sám se naopak vypracoval mezi nejuznávanější střední obránce světa.
Skála vyhlášené defenzivy Arsenalu.
Důrazný, průbojný a neústupný.
„Tím svým životem přímo na hřišti, obětavostí, zarputilostí a samozřejmě i pohybem ve vápně a gólovostí se mi vždycky velmi líbil,“ vyprávěl nedávno slávista Štěpán Chaloupek, který se po svalovém zranění uzdravil právě včas, aby duel proti jednomu ze svých idolů stihl.
Jak drsňák slzel
Osmadvacetiletý obránce se zářivě bílým úsměvem je synonymem suveréna, za kterým mužstvo jde. Ovšem neplatilo to vždycky. Když se měl ve třinácti stěhovat z rodného Sao Paula do Florianópolisu ve státě Santa Catarina, kam si ho vyžádal na zkoušku místní druholigový klub Avaí FC, záhy se zase vrátil domů.
Přes osm set kilometrů od rodiny nevydržel.
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Stýskalo se mu tak moc, že se na tréninku ploužil jako bez duše a po něm ronil slzy do polštáře. Styděl se přiznat, co ho trápí a vymlouval se, že si na jih Brazílie, kde bylo chladněji než na severu, potřebuje z domova přivézt teplejší oblečení.
Sám byl přitom přesvědčený, že už se vrátit nechce.
Zvlášť, když se později daleko od domova dozvěděl i o ztrátě nejlepšího kamaráda, jenž zahynul při autonehodě.
„Odloučení od rodiny a blízkých bývá u mladých hráčů jedním z prvních problémů, kterému čelí,“ vyprávěl pro The Guardian trenér Fernandes. „Zároveň jsme však věděli, že Avaí bude jedním z mála klubů, které Gabriela do svých mládežnických týmů přijmou. V té době byl dost hubený, vysoký, ale v osobních soubojích ještě slabý. Ani hlavičkováni mu tenkrát moc nešlo.“
Což je k nevíře, když se na Gabriela na hřišti díváte dnes.
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Nebyl z těch, kterým se dvořili trenéři a skauti z věhlasných akademií. Rodiče se museli otáčet, aby v chudší čtvrti Puritiba na severozápadě Sao Paula uživili jeho i tři další sourozence. Maminka pracovala jako uklízečka a tatínek rozvážel jídlo do škol, takže z domova často odcházel ještě za tmy. Byl to on, kdo plachého syna přemluvil, aby se do Avaí ještě jednou zkusil vrátit.
„Ber to jako životní šanci,“ opakoval mu a Gabriel poslechl.
Mami, už nemusíš pracovat
Nejen sobě ale i rodině toužil vykopat lepší život.
Když letos v květnu zvedl nad hlavu trofej pro vítěze Premier League a těsně před startem mistrovství světa reportéři brazilské televize O Globo vystopovali jeho maminku Márciu, řekla jim o synovi mimo jiné tohle: „Vystoupil po jednotlivých schodech až nahoru, ale nikoho nenechal trčet dole. Vzal s sebou mámu, tátu i všechny sourozence.“
„Dodnes si pamatuju den, kdy přišel domů a poprvé mi pověděl: ‚Mami, už nemusíš pracovat.‘ Tenkrát jsem ještě chodila uklízet, ale už mě neposlouchaly nohy. Navíc mi začínaly problémy s cukrovkou,“ vykládala. „On přitom ještě tolik nevydělával, dostával maximálně pár drobných, ale i o ty se se mnou dělil.“
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Dnes patří mezi hvězdy Premier League i nejlépe placené borce v týmu anglických šampionů. Nejen skvělý obránce, ale pro soupeře také hrozba ze vzduchu. V mistrovské sezoně dal čtyři góly a dohromady jich v dresu Arsenalu zvládl už pětadvacet.
Pro trenéra Mikela Artetu byl v létě 2020 jednou z prvních posil, které do klubu přivedl: „Hodně se za ty roky změnil. Jeho role v týmu se znásobila, jiný je jeho osobní život, rodinné zázemí i jazykové schopnosti. Ale nejcennější je mentalita, kterou má.“
I proto neměl strach, že by ho poznamenal smolný okamžik z finále Ligy mistrů, ve kterém právě neproměněnou penaltou v rozstřelu přikopl trofej konkurentům z Paříže.
„Mrzelo mě to, ale poučil jsem se,“ přesvědčoval Gabriel. „Až se přede mnou otevře další podobná možnost, budu připravený ji využít,“ sliboval.
Ne každý v něm však tak výraznou budoucnost viděl.
Slavný trenér Marcelo Bielsa, kterému tehdy devatenáctiletého brazilského obránce přivedli do kádru Lille, odsekl: „Na velký fotbal ještě není připravený.“
Ostatně i v Avaí hrál pouze druhou ligu a přestup do Evropy pro něj znamenal podobný šok jako stěhování na druhý konec Brazílie. Neuměl jazyk. Zase mu chyběli nejbližší a sám o sobě nejdřív dost pochyboval.
Trvalo, než se v Lille po hostováních v Dinamu Záhřeb a Troyes prosadil do sestavy. Hrát začal až pod koučem Chrstophem Galtierem, který se později posunul do Paris St. Germain, a teprve po přestupu do Arsenalu se z nejistého chlapce konečně stal chlap a skutečný lídr.
Je mu jedno, jestli má v obraně po boku elegána Salibu, hubeňoura Mosqueru nebo drsňáka Konsu, letní posilu z Aston Villy.
„Naplno si užívám zodpovědnost, kterou mám,“ vyprávěl ihned poté, co se před lety se usadil v sestavě londýnského klubu. Ten si ho v roce 2020 pořídil za 26 milionů eur (v přepočtu asi 600 milionů korun), jeho dnešní hodnota se přitom odhaduje na trojnásobek.
Co ukáže ve středu na Slavii?