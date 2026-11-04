Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Slavia narazí na skálu z Arsenalu. Bielsa ho odmítl, šanci mu přihrál i záškolák

Jiří Čihák
  14:30
Gabriel slaví vítězství Arsenalu po skončení zápasu proti Crystal Palace.

Gabriel slaví vítězství Arsenalu po skončení zápasu proti Crystal Palace. | foto: David KleinReuters

Zklamání fotbalistů Arsenalu po nečekané ztrátě s posledním Wolverhamptonem.
Haaland předskočil Gabriela a otevřel skóre v zápase s Brazílií.
Haaland a Gabriel z Brazílie svádí souboj o míč.
Obránce Gabriel z Arsenalu zahazuje rozhodující penaltu v rozstřelu ve finále...
14 fotografií
Kdo ví, jestli by jeho kariéra nabrala podobný směr nebýt jednoho neposlušného studenta, s nímž se kdysi potkal ve stejném týmu. Gabriel Magalhaes, současná opora zadních řad Arsenalu, středečního soupeře Slavie v Lize mistrů, se v akademii brazilského Avaí dlouhé měsíce trápil mezi hráči na okraji. Ale pak jeho konkurent, o rok starší stoper Marcao, začal flákat školu.

„Opakovalo se to a šlo to přímo proti našim klubovým zásadám, takže jsme se rozhodli Marcaa na čas odstavit, což nelibě nesl především jeho otec,“ vzpomínal mládežnický trenér Diogo Fernandes. „Tři měsíce jsme ho v klubu vůbec neviděli.“

A vy už nejspíš tušíte, co to znamenalo pro Gabriela.

Ten hubený a tehdy ještě dost stydlivý klučina se své šance chopil tak, že Marcaa, v současnosti hráče španělské Sevilly, do sestavy nepustil a sám se naopak vypracoval mezi nejuznávanější střední obránce světa.

Skála vyhlášené defenzivy Arsenalu.

Důrazný, průbojný a neústupný.

„Tím svým životem přímo na hřišti, obětavostí, zarputilostí a samozřejmě i pohybem ve vápně a gólovostí se mi vždycky velmi líbil,“ vyprávěl nedávno slávista Štěpán Chaloupek, který se po svalovém zranění uzdravil právě včas, aby duel proti jednomu ze svých idolů stihl.

Jak drsňák slzel

Osmadvacetiletý obránce se zářivě bílým úsměvem je synonymem suveréna, za kterým mužstvo jde. Ovšem neplatilo to vždycky. Když se měl ve třinácti stěhovat z rodného Sao Paula do Florianópolisu ve státě Santa Catarina, kam si ho vyžádal na zkoušku místní druholigový klub Avaí FC, záhy se zase vrátil domů.

Přes osm set kilometrů od rodiny nevydržel.

Slavia proti zdi. Arsenal téměř neztrácí balon, soupeřům v Anglii dovoluje nejmíň

Stýskalo se mu tak moc, že se na tréninku ploužil jako bez duše a po něm ronil slzy do polštáře. Styděl se přiznat, co ho trápí a vymlouval se, že si na jih Brazílie, kde bylo chladněji než na severu, potřebuje z domova přivézt teplejší oblečení.

Sám byl přitom přesvědčený, že už se vrátit nechce.

Zvlášť, když se později daleko od domova dozvěděl i o ztrátě nejlepšího kamaráda, jenž zahynul při autonehodě.

„Odloučení od rodiny a blízkých bývá u mladých hráčů jedním z prvních problémů, kterému čelí,“ vyprávěl pro The Guardian trenér Fernandes. „Zároveň jsme však věděli, že Avaí bude jedním z mála klubů, které Gabriela do svých mládežnických týmů přijmou. V té době byl dost hubený, vysoký, ale v osobních soubojích ještě slabý. Ani hlavičkováni mu tenkrát moc nešlo.“

Což je k nevíře, když se na Gabriela na hřišti díváte dnes.

Sto tisíc za Pláničku, berete? Rok 1926 a Arsenal na Slavii: sláva u vlaku i charleston

Nebyl z těch, kterým se dvořili trenéři a skauti z věhlasných akademií. Rodiče se museli otáčet, aby v chudší čtvrti Puritiba na severozápadě Sao Paula uživili jeho i tři další sourozence. Maminka pracovala jako uklízečka a tatínek rozvážel jídlo do škol, takže z domova často odcházel ještě za tmy. Byl to on, kdo plachého syna přemluvil, aby se do Avaí ještě jednou zkusil vrátit.

„Ber to jako životní šanci,“ opakoval mu a Gabriel poslechl.

Mami, už nemusíš pracovat

Nejen sobě ale i rodině toužil vykopat lepší život.

Když letos v květnu zvedl nad hlavu trofej pro vítěze Premier League a těsně před startem mistrovství světa reportéři brazilské televize O Globo vystopovali jeho maminku Márciu, řekla jim o synovi mimo jiné tohle: „Vystoupil po jednotlivých schodech až nahoru, ale nikoho nenechal trčet dole. Vzal s sebou mámu, tátu i všechny sourozence.“

„Dodnes si pamatuju den, kdy přišel domů a poprvé mi pověděl: ‚Mami, už nemusíš pracovat.‘ Tenkrát jsem ještě chodila uklízet, ale už mě neposlouchaly nohy. Navíc mi začínaly problémy s cukrovkou,“ vykládala. „On přitom ještě tolik nevydělával, dostával maximálně pár drobných, ale i o ty se se mnou dělil.“

Slavia – Arsenal v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě, kurzy a statistiky

Dnes patří mezi hvězdy Premier League i nejlépe placené borce v týmu anglických šampionů. Nejen skvělý obránce, ale pro soupeře také hrozba ze vzduchu. V mistrovské sezoně dal čtyři góly a dohromady jich v dresu Arsenalu zvládl už pětadvacet.

Pro trenéra Mikela Artetu byl v létě 2020 jednou z prvních posil, které do klubu přivedl: „Hodně se za ty roky změnil. Jeho role v týmu se znásobila, jiný je jeho osobní život, rodinné zázemí i jazykové schopnosti. Ale nejcennější je mentalita, kterou má.“

I proto neměl strach, že by ho poznamenal smolný okamžik z finále Ligy mistrů, ve kterém právě neproměněnou penaltou v rozstřelu přikopl trofej konkurentům z Paříže.

„Mrzelo mě to, ale poučil jsem se,“ přesvědčoval Gabriel. „Až se přede mnou otevře další podobná možnost, budu připravený ji využít,“ sliboval.

Obránce Gabriel z Arsenalu po neproměněné rozhodující penaltě

Ne každý v něm však tak výraznou budoucnost viděl.

Slavný trenér Marcelo Bielsa, kterému tehdy devatenáctiletého brazilského obránce přivedli do kádru Lille, odsekl: „Na velký fotbal ještě není připravený.“

Ostatně i v Avaí hrál pouze druhou ligu a přestup do Evropy pro něj znamenal podobný šok jako stěhování na druhý konec Brazílie. Neuměl jazyk. Zase mu chyběli nejbližší a sám o sobě nejdřív dost pochyboval.

Trvalo, než se v Lille po hostováních v Dinamu Záhřeb a Troyes prosadil do sestavy. Hrát začal až pod koučem Chrstophem Galtierem, který se později posunul do Paris St. Germain, a teprve po přestupu do Arsenalu se z nejistého chlapce konečně stal chlap a skutečný lídr.

Je mu jedno, jestli má v obraně po boku elegána Salibu, hubeňoura Mosqueru nebo drsňáka Konsu, letní posilu z Aston Villy.

„Naplno si užívám zodpovědnost, kterou mám,“ vyprávěl ihned poté, co se před lety se usadil v sestavě londýnského klubu. Ten si ho v roce 2020 pořídil za 26 milionů eur (v přepočtu asi 600 milionů korun), jeho dnešní hodnota se přitom odhaduje na trojnásobek.

Co ukáže ve středu na Slavii?

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

4. kolo

AEK Atény vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
4.11. 18:45
  • 12.00
  • 7.49
  • 1.22
Fenerbahce Istanbul vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
4.11. 18:45
  • 6.10
  • 5.30
  • 1.47
RB Lipsko vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 5.44
  • 5.11
  • 1.53
FC Porto vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.86
  • 3.83
  • 4.32
Viking FK Stavanger vs. Sabah Baku //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.38
  • 5.79
  • 7.13
Racing Lens vs. Como //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 3.69
  • 4.06
  • 1.96
SK Slavia Praha vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 13.30
  • 6.25
  • 1.25
PSV Eindhoven vs. Bruggy //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.96
  • 4.46
  • 3.41
Borussia Dortmund vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.70
  • 4.27
  • 4.84

5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 4 4 0 0 20:5 12
2. FC BarcelonaBarcelona 4 3 0 1 14:6 9
3. Aston VillaAston Villa 4 3 0 1 12:6 9
4. LiverpoolLiverpool 3 3 0 0 12:7 9
5. Real MadridReal Madrid 3 3 0 0 10:5 9
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 4 3 0 1 8:4 9
7. Real BetisBetis 3 3 0 0 7:4 9
8. Bayern MnichovBayern 4 2 2 0 12:5 8
9. ArsenalArsenal 3 2 1 0 6:2 7
10. StuttgartStuttgart 4 2 1 1 7:4 7
11. ComoComo 3 2 0 1 10:5 6
12. Manchester CityManchester City 3 2 0 1 9:5 6
13. BruggyBruggy 3 2 0 1 9:6 6
14. Inter MilánInter 4 2 0 2 8:6 6
15. LASK LinzLinz 4 2 0 2 10:9 6
16. Borussia DortmundDortmund 3 2 0 1 5:4 6
17. Manchester UnitedManchester Utd. 4 2 0 2 8:8 6
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 4 2 0 2 8:9 6
19. AS ŘímAS Řím 4 1 1 2 10:8 4
20. Šachtar DoněckŠachtar 4 1 1 2 4:4 4
21. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 2:2 4
22. Atlético MadridAtlético 4 1 1 2 4:5 4
23. Bodö/GlimtBodo/Glimt 4 1 1 2 4:9 4
24. NeapolNeapol 3 1 0 2 5:7 3
25. Sabah BakuSabah 3 1 0 2 3:6 3
26. Racing LensLens 3 1 0 2 3:7 3
27. AEK AtényAEK Atény 3 1 0 2 3:8 3
28. RB LipskoRB Lipsko 3 1 0 2 3:8 3
29. VillarrealVillarreal 4 1 0 3 8:14 3
30. Feyenoord RotterdamFeyenoord 4 1 0 3 4:11 3
31. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 0 2 1 3:9 2
32. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 1 2 4:7 1
33. Viking FK StavangerViking 3 0 1 2 5:9 1
34. LilleLille 4 0 1 3 4:10 1
35. FC PortoPorto 3 0 0 3 2:6 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 4 0 0 4 1:17 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň

Hráči Baníku slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté končí v domácím poháru. V osmifinále na Letné podlehli 0:2 ostravskému Baníku i přes obrovskou převahu a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Hosty naopak podržel skvělý...

Bohemians - Sparta 0:0, hosté zahodili i nemožné, soupeř dohrával v deseti

Sestřih zápasu
Utočník Ladislav Almási s míčem před Sivertem Mannsverkem ze Sparty

Sparťanští fotbalisté zakončili nevydařený týden a po vyřazení z poháru jen remizovali 0:0 na půdě Bohemians. V zápase 13. kola byli lepší, nedokázali však proměnit šance. Nepomohla jim ani...

Když klub změní tvář. Velké proměny fotbalových log v Česku i ve světě

Nová loga týmů

Fotbalové kluby se snaží jít s dobou, a tak čas od času mění svou vizuální identitu. Někdy sáhnou po modernějším designu, jindy se zas inspirují vlastní historií. Podívejte se na vývoj log českých i...

Slavia doma rozstřílela Zbrojovku. Do čtvrtfinále poháru postoupil i Liberec

Slávističtí fotbalisté slaví gól do sítě Zbrojovky Brno v pohárovém utkání.

Slávističtí fotbalisté s přehledem zvládli osmifinále domácího poháru a Zbrojovku Brno na svém stadionu porazili 4:0. Dvakrát se prosadil Suleiman, po jednom gólu přidali Jurásek a z penalty Nowak....

Přibylo jedno nové obvinění ve fotbalové korupční kauze, celkem je stíháno 33 lidí

V rozsáhlé kauze fotbalové korupce týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů byl obviněn další člověk, stíhání přibylo v moravskoslezské větvi případu. Obviněn byl z podplácení, stíhání je...

4. listopadu 2026  14:38

Slavia narazí na skálu z Arsenalu. Bielsa ho odmítl, šanci mu přihrál i záškolák

Gabriel slaví vítězství Arsenalu po skončení zápasu proti Crystal Palace.

Kdo ví, jestli by jeho kariéra nabrala podobný směr nebýt jednoho neposlušného studenta, s nímž se kdysi potkal ve stejném týmu. Gabriel Magalhaes, současná opora zadních řad Arsenalu, středečního...

4. listopadu 2026  14:30

Fotbalové přestupy ONLINE: Friis skončil v Bruggách, nového kouče bude mít i Šulc

Sledujeme online
Sparťanský trenér Lars Friis po nepovedeném finále poháru v Olomouci.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

3. listopadu 2026  11:18,  aktualizováno  4. 11. 13:40

Nemusíme nikomu zachraňovat práci. Fernandes se zastal Carricka a odrážel lži

Bruno Fernandes, kapitán Manchesteru United, ve vítězném utkání Ligy mistrů...

Po poločase prohrávali o dva góly a vypadalo to na desátý zápas bez výhry v řadě. Jenže pak se kouzlo Divadla snů, jak se stadionu Old Trafford přezdívá, při evropských nocích vzedmulo a fotbalisté...

4. listopadu 2026  12:20

Cesta slávisty Krajčíka: řídil drogerie, chce stavět halu. Byznys? Připravil mě i Jarolím

Premium
Slávistický obránce Matej Krajčík v duelu na hřišti Arsenalu nahání domácího...

Možná byste ho už ani nepoznali. Místo dlouhých vlasů elegantní vlnovka. Místo plandajícího fotbalového dresu sako a kravata. Z fotbalisty Mateje Krajčíka, dvojnásobného šampiona se Slavií a neúnavné...

4. listopadu 2026

Slavia v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Kapitán Slavie Lukáš Provod v obležení hráčů Arsenalu.

Fotbalisté Slavie podruhé za sebou bojují v Lize mistrů. Na úvod ve strhujícím utkání nestačili v Edenu na Lens 2:3 a bod nezískali ani v Baku, kde podlehli Sabahu 0:2. Naposledy remizovali 2:2 na...

4. listopadu 2026  10:34

Omylem v Lize mistrů. Slováci tepou žalostný Slovan, rýpli i do posily ze Slavie

Zklamaní hráči Slovanu Bratislava po porážce 0:4 s Lincem.

Vypadalo to jako pohádka, která se ale každým dalším dílem mění ve frašku. Legendární Yaya Touré se stal prvním africkým trenérem, který se dostal do Ligy mistrů. V ní ale on i fotbalisté Slovanu...

4. listopadu 2026  10:25

POHLED: Na fotbal sáhla smrt, k tragédii mířil dlouho. Zatočí už s bezohledností?

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Párkrát už bylo vyloženě namále. Praskaly lebky, z pusy létaly vyražené zuby, oběti surovostí padaly do bezvědomí. Snad jen shodou náhod doteď nikdy nedošlo na nejděsivější možné vyústění. Nestalo...

4. listopadu 2026  7:07

PSG rozdrtilo Villarreal, United předvedli heroickou otočku. Slovan má v LM dál nulu

V 86. minutě na Old Trafford sklapla Csaplárova past a mezi fanoušky propukla...

Úterní zápasy čtvrtého kola fotbalové Ligy mistrů nabídly divoké výsledky. Francouzské PSG rozstřílelo Villarreal 6:0, Manchester United utnul devítizápasovou sérii bez výhry, nad AS Řím triumfoval...

3. listopadu 2026  18:35,  aktualizováno  23:47

Arteta gratuloval Trpišovskému, Slavii pak chválil i mistr světa: Máme k ní respekt!

Trenér Arsenalu Mikel Arteta během utkání proti Fulhamu

Přímo od něj slovíčko Slavia nezaznělo ani jednou. Ale nemyslete si, že by snad Mikel Arteta, kouč fotbalového Arsenalu, nevěděl, jaká šichta na jeho tým ve středu večer v Lize mistrů čeká. „Zápas,...

3. listopadu 2026  21:43

Počtvrté s Arsenalem. Zima věří, že se Slavia poučila: Budeme lepší než loni

David Zima nahání mladíka z Arsenalu Maxe Dowmana.

Potřicáté v evropských pohárech. Počtvrté proti Arsenalu. Další velký večer pro slávistického stopera Davida Zimu, který před zkouškou proti anglickým šampionům věří: „Jsme poučení. Pustili jsme si...

3. listopadu 2026  20:33

Věřím, že na Arsenal máme munici, hlásí Trpišovský. Vyjádřil obdiv k Artetovi

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před zápasem Ligy...

Pokud nechtějí srovnat negativní rekord rumunského FCSB, který v Lize mistrů nevyhrál 23 utkání, musejí ve středu večer porazit Arsenal. „Připravili jsme se detailně, na tým i na individuality, ale...

3. listopadu 2026  19:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.