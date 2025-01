Pořád bez Bořila, Provod až na ligu. Jak Slavia přemýšlí o duelu, který nic neřeší

„Zase běžně trénujeme,“ oddechl si Trpišovský. „Prošli jsme různými vyšetřeními, někteří kluci měli chřipku, další potřebovali antibiotika.“

Kromě kapitána Bořila, který měl nejhorší průběh nemoci a do konce týdne musí zobat prášky, by měli být uzdravení hráči ve čtvrtek k dispozici. Minimálně na část zápasu.

Výkop je v 21 hodin.

„Hlavní zátěž ale budeme určitě směřovat k neděli, kdy pro nás začíná liga,“ řekl Trpišovský. „Proti Malmö chceme dát příležitost i mladším klukům, kteří pořád sbírají zkušenosti a budou mít možnost se ukázat.“

Dominik Pech s Mikulášem Konečným hráli už před týdnem v Soluni, kde Slavia definitivně přišla o postupovou naději. Větší prostor by mohli dostat třeba i Filip Prebsl s Danielem Filou, kteří i kvůli blížícímu se Euru do 21 let dost možná v příštích dnech odejdou na hostování.

Ne, ve čtvrtek večer v Edenu to nebude běžný evropský zápas.

Oběma soupeřům už jde pouze o čest a peníze, postup je ztracený. Slavii střet se švédským šampionem poslouží jako prověrka před nedělním utkáním s Mladou Boleslaví.

To by měl stihnout i Lukáš Provod, který v posledních dnech řešil problémy s kolenem. „Proti Malmö ještě v nominaci nebude, ale jinak to s ním vypadá velmi dobře, pozitivně.“

„Ve čtvrtek však rozhodně nic nepodceníme,“ ujišťuje Tomáš Holeš, jeden z kapitánů. „Doma jsme už v sezoně Evropské ligy nezvládli dost zápasů a určitě se nechceme loučit prohrou. Protože jsou na tom oba týmy stejně, mohl by to být i dobrý fotbal, který bude bavit. Žádné polehávání.“

Malmö, které v srpnu se Spartou neúspěšně bojovalo o postup do Ligy mistrů, má v pohárové soutěži číslo totožnou bilanci jako Slavia. Porazilo pouze ázerbájdžánský Karabach, remizovalo s Galatasarayem a jinak pětkrát prohrálo.

„Pro nás zajímavá generálka před ligou, protože soupeř ve většině zápasů hrál v podobném rozestavení jako Mladá Boleslav,“ podotkl Trpišovský. „Na druhou stranu Malmö určitě není tak soubojové jako některé týmy v Česku, nehraje s takovou agresivitou a nemá tak silné standardky.“

I toho budou chtít slávisté využít.

Ač si v Evropské lize vytvářeli šance a spoustu střeleckých příležitostí, dojeli na produktivitu. Od zářijového vítězství 2:0 nad Ludogorcem Razgrad dali v šesti pohárových duelech jen tři góly. To je zoufale málo.

„Motivace ukázat se a zvítězit je pořád obrovská. I když už nemůžeme postoupit,“ ujišťuje Holeš.

Fajn, ale stejně to ve čtvrtek bude v Edenu nezvyk. Hlavní fokus slávistů už míří k blížícímu se startu ligy, ve které drží sedmibodový náskok před druhou Plzní.

„Po problémech, které jsme měli, je možnost hráče o poločase protočit, určitě to ovšem nemění nic na tom, že primárním cílem v našich hlavách zůstává vítězství. Vůbec neřešíme, že o nic nejde. Nic takového v přípravě na utkání určitě nepadne,“ slibuje Trpišovský.

Přesto to celý červenobílý národ dobře ví - hlavní je liga a titul, Evropu už Slavia pouze dohrává.