Méně chyb a třetí nula. Obrana? Mám jen slova chvály, smekl Trpišovský

Co do personálního obsazení defenzivy Slavia pořád není v ideální kondici, třeba Ondřej Kúdela chybí už měsíce...

„Ale pro hráče, kteří v obraně teď hrají, mám jen slova chvály. Poklona!“ vykládal Trpišovský, když se po čtvrtečním skalpu izraelského Maccabi Haifa (1:0) pustil do obsáhlého hodnocení slávistické obrany.

Je jiná než v předchozích letech.

„Když tady před půldruhým rokem začínal David Zima vedle Ondry Kúdely, Honzy Bořily a Ondry Koláře v topové formě, jeho růst byl mnohem jednodušší a raketovější než u kluků, kteří hrají nyní. Oni se nemají o koho opřít, jen sami o sebe. A zvládají to,“ tvrdí Trpišovský.

Pro Slavii je to zvlášť v posledních týdnech velká změna. Není to tak dávno, co kvůli zdravotní kalamitě do obrany málem naskočil i Michal Šmíd, zkušený mentor z třetiligového béčka.

Ale v posledních zápasech se situace v zadních řadách mistra přece jen stabilizovala – včetně nové brankářské jedničky Aleše Mandouse, který vychytal nuly proti Olomouci (1:0), Plzni (2:0) i ve čtvrtek s Maccabi (1:0).

„Aleš je stejně jako Ondra Kolář skvělý na lajně a má výbornou kopací techniku. A musím říct, že od té doby, co dostal šanci, chytá fantasticky,“ chválil parťáka záložník Ševčík.

„Pro mě je důležité, jak rostou výkony celého týmu,“ poznamenal Trpišovský. „Vždyť kdybychom si v srpnu řekli, v jakém složení obrany nastoupíme třeba do zápasu s Plzní, asi tomu nikdo nebude věřit.“

Aiham Ousou, který vplul do české ligy nečekaně. Z nouze. Nepovedlo se mu derby, kde spoluhráče oslabil po červené kartě, od té doby se však zlepšuje.

Taras Kačaraba, jenž byl dlouho mimo kvůli zranění v obličeji. Vrátil se předčasně a trenér chválil jeho obětavost: „Riskoval pro tým!“

A na krajích v posledních týdnech nejčastěji operující Oscar a Alex Bah. „I on měl však zdravotní problémy a do zápasu proti Maccabi jsme s ním původně nepočítali,“ pokračoval Trpišovský. Nakonec ale nastoupil a byl dokonce u vítězného gólu.

Ještě však ke stoperům: „Spolu s gólmanem za sebou mají sedm nebo osm zápasů v tomhle složení, bez přípravného období a sehrávání. Navíc cizinci s Čechy. Samozřejmě, že je pořád na čem pracovat, ale kluci naznačují parametry.“



„Taras byl loni čtvrtý stoper, Aiham přišel před dvěma měsíci z druhé švédské ligy. Dnes řeší situace v pojetí, ve kterém jsme, někdy s náhradními krajními obránci, někdy s hráči, kteří na postu beků nikdy nehráli. Toho si vážím a mám z toho radost,“ dodal Trpišovský