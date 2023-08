Slavia zamířila k odvetě proti Luhansku i s Oscarem a Ogbuem

Oscar se už v pondělí zapojil do tréninku s týmem. „Cestuje s námi, jsme za to rádi. Uvidíme, jestli nastoupí, to ještě potvrdit nemůžeme. To nám musejí potvrdit doktoři. Doufáme, že by mohl nastoupit, ale rozhodne se to až na místě,“ uvedl pro klubovou televizi asistent trenéra Zdeněk Houštecký.

Jeho tým si do odvety ponese náskok 2:0 z úvodního domácího duelu a má blízko k postupu do skupiny Evropské ligy. „Výsledek 2:0 je po celkovém vývoji skvělý. Oba góly jsme dali až na konci zápasu. Zaplaťpánbůh, že jsme v nastaveném čase přidali druhý gól, to nás trošku uklidnilo. V odvetě to ale nebude nic jednoduchého, žádný tým se předem nevzdá a neporazí se sám,“ řekl Houštecký.

Pražané podruhé za sebou hrají s ukrajinským soupeřem a venkovní zápas znovu absolvují v jeho pohárovém azylu. Tentokrát bude utkání hostit Lublin se stadionem pro 15 500 diváků.

„Je to druhý venkovní zápas s ukrajinským týmem, je to specifické. Nehrají přímo doma, není to jejich typické domácí prostředí, ale jsou tam zvyklí. Bude pro nás příjemné, když nás znovu přijedou podpořit fanoušci, protože jsou neskuteční a moc nám pomáhají,“ uvedl Houštecký.

Po dvouzápasovém disciplinárním trestu za vyloučení se může do sestavy Slavie vrátit obránce Igoh Ogbu. „Jsem rád, že jsem zpátky. Mám radost, že jsem zase s týmem, a těším se, jak zabojujeme o postup,“ řekl nigerijský stoper.

Zápas začne v Lublinu ve čtvrtek v 19:00.