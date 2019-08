Konečně spokojeni s losem. Celtic pro mě byl číslo jedna, řekl Trpišovský

Celtic Glasgow Rok založení: 1888

Klubové barvy: bílá a zelená

Největší úspěchy: vítěz PMEZ 1967, finalista PMEZ 1970 a Poháru UEFA 2003; 50x mistr ligy (poprvé 1893, od 2012 nepřetržitě), 39x vítěz domácího poháru (naposledy 2019)

Stadion: Celtic Park (kapacita 60.411 diváků)

Trenér: Neil Lennon (Severní Irsko)

Současné opory: Kieran Tierney, Scott Brown, Odsonne Édouard

Jméno soupeře Slavia pozná v úterý 13. srpna, kdy hraje Celtic s Kluží odvetu 3. předkola.

Český šampion se vyhnul Ajaxu Amsterdam, poslednímu semifinalistovi Ligy mistrů, kterého ještě čeká řecký mistr PAOK Soluň. Právě to byla před pondělním losem v Nyonu pro slávisty nejobávanější dvojice v osudí.

„Pokud postoupí Celtic, což bychom všichni chtěli, budeme spokojení maximálně,“ doplnil slávistický trenér Jindřich Trpišovský. „Sportovně by pro nás možná byla nejpřijatelnější Kodaň, kterou jsme také mohli dostat, ale já měl na prvním místě právě Celtic.“

„Byl by to svátek pro nás všechny, v Celtic Parku je jedna z nejlepších atmosfér na světě. Věřím, že postoupí, i když popravdě moc nevím, co čekat od Kluže,“ přiznal slávista Vladimír Coufal.

Pokud skotský hegemon rumunskou Kluž vyřadí, podívají se červenobílí na ostrovy po čtyřech měsících. První duel odehrají venku v úterý 20. srpna, odveta je na programu ve středu 28. srpna. Mezitím je o víkendu čeká domácí ligový duel s Bohemians.

CFR Kluž Rok založení: 1907

Klubové barvy: fialová a bílá

Největší úspěchy: 5x mistr ligy (2008, 2010, 2012, 2018-19), 4x vítěz domácího poháru (2008-10, 2016)

Stadion: Constantina Radulesca (kapacita 23.500 diváků)

Trenér: Dan Petrescu

Současné opory: Camora, Ciprian Deac, George Tucudean

„Domácí odveta bude výhodou, pokud uhrajeme na hřišti soupeře dobrý výsledek a dáme gól. Pokud ne, bude to v domácím prostředí těžké, protože každá inkasovaná branka je velká komplikace,“ podotkl Trpišovský.

Slavia hrála hlavní fázi Ligy mistrů pouze jednou. Na podzim 2007 svedla v základní skupině bitvy s Arsenalem, Sevillou a Steaou Bukurešť, od té doby už se do elitní společnosti nedostala.

V předminulé sezoně jí v play off přibouchl dveře kyperský APOEL Nikósie, loni Slavia ve stejné fázi soutěže nestačila na Dynamo Kyjev.

„Tenkrát jsme začínali doma a pak jsme venkovní odvetu nezvládli,“ vzpomene si Škoda. „I proto jsem rád, že tentokrát hrajeme první zápas na hřišti soupeře.“