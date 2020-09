Nejen mistři, ale především suveréni. Nejtěžší los, říkají slávisté

15:17

Ať narazí v posledním předkole Ligy mistrů na dánský Midtjylland, nebo švýcarský Bern, jednoduché to mít nebudou. Přesto slávisté zůstávají v boji o postup do základní skupiny favority. „Je to překážka, kterou musíme zdolat,“ velí útočník Stanislav Tecl.