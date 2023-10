Slávistky změří v Lize mistryň síly s Lyonem, St. Pöltenem a Brannem

Šestnáct účastníků hlavní fáze je rozděleno do čtyř skupin, z každé z nich postoupí první dva celky do jarního čtvrtfinále. Základní část Ligy mistryň začne 14. listopadu a potrvá do konce ledna. Finále se uskuteční v květnu na stadionu San Mamés v Bilbau.

Slávistky, které v závěrečném play off o postup po výsledcích 5:0 a 6:0 s přehledem vyřadily rumunskou Kluž, si zahrají skupinu podruhé za sebou. V minulé sezoně získaly svěřenkyně trenéra Karla Pitáka ze šesti zápasů dva body a v konkurenci Wolfsburgu, AS Řím a St. Pöltenu obsadily ve skupině poslední místo.

České mistryně byly dnes nasazené ve druhém ze čtyř výkonnostních košů. Z prvního koše jim los přisoudil rekordmanky soutěže z Lyonu. Francouzské šampionky ovládly elitní soutěž osmkrát mezi lety 2011 až 2022 a na kontě mají deset finálových účastí. Minulý ročník vypadly ve čtvrtfinále s londýnskou Chelsea.

Se St. Pöltenem sehrály Pražanky v minulé sezoně dva těsné duely. Doma rakouskému týmu podlehly 0:1 a v odvetě uhrály remízu 1:1. Brann je nováčkem skupinové fáze v současném formátu, kterým se hraje od sezony 2021/22. Celek z Bergenu byl při losu nejníže nasazeným ze všech 16 účastníků, podle koeficientu UEFA mu patří 64. místo v žebříčku.

Největším úspěchem českého týmu v Lize mistryň jsou tři účasti Slavie ve čtvrtfinále. Jednou se mezi osm nejlepších v této soutěži (pod dřívějším názvem Pohár UEFA) probojovala také Sparta, tehdy se ještě osmifinálová fáze hrála ve skupinách.