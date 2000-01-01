Do nového ročníku vstoupili vítězně a na rozdíl od áčka Bodö/Glimt porazili 5:0. Teď ale čeká slávistické fotbalisty do 19 let v Youth League, což je mládežnická Liga mistrů, těžší soupeř - vyzvou totiž Inter Milán. Právě soubojem s ním v soutěži startovali před šesti lety. Připomeňte si, kteří mladíci tehdy za Slavii v průběhu podzimu nastoupili a jak si vedou v současnosti.
Autor: Michal Beránek / CNC / Profimedia, Profimedia.cz
MARTIN HYSKÝ, trenér. Aktuálně patří k nejzajímavějším trenérským jménům v Česku a první zkušenosti sbíral právě ve Slavii, jejíž výběr do devatenácti let tehdy v Youth League vedl. Od léta 2021 působil tři roky ve Vlašimi a teď už druhým rokem své schopnosti předvádí v Karviné. Není divu, že se spekuluje, zda po Miroslavu Koubkovi nepřevezme Viktorii Plzeň, což by byla dosud jeho největší výzva v kariéře.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
LUKÁŠ ČERV, záložník (540 minut). Jeho jméno vás na první dobrou trkne. Z tehdejší generace, která za slávistickou devatenáctku nastupovala, to dotáhl rozhodně nejdál. Nikoliv však ve Slavii, jelikož momentálně patří k oporám reprezentace i Plzně, kam zamířil po vydařeném angažmá v Liberci. Na podzim 2019 odehrál v Youth League všechny minuty, a dokonce dvakrát skóroval: při výhrách nad Barcelonou (3:2) a Interem Milán (4:1).
Autor: ČTK
DANIEL KOSEK, levý obránce (540 minut). Spolu s Červem jediný, kdo nastoupil ke každému utkání a ze hřiště neslezl. Kosek se také dokázal gólově prosadit, při výhře nad Barcelonou (3:2) dokonával krátce po změně stran obrat na 2:1. Momentálně kope za Artis Brno, kde hostuje ze Slovácka.
Autor: Michal Beránek / CNC / Profimedia, Profimedia.cz
ADAM TOULA, útočník (528 minut). Stejně jako Červ dal dva góly a byl druhým nejlepším střelcem týmu. Toula tehdy v závěru rozhodl o výhře proti Barceloně (3:2) a v posledním kole pak mírnil debakl od Dortmundu (1:5). Jediný zápas, který nedohrál, byl ten domácí s Barcelonou, kdy za rozhodnutého stavu 0:4 přepouštěl místo Kneifelovi. Ze Slavie odešel začátkem roku 2022 hostovat do Vlašimi a po návratu natrvalo zamířil do druholigové Viktorie Žižkov. V aktuální sezoně má po 11 kolech dvě branky.
Autor: ČTK / imago sportfotodienst / Gabor Krieg, ČTK
MARTIN DOUDĚRA, pravý křídelník (484 minut). Mladší bratr staršího Davida. Zatímco ten se jako odchovanec Dukly stěhoval nejprve do Mladé Boleslavi a pak do Slavie, Martin to měl přesně naopak. V Youth League sice tehdy odehrál většinu minut, ale o dva a půl roku později ho Slavia poslala hostovat do Vlašimi a pak ho prodala na Julisku. V uplynulé sezoně toho ale v první lize moc neodehrál a aktuálně patří Českým Budějovicím.
Autor: ČTK / Paprskář Pavel, ČTK
NEDŽAD ZINHASOVIČ, záložník (481 minut). Další z borců, kteří tehdy naskočili do každého zápasu. Zinhasovič, záložník původem z Bosny a Hercegoviny, tehdy patřil ke klíčovým mužům záložní řady, hned v lednu následujícího roku ovšem zamířil hostovat do Vyšehradu a pak už se ve Slavii neuchytil. Od léta 2023 hraje za třetiligový Třinec.
Autor: SK Slavia Praha, ČTK
JAKUB KŘIŠŤAN, záložník (444 minut). Jako jeden z mála nastoupil ke všem šesti utkáním, ale ve Slavii nakonec příliš dlouho nevydržel. Přes hostování ve Vlašimi se dostal do Teplic, v uplynulém roce patřil Slovácku a od léta hraje za Karvinou. První prvoligové minuty si mimochodem v aktuální sezoně připsal v závěru utkání na Slavii (1:3).
Autor: Luděk Ovesný, MAFRA
DAVID ŠTĚTKA, stoper (435 minut). Jeden z hráčů, na které tehdy slávistická devatenáctka hodně spoléhala. S výjimkou domácí porážky s Barcelonou (0:4) byl pokaždé v základu. Jenže ze Slavie pak zamířil do třetiligového Sokolu Hostouň a aktuálně hraje druhou ligu za Jihlavu.
Autor: ČTK / Paprskář Pavel, ČTK
JOAO FELIPE, levý křídelník (406 minut). Kometa tehdejší slávistické devatenáctky. Jako velký talent dorazil za 12 milionů korun z Brazílie, jediným gólem rozhodl domácí utkání s Dortmundem, pak hattrickem skolil Inter Milán a jednou se prosadil i v poháru proti Vyšehradu. Jenže víc šancí za A-tým nedostal a smělý plán vypiplat z něj hvězdu světových kvalit nevyšel. Problémem byla především hráčova špatná životospráva - jedl ve fastfoodech a ponocoval. O dva roky později odešel do Rakovníku, pak se mihl na Maltě a podle dostupných informací je aktuálně zpátky v Brazílii.
Autor: Martin Malý, www.slavia.cz
JAKUB MARKOVIČ, brankář (360 minut). Odchytal čtyři ze šesti utkání, při výhře nad Dortmundem (1:0) dokonce udržel čisté konto. V áčku se ale neprosadil a začal chodit po hostováních. Nejprve Pardubice a pak Baník Ostrava, odkud si ho v lednu Slavia stáhla. Plní ale pouze roli dvojky.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
TOMÁŠ VINCOUR, stoper (360 minut). Když už se dostal do zápasové nominace, což se mu povedlo čtyřikrát, pokaždé odehrál celých 90 minut. Jenže ve Slavii se nakonec neprosadil a nevyšlo mu to ani v mládežnickém výběru Slovácka. Teď kope třetí ligu za Hodonín.
Autor: SK Slavia Praha, ČTK
JAKUB ZERONIK, útočník (294 minut). Nastoupil sice ke každému zápasu, jen dvakrát ale byl v základu a gólu se nakonec z pozice útočníka nedočkal. Slavii definitivně opustil až před dvěma lety, kdy zamířil do Dukly. V uplynulé sezoně si tak zahrál českou nejvyšší soutěž, nastoupil dokonce při porážce 0:3 v Edenu, ale postupně ze sestavy vypadl a aktuálně kope za druholigové Táborsko.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
MICHAL HOŠEK, pravý obránce (291 minut). Další fotbalista, který aktuálně působí v Jihlavě, Hošek to však na rozdíl od Štětky vzal nejprve přes Vlašim a pak také Příbram. V Youth League tehdy nastoupil ke čtyřem zápasům.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
FRANTIŠEK MATYS, stoper (195 minut). Nastoupil ke třem utkáním, z toho dvakrát v základu. Také se ale nakonec ve Slavii neprosadil a přes hostování ve Vyškově skončil v Olomouci. Tam však poslední zápas, navíc pouze za béčko, odehrál před více než rokem.
Autor: Filip Fojtík, MAFRA
JAKUB SUROVČÍK, brankář (173 minut). V utkání s Interem Milán naskočil už po sedmi minutách místo zraněného Sirotníka a čtyřikrát inkasoval při prohře 0:4. K dalšímu zápasu nastoupil až v pátém kole, opět proti Interu, ale tentokrát doma. A byť čisté konto neudržel, pomohl k výhře 4:1. Ze Slavie odešel před třemi a půl lety jako volný hráč do Jablonce, odkud si ho v létě 2023 vytáhla Sparta. V uplynulé sezoně pravidelně chytal v domácím poháru.
Autor: ČTK / AP / Jonathan Moscrop, ČTK
MICHAL VANĚK, záložník (154 minut). Jeden ze dvou hráčů tehdejšího slávistického týmu do 19 let, který s fotbalem skončil. Letos v létě to byly dva roky. Vaněk se ve Slavii neprosadil, v létě 2020 zadarmo odešel do Vyšehradu, odkud posléze zamířil do pražského Motorletu. V Youth League tehdy zasáhl do tří utkání.
Autor: SK Slavia Praha, ČTK
ALEXANDR BÁRTA, pravý obránce (65 minut). Jediný zápas, ke kterému nastoupil byl zrovna ten venkovní proti Barceloně (0:4). Jinak dostávali na pravém beku přednost Hošek, který ho ve zmíněném utkání s Barcelonou střídal, či ofenzivnější Douděra. Aktuálně kope za Příbram, kam v červenci zamířil z Viktorie Žižkov.
Autor: SK Slavia Praha, ČTK
MATĚJ VÍT, záložník (60 minut). Při porážce na Interu (0:4) sice dostal příležitost v základu, ale už po necelé hodině hry a krátce po druhé inkasované brance střídal. Pak nastoupil pouze na závěr utkání s Barcelonou (3:2), ale jinak nic. Ze Slavie nakonec odešel do Pardubic a teď už druhým rokem kope za třetiligovou Českou Lípu.
Autor: SK Slavia Praha, ČTK
DANIEL LANGHAMER, záložník (46 minut). Nastoupil jen ke dvěma utkáním, navíc pouze z lavičky, a hned v září následujícího roku odešel do Mladé Boleslavi. Té patří i v současnosti a v letošní sezoně dostává po sérii hostování příležitosti i v A-týmu. Vyšla mu zejména jarní štace v Teplicích a nastoupil i k jednomu utkání na malém Euru na Slovensku.
Autor: ČTK
JIŘÍ JANOUŠEK, levý obránce (25 minut). Z obránců dostal nejmenší prostor. Pouhých 25 minut při domácí porážce s Barcelonou (0:4). Do hry šel za stavu 0:3, pak slávističtí mladíci inkasovali ještě jednou. Ze Slavie odešel do Písku a v roce 2021 v jedenadvaceti s fotbalem seknul.
Autor: SK Slavia Praha, ČTK
LUKÁŠ HRONÍK, záložník (14 minut). Naskočil pouze k jednomu zápasu z lavičky, šanci dostal v domácím utkání s Dortmundem (1:0). V následujících letech chodil po hostování a v létě 2022 Slavii definitivně opustil. Od té doby hraje za pražský Motorlet.
Autor: SK Slavia Praha, ČTK
DENIS ALIJAGIČ, útočník (12 minut). Jeho jméno vám nejspíš bude povědomé. První ligu si totiž zahrál za Liberec či v uplynulém ročníku za Pardubice, kde hostuje ze slovenské Žiliny. Zajímavostí je, že s fotbalem začínal ve Spartě, pak ale přestoupil do Slavie, v jejímž dresu si vyzkoušel i Youth League. Naskočil však pouze na závěr domácího utkání s Barcelonou (0:4).
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
JONÁŠ KNEIFEL, pravý křídelník (12 minut). Naskočil tehdy pouze v závěru domácího utkání s Barcelonou (0:4), ve Slavii ale nakonec vydržel skoro nejdéle z celé tehdejší devatenáctky, byť v A-týmu se nikdy neprosadil. Definitivně z klubu odešel loni v létě do Chlumce nad Cidlinou, od letoška kope třetí ligu za Neratovice.
Autor: Patrik Jíra / SK Slavia Praha
MATĚJ JURÁSEK, pravý křídelník (11 minut). Pokud vás překvapilo, jak malou porci minut tehdy dostal, je potřeba připomenout, že Matěj Jurásek tehdy jen krátce před prvním skupinovým utkáním oslavil šestnácté narozeniny a byl zdaleka nejmladším hráčem na soupisce. Naskočil doma proti Interu (4:1) a ve Slavii se mu věštila velká budoucnost. Po hostováních ve Vlašimi a v Karviné však v prvním týmu nikdy nedokázal naplnit potenciál a zcela rozvinout svůj talent. V lednu letošního roku překvapivě zamířil do anglického Norwiche a ani tam se mu příliš nedaří.
Autor: Reuters
JAN SIROTNÍK, brankář (7 minut). V Youth League prožil smolnou premiéru. Už po sedmi minutách na Interu Milán musel kvůli zranění střídat, nahradil ho Surovčík a v dalších zápasech už se Sirotník do hry nedostal. Aktuálně stále patří Slavii, ale hostuje ve Viktorii Žižkov.
Autor: Jiří Seidl, MF DNES
TOMÁŠ HÁJEK, záložník (1 minuta). Slávista, jenž toho tehdy odehrál vůbec nejméně z hráčů, kteří se alespoň jednou podívali na trávník. Hájek si na svou jedinou šanci v Youth League počkal až na páté utkání a pří domácí výhře nad Interem (4:1) v nastavení vystřídal Zinhasoviče. Ve Slavii pak byl ještě tři roky, načež zamířil do Mladé Boleslavi a teď už třetím rokem kope ve třetí lize za Benátky nad Jizerou.
Autor: ČTK / Šimánek Vít, ČTK