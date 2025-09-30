|
Červ, Markovič i brazilský příslib. Kdo si zahrál za Slavii v mládežnické Lize mistrů?
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Bayern MnichovBayern
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|2.
|Real MadridReal Madrid
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|3.
|Inter MilánInter
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|4.
|FK KarabachKarabach
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|5.
|TottenhamTottenham
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|6.
|Paris Saint-GermainPSG
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|7.
|Atlético MadridAtlético
|2
|1
|0
|1
|7:4
|3
|8.
|Newcastle UnitedNewcastle
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|9.
|Olympique MarseilleMarseille
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|10.
|Sporting LisabonSporting
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|11.
|BruggyBruggy
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|12.
|ArsenalArsenal
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|13.
|Manchester CityManchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|14.
|FC BarcelonaBarcelona
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|15.
|Eintracht FrankfurtFrankfurt
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|16.
|LiverpoolLiverpool
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|17.
|ChelseaChelsea
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|18.
|Saint-GilloiseSaint-Gilloise
|2
|1
|0
|1
|3:5
|3
|19.
|Galatasaray IstanbulGalatasaray
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|20.
|Atalanta BergamoBergamo
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|21.
|Bodo/GlimtBodo/Glimt
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|22.
|Borussia DortmundDortmund
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|23.
|Juventus FCJuventus
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|24.
|LeverkusenLeverkusen
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|25.
|Olympiakos PireusPireus
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|26.
|FC KodaňKodaň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|27.
|SK Slavia PrahaSlavia
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|28.
|Pafos FCPafos
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1
|29.
|VillarrealVillarreal
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|30.
|Benfica LisabonBenfica
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|31.
|PSV EindhovenEindhoven
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|32.
|Athletic BilbaoBilbao
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|33.
|NeapolNeapol
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|34.
|AS MonacoMonaco
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|35.
|Ajax AmsterdamAjax
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
|36.
|FC Kajrat AlmatyKajrat
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off
Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa
Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...
Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez
Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...
KVÍZ: Poznáte fotbalové stadiony českých soupeřů v pohárech?
Kapacita některých šplhá až k sedmdesáti tisícům, jiné ubytují jen skromné počty fanoušků. Evropské poháry s sebou přinášejí cesty na různé fotbalové stánky. Víte, které patří českým soupeřům v Lize...
Připomeňte si stříbrné hrdiny z Chile, znáte je? Po Lálovi zůstali už jen dva
Loni v prosinci Josef Jelínek, v sobotu Jan Lála. Je to smutné loučení s legendárními Chilany, fotbalisty Československa, kteří před třiašedesáti lety málem vyhráli mistrovství světa. V kádru jich...
Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení
Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...
Paris St. Germain v závěru srazil Barcelonu, Kovář vychytal bod proti Leverkusenu
Šlágr druhého kola Ligy mistrů skončil vítězstvím obhájce trofeje. Fotbalisté Paris St. Germain v závěru otočili zápas v Barceloně a slaví výhru 2:1. Skvělou formu potvrzuje Erling Haaland. Jeho dva...
Pardubice - Baník 0:1, domácí hráli dlouho v deseti, rozhodl Almási
Utrpení pardubických fotbalistů nekončí. V dohrávce pátého ligového kola podlehli Baníku Ostrava 0:1 a stále čekají na první vítězství v sezoně. Jejich snahu nabouralo vyloučení stopera Davida Šimka...
Fiorentina - Olomouc: kde sledovat Konferenční ligu v TV
Fotbalisty Olomouce čeká hned na úvod Konferenční ligy ostrý test. V prvním duelu nastoupí na stadionu italské Fiorentiny. Kde a kdy můžete utkání sledovat živě?
Ujfaluši je se Sigmou ve Florencii a věští remízu. Minářův job? Neláká mě, říká
Od našeho zpravodaje v Itálii Po – stále ještě neoficiálním, ale definitivním – konci Ladislava Mináře na pozici sportovního manažera ve fotbalové Sigmě, řeší hanácký klub koho na uvolněnou pozici dosadit. A tak se fotbalovým...
Hradec ztratil náskok, pohárový postup v Třinci vydřel až v závěru prodloužení
Dvě minuty před koncem vedli o dvě branky, ale po následném kolapsu fotbalisté Hradce Králové postup do osmifinále domácího poháru vybojovali až samém závěru prodloužení. A ještě z penalty, kterou na...
Objímal kolegy, fandům posílal polibky. Jaký byl Mourinhův návrat na Chelsea?
Po zápase dorazil do tiskového střediska Chelsea a už hlásil: „Kde jsou moje oblíbené sušenky?“ Vedle Josého Mourinha, současného kouče Benfiky, stál v šedém obleku nachystaný Brian Pullman, který v...
Pešír novým šéfem Mostu. Druhá liga sem patří, říká. Chce být úspěšný i v mládeži
Druhý muž českého fotbalu Tomáš Pešír je novým ředitelem fotbalového Mostu. Místopředseda fotbalové asociace za Čechy v ambiciózním třetiligovém týmu vystřídá dlouholetého šéfa Jana Skýpalu, Baník...
Bakoš o Malmö a hektických dnech: Nebyl čas se rozmýšlet, po neděli něco nastane
Po pondělním odvolání Miroslava Koubka narychlo převzal fotbalovou Plzeň. Bývalý slovenský kanonýr a s Viktorií čtyřnásobný český šampion Marek Bakoš se z pozice asistenta posunul do role hlavního...
Plzeň - Malmö: kde sledovat Evropskou ligu v TV
Plzeňští fotbalisté mají před sebou druhý zápas v ligové fázi Evropské ligy. Po frustrující remíze na hřišti Ferencvárose přivítají doma Malmö. Kde a kdy můžete utkání sledovat živě?
Malý, ale osvalený. Teplice si pojistily Nigerijce Autu, nového miláčka publika
John Auta už fotbalovým Teplicím neujede. Se svým objevem, postavou malým, ale šikovným fotbalistou, podepsal severočeský prvoligový klub novou smlouvu. Je dlouhodobá, víc skláři neprozradili. Teprve...
Na Shamrock už s Haraslínem. Soustřeďme se na pohár, na derby až pak, velí Priske
Chystá se návrat kapitána Lukáše Haraslína. „Je na tom dobře. Trénoval a bude součástí týmu na čtvrteční zápas,“ prohlásil trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske v předvečer úvodního souboje v...
Sparta - Shamrock Rovers: kde sledovat Konferenční ligu v TV?
Fotbalisté Sparty zahájí Konferenční ligu domácím soubojem s irským týmem Shamrock Rovers, který loni vyřadili v předkole Ligy mistrů. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě?