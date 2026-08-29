Slavia začne Ligu mistrů proti Lens, na závěr základní části ji čeká Aston Villa

Nejatraktivnější utkání v Mnichově proti Bayernu absolvují Pražané 8. prosince. UEFA dnes o termínovém kalendáři zápasů informovala v tiskové zprávě.
Hned při prvním venkovním utkání v druhém kole čeká Slavii nejdelší možný výjezd, 13. října v Baku nastoupí proti nováčkovi Sabahu z Ázerbájdžánu. Jen o týden později pocestuje tým z Edenu znovu na stadion soupeře, v Istanbulu se utká s Fenerbahce.
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Los Ligy mistrů: Slavia má opět Arsenal, čeká ji také Bayern či Porto. Poletí do Baku
Stejně jako při minulé účasti v hlavní fázi soutěže před rokem Slavia ve čtvrtém kole na začátku listopadu přivítá Arsenal, finalistu uplynulého ročníku. Následně podobně jako vloni bude v Edenu hostit španělského soupeře - tentokrát Villarreal.
V Mnichově se svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského představí v posledním duelu před Vánoci, závěrečná dvě kola odehrají tradičně po Novém roce. Nejprve 19. ledna nastoupí v Portu a základní fázi uzavřou soubojem proti vítězi Evropské ligy Aston Ville.
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Slavia v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat
Hlavní část Ligy mistrů se potřetí bude hrát ligovým systémem. Všech 36 účastníků vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací fáze, z toho osm přímo do osmifinále.
Slavia se představí v hlavní části Ligy mistrů podruhé za sebou a celkově počtvrté. Stejně jako vloni měla coby český šampion jistou účast v základní fázi a nemusela absolvovat kvalifikaci. Před rokem ani jednou nevyhrála a s bilancí tří remíz a pěti porážek obsadila 34. místo. Na vítězství v hlavní fázi čeká od premiérové účasti na podzim 2007 už 19 utkání.
Program Slavie v Lize mistrů:
1. kolo - 10. září: 21:00 Slavia Praha - Lens