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Slavia začne Ligu mistrů proti Lens, na závěr základní části ji čeká Aston Villa

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  13:44

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David Zima nahání mladíka z Arsenalu Maxe Dowmana. | foto: AP

Fotbalisté Slavie vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů ve čtvrtek 10. září domácím zápasem proti Lens. V posledním osmém kole základní části, která se bude třetím rokem hrát jako jedna liga, úřadující český šampion přivítá 27. ledna Aston Villu.

Nejatraktivnější utkání v Mnichově proti Bayernu absolvují Pražané 8. prosince. UEFA dnes o termínovém kalendáři zápasů informovala v tiskové zprávě.

Hned při prvním venkovním utkání v druhém kole čeká Slavii nejdelší možný výjezd, 13. října v Baku nastoupí proti nováčkovi Sabahu z Ázerbájdžánu. Jen o týden později pocestuje tým z Edenu znovu na stadion soupeře, v Istanbulu se utká s Fenerbahce.

Los Ligy mistrů: Slavia má opět Arsenal, čeká ji také Bayern či Porto. Poletí do Baku

Stejně jako při minulé účasti v hlavní fázi soutěže před rokem Slavia ve čtvrtém kole na začátku listopadu přivítá Arsenal, finalistu uplynulého ročníku. Následně podobně jako vloni bude v Edenu hostit španělského soupeře - tentokrát Villarreal.

V Mnichově se svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského představí v posledním duelu před Vánoci, závěrečná dvě kola odehrají tradičně po Novém roce. Nejprve 19. ledna nastoupí v Portu a základní fázi uzavřou soubojem proti vítězi Evropské ligy Aston Ville.

Slavia v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Hlavní část Ligy mistrů se potřetí bude hrát ligovým systémem. Všech 36 účastníků vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací fáze, z toho osm přímo do osmifinále.

Slavia se představí v hlavní části Ligy mistrů podruhé za sebou a celkově počtvrté. Stejně jako vloni měla coby český šampion jistou účast v základní fázi a nemusela absolvovat kvalifikaci. Před rokem ani jednou nevyhrála a s bilancí tří remíz a pěti porážek obsadila 34. místo. Na vítězství v hlavní fázi čeká od premiérové účasti na podzim 2007 už 19 utkání.

Program Slavie v Lize mistrů:

1. kolo - 10. září: 21:00 Slavia Praha - Lens
2. kolo - 13. října: 18:45 Sabah - Slavia Praha
3. kolo - 20. října: 18:45 Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha
4. kolo - 4. listopadu: 21:00 Slavia Praha - Arsenal
5. kolo - 25. listopadu: 18:45 Slavia Praha - Villarreal
6. kolo - 8. prosince: 21:00 Bayern Mnichov - Slavia Praha
7. kolo - 19. ledna: 21:00 FC Porto - Slavia Praha
8. kolo - 27. ledna: 21:00 Slavia Praha - Aston Villa

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