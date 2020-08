Pomoc pro Slavii: cesta do skupiny může vést i přes Bělorusko či Kypr

11:40 , aktualizováno 11:40

V aktuální sezoně ještě na evropské scéně nekopli do balonu, a přesto se jim vysněný postup do Ligy mistrů, druhý v řadě, neustále přibližuje. Nejdřív slávisté poskočili ze třetího do čtvrtého předkola – a teď ví, že do klíčového boje o miliony půjdou coby nasazení.