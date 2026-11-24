Model specializovaného serveru Football Meets Data na základě kvality vytvořených šancí Slavii přisuzuje sedmou příčku se ziskem deseti bodů.
V reálném světě je třetí od konce a má jeden bod za remízu na Fenerbahce.
Ze všech šestatřiceti účastníků Champions League se datový model a skutečnost liší nejvíc právě u Slavie – rozdíl je minus devět bodů.
Football Meets Data bodoval týmy podle xG, čili podle pravděpodobnosti, že střela skončí gólem. Když ho měl tým vyšší než soupeř, získal tři body. Remízu zapsal ve chvíli, kdy se xG obou soupeřů lišilo o hodnotu menší než 0,35.
Statistika očekávaných gólů měří pravděpodobnost, že daná střela skončí gólem. Každý střelecký pokus dostane hodnotu od nuly do jedné. Například když má střela xG 0,5, skončí gólem v polovině případů.
Slavia ze čtyř zápasů proti Lens, v Baku proti Sabahu, v Istanbulu proti Fenerbahce a doma proti Arsenalu uhrála jediný bod. Přitom ve všech zápasech měla metriku očekávaných branek vyšší.
Slavia v Lize mistrů
Slavia - Arsenal xG 2.19 - 1.55 (výsledek 1:2)
Fenerbahce - Slavia xG 1.12 - 1,54 (2:2)
Sabah - Slavia xG 1,51 - 2.06 (2:0)
Slavia - Lens xG 2,09 - 1,78 (2:3)
Jen bod dostala za úvodní duel proti Lens (2:3), kdy ještě na začátku nastavení vedla 2:1, protože rozdíl byl nižší než 0,35.
V ostatních zápasech měla dát víc branek než soupeř, naposledy byla v této statistice lepší než dokonce Arsenal.
Ukazuje to, že dostává hloupé góly, které jí soupeři střílejí z pozic a situací, z nichž obvykle nepadají. A naopak sama nevyužívá slibné šance, nebo jí radost zhatí zázračný zákrok brankáře.
Po Slavii na to nejvíc doplácejí německé týmy Stuttgart a Bayern, které měly mít o pět, respektive čtyři body víc.
Naopak lídr tabulky Paris St. Germain, který neztratil ani bod, by byl podle očekávaných gólů až osmý za Slavií. Měl by mít o tři body méně. Arsenal získal nad plán čtyři body, Galatasaray a Bruggy dokonce pět.