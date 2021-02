Souček i Coufal vědí, jak porazit Leicester. Slavii věříme, shodují se

Slavia vs. Leicester, úvodní duel první kola vyřazovací fáze Evropské ligy se hraje už ve čtvrtek v Praze.

„Když jsem byl s klukama a s trenéry v kontaktu, tak jsem jim říkal, že jsme jim dali 3:0, že se můžou podívat na video z našeho zápasu. Samozřejmě jen tak v legraci,“ líčil Souček v online rozhovoru s českými novináři.

Slavia vs. Leicester Online reportáž ve čtvrtek od 18:55

„Leicester je výborný tým, za poslední roky je zaslouženě mezi šesti nejlepšími v Premier League. Takže to bude strašně složité,“ podotkl Souček.

Přesto nejen on věří, že Slavie není vůbec bez šance.

„Jak je Slavia poctivá, pracovitá, jak to mají takticky zvládnuté, tak jim mohou hodně zatopit. Leicester navíc může hrát individuálně a Slavia je může překonat jako tým. Já Slavii docela šance dávám a věřím jim. Ale musí si dát pozor na protiútoky,“ upozornil pětadvacetiletý středopolař.

Souček šel ze Slavie do West Hamu loni v lednu, během jara se tým jen zachraňoval, ale v současném ročníku bojuje o poháry.

Jeho parťák Vladimír Coufal přestoupil do West Hamu loni během podzimu. I on je přesvědčen, že jeho bývalí spoluhráči nejsou bez nadějí na úspěch.

„Co musí udělat pro to, aby Leicester vyřadili? Samozřejmě musí mít trošku štěstí, také neudělat nějaké hloupé individuální chyby. Když budou hrát jako tým, jak jsme hráli Evropskou ligu nebo Ligu mistrů před dvěma lety, šanci určitě mají. Tým je silný a krásně si to teď sedlo,“ podotkl na youtubovém kanále Slavie.

Právě v Leicesteru si Coufal odbyl na začátku října premiéru v anglické lize - jen tři dny po přestupu ze Slavie.

„Byl to obrovsky těžký zápas. Oni měli snad sedmdesát procent držení míče, ale žádnou střelu na bránu. Když jsem si před zápasem prohlížel stadion a hřiště, bylo to neuvěřitelné. Když jsem se pak v tunelu postavil vedle útočníka Vardyho, tak říkám: Je to tady, chtěl jsi to, tak to máš. Začal jsem si hodně věřit, když jsem ho pak jednou zblokoval. Říkal jsem si, že to je dobré,“ vzpomínal Coufal.

Zaujal ho belgický středopolař Youri Tielemans. „Hrozně se mi z toho zápasu líbil. Měl to teda těžké, protože hrál na Suka. Ale byl fakt dobrý. Hodně technicky vybavený hráč, přes kterého šla většina akcí,“ poznamenal osmadvacetiletý pravý bek.

Slavia se podle něj ve venkovní odvetě za týden může těšit na krásné prostředí.

„Stadion je nádherný. Sice starší, ale myslím, že zmodernizovaný. Perfektní hřiště, úžasné vnitřní prostory. Je to obrovské, v české lize to neuvidíte. Doufám, že si to kluci moc užijí a přinejmenším je hodně potrápí. Určitě si ten zápas nenechám ujít,“ řekl Coufal.

Podle bývalých slávistů z West Hamu bude dvojzápas v Anglii hodně sledovaný. „Udělali jsme tady s Cufem přímo Slavii velké jméno, každý se na ten zápas těší. Bude to takové velké porovnání. Myslím, že tady v Anglii to bude hodně sledované utkání,“ mínil Souček.