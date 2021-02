Nula gólů. Proč se Slavii nedaří skórovat, když play off začíná doma

První zápas play off doma Slavia za éry Trpišovského Slavia - Dynamo Kyjev 1:1, odveta 0:2, léto 2018, 3. předkolo Ligy mistrů

Duel směřoval k porážce 0:1, když v nastavení srovnal Hušbauer z penalty. V odvetě slávisté podlehli 0:2 a ostře kritizovali rozhodčího, že za stavu 0:0 neuznal gól Teclovi. UEFA následně představitele klubu za kritiku trestala. Slavia - Genk 0:0, odveta 4:1, jaro 2019, 1. kolo vyřazovací fáze Evropské ligy

Slávisté zahodili mnoho šancí, jen útočník Škoda jich měl pět, trefil i tyč. „Produktivita byla klíčovým faktorem zajímavého zápasu,“ řekl slávistický trenér Trpišovský. V odvetě se už šance proměňovaly, slávisté prohrávali, Coufal vyrovnal a po pauze se v rychlém sledu trefili Traoré a dvakrát Škoda. Slavia - Chelsea 0:1, odveta 3:4, jaro 2019, čtvrtfinále Evropské ligy

Dlouho to vypadalo na bezbrankovou remízu, v 86. minutě se hlavou trefil Marcos Alonso. Šance předtím měly oba celky, hosty držel brankář Kepa, domácí zachránilo břevno. „Soupeř ukázal produktivitu. Udělali jsme jednu chybu a on ji potrestal,“ řekl kouč. „Věřím, že jsme schopni v Londýně dát gól, ale nesmíme udělat takovou chybu jako dneska.“ Slávisté dali dokonce tři, ale nestačilo to. Slavia - Midtjylland 0:0, odveta 1:4, podzim 2020, play off Ligy mistrů

Taktická bitva, fotbalové šachy, válka, spousta střetů, soubojů, ten zápas musel oba týmy hrozně bolet, byl fyzicky vyčerpávající, nesmírně vyrovnaný. Šance téměř žádné. V odvetě slávisté dlouho vedli, ještě šest minut před koncem za stavu 1:1 postupovali, ale pak je zlomila opakovaná penalta.