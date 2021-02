Po Leicesteru do karantény? Slavia řeší potíže, které přináší nová vládní opatření

Evropská fotbalová unie (UEFA) už řeší, jak by Liverpool mohl 16. února odehrát osmifinále Ligu mistrů v Lipsku.

I na nejprestižnější klubovou soutěž planety dopadají poslední nařízení činitelů evropských vlád ohledně cestujících z nejvíc rizikových oblastí.

Přestože se podle podzimních zkušeností zdálo, že profesionální sport může za přísných hygienických opatření fungovat šíření koronaviru navzdory, tak se nyní ukazuje, že nemůže, jsou zde nová pravidla.

U případu Liverpool se zvažuje prohození pořadatelství obou osmifinálových zápasů. To znamená, že by se v Německu odehrála až březnová odveta. V té době by už tak přísná pravidla platit nemusela. Další možností je, že by se domácí duel Lipska odehrál na neutrálním hřišti.

Jen o dva dny později hraje další anglický klub Leicester City v Praze proti Slavii první kolo vyřazovací části Evropské ligy.

Povinnost pětidenní karantény se po příjezdu do Česka z velmi rizikových zemí nově vztahuje i na profesionální sportovce, kteří sem přicestují na vrcholné mezinárodní akce.

Je to velký zásah do organizace a logistiky.

Když na podzim vláda v Česku zastavila všechny profesionální soutěže, na mezinárodní akce se vztahovala výjimka, takže Slavia, Sparta i Liberec mohly zápasy Evropské ligy pořádat.

Momentálně ministerstvo zdravotnictví žádné výjimky neuděluje. „Pravidla se tudíž vztahují i na sportovce, kteří se účastní sportovních utkání v bublině a cestují do Česka,“ uvedla Národní sportovní agentura.

To však neznamená, že duel Slavie s Leicesterem výjimku v příštích dnech neobdrží.

„Řešíme výjimku pro domácí zápas s Leicesterem tak, aby se utkání mohlo v Praze odehrát,“ řekl tiskový mluvčí Michal Býček.

Je totiž nemyslitelné, aby Leicester přicestoval do Prahy s týdenním předstihem a na hotelu si „odseděl“ karanténu. Není to možné především kvůli jeho nabitému programu v anglických soutěžích.

Slavia - Leicester 18. února, od 18.55 hodin online

Existuje však varianta, že by Leicester přiletěl do Česka v předvečer utkání 17. února, odehrál zápas a hned po něm zase odletěl, aby všechno stihl za čtyřiadvacet hodin. Pro Česko by tak výprava Leicesteru neznamenalo zdravotní riziko.

Na to by se právě mohla vztahovat výjimka.

Současná opatření však představují problém pro Slavii, až se bude o týden později vracet z Anglie. Její hráči i trenéři budou muset podle současných opatření do pětidenní karantény.

„S karanténou naší delegace po příletu z Anglie počítáme a je velmi pravděpodobné, že se utkání 21. kola na Slovácku bude muset odložit,“ podotkl Býček.

Anglie totiž patří k vysoce rizikovým zemím kvůli tomu, že se z ní rozšiřuje britská mutace viru, která je podle expertů mnohem víc nakažlivá.