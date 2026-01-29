Sníh v Praze komplikuje Slavii návrat, její let z Kypru zatím odložili o tři hodiny

Od našeho zpravodaje na Kypru - Po večerní vysoké porážce 1:4 je to další nepříjemnost. Slávističtí fotbalisté měli ve čtvrtek dopoledne odlétat z kyperského Pafosu, ale kvůli vydatnému sněžení v Praze se jejich cesta prozatím o tři hodiny odkládá. Hráči zůstali na hotelu a čekají.
Moc toho nenaspali.

Utkání v azylu v Limassolu kvůli časovému posunu končilo o půlnoci, pak mediální povinnosti, přesun do půl hodiny vzdáleného letoviska mezi Pafosem a Limassolem.

O pár hodin později snídaně. Ale transfer na letiště v Pafosu už ne.

Sponzoři a novináři vyjeli dříve, a tak se novinku dozvěděli až na místě. Původní odlet ve 12:30 místního času (o hodinu více) se zatím odkládá na 15:20.

Trpišovský: Ve druhé půli bylo všechno špatně. Ze šesti stoperů nám zbyl jeden

V Praze totiž mocně sněží a pracovníci Letiště Václava Havla mají plné ruce práce, musí pravidelně odklízet dráhu a navíc sledovat hustou mlhu, která se na severozápadě Prahy v zimě často tvoří.

I proto už některé ranní lety měly zpoždění a postupně se přidávaly další. Dobrou půlhodinu mezi devátou a desátou českého času se nepřistávalo, letadla kroužila a čekala.

Aby se předešlo vzdušné zácpě, musí se celý program příletů logicky posunout. Což potkalo i Slavii.

Ta zatím neví jistě, zda skutečně v 15:20 odletí, protože předpověď počasí hlásí nepřetržité sněžení až do sobotního rána.

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Podobné komplikace potkaly už na podzim Spartu, která si neplánovaně prodloužila hned dva výjezdy. Jednou v chorvatské Rijece, kde se kvůli dešťům dohrával druhý poločas o den později, a poté v rumunské Craiově, kde zase kvůli husté mlze nejdřív nemohlo přistát letadlo z Prahy a následně druhý den nemohlo dlouho ani odletět.

Stejnou situaci si vyzkoušela v říjnu i česká reprezentace, která neplánovaně zůstala kvůli mlze na Faerských ostrovech.

Ve tři hodiny odpoledne měl plánovaný odlet také fanouškovský speciál, který se nejspíš také zpozdí. Slávistická výprava doufá, že další odklad nepřijde.

Ale počasí je nevyzpytatelné.

29. ledna 2026

